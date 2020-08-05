Кабмін розподілив 5,6 млн грн на купівлю житла для переселенців
Кабінет міністрів України розподілив 5,6 млн грн на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, Кабмін виділив 5,6 млн грн на придбання 18 квартир та одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб.
За рахунок коштів субвенції буде придбано житло в населених пунктах: у Краматорську (Донецька обл.) - 10 квартир, у Покровську (Донецька обл.) - 8 квартир; у Приморську (Запорізька обл.) - 1 будинок.
Зазначають, що всього в 2020 році за рахунок коштів субвенції планується придбати орієнтовно 66 квартир і 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 переселенців.
Також на Цензор.НЕТ: Кількість зареєстрованих в Україні переселенців збільшилася за період карантину на 5,3 тис. осіб, - Мінсоцполітики
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Мнения / Общество 05-авг, 17:109 1 240 0
Для тех, кто считает себя "народом Донбасса" и надрачивает на этот статус.
Например, я не собираюсь кормить этот "народ".
Сразу закрою все и уйду в тень.
Их и так всю жизнь кормили, доплачивая из наших налогов за каждую тонну угля и выделяя средства на реконструкции шахт, которые они безбожно пи#дили.
При этом им вдували в уши, что "Донбасс кормит всю Украину". Это еще красные сделали там заповедник необразованности.
После пары месяцев обучения, спускались в забой и имели зарплату больше, чем профессора в ВУЗах.
"Ты чё умный, да?" - это оттуда. Про пенсии шахтерам и махинации на их начислениях, даже не хочу говорить. Военизированная форма, орден «шахтерской славы».
Если "народ Донбасса" хочет быть особенным, то пусть научится себя кормить. Но без меня. Ни копейки.
И восстанавливать должна Россия, а не моя мама, получающая минимальную пенсию за работу на вредном химическом производстве.
Эти старые 3,14дарасы в ТКГ надеются, что Европа выделит средства на восстановление Добасса из которых они с молодыми лицами под руководством мудрого Игоря Валерьевича, на3,14здят деньжат "детишкам на молочишко"? Хер угадали.
Как только Европа добьется своего в части прекращения войны и снятия санкций с РФ, она на хер пошлет Украину. У них своих проблем выше крыши. Там в каждой стране, скоро свои "бамбасы" будут. Из тех что тоже, в прошлом, были «кормильцами» цивилизации.
Так что нафиг, нафиг.
И это я не говорю о 30-40 тысячах воюющих против государства Украина представителей этого "народа".
Половина из них ничего больше делать не умеет. И их семьи. И молодежь, выросшая за 7 лет в атмосфере тотальной ненависти ко всему Украинскому.
Все ж помнят слова из фильма "Ты и есть сопротивление"?
Так вот это для "особого народа", будет на каждом шагу.
Офигеете от счастья.
Роман Доник
Да,интересно скольким реальным переселенцам вручат ордера....
Сразу закрою все и уйду в тень.
Я часть того "народа".
Покажи строку из налоговой декларации за 19-й год. Кормитель, ***.