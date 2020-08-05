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Кабмін розподілив 5,6 млн грн на купівлю житла для переселенців

Кабмін розподілив 5,6 млн грн на купівлю житла для переселенців

Кабінет міністрів України розподілив 5,6 млн грн на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Кабмін виділив 5,6 млн грн на придбання 18 квартир та одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб.

За рахунок коштів субвенції буде придбано житло в населених пунктах: у Краматорську (Донецька обл.) - 10 квартир, у Покровську (Донецька обл.) - 8 квартир; у Приморську (Запорізька обл.) - 1 будинок.

Зазначають, що всього в 2020 році за рахунок коштів субвенції планується придбати орієнтовно 66 квартир і 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 переселенців.

Також на Цензор.НЕТ: Кількість зареєстрованих в Україні переселенців збільшилася за період карантину на 5,3 тис. осіб, - Мінсоцполітики

житло (1092) Кабмін (14163) переселенці (987)


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шо,маме румына уже доста?
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05.08.2020 18:33 Відповісти
Для тех, кто считает себя "народом Донбасса"
Мнения / Общество 05-авг, 17:109 1 240 0

Для тех, кто считает себя "народом Донбасса" и надрачивает на этот статус.

Например, я не собираюсь кормить этот "народ".

Сразу закрою все и уйду в тень.

Их и так всю жизнь кормили, доплачивая из наших налогов за каждую тонну угля и выделяя средства на реконструкции шахт, которые они безбожно пи#дили.

При этом им вдували в уши, что "Донбасс кормит всю Украину". Это еще красные сделали там заповедник необразованности.

После пары месяцев обучения, спускались в забой и имели зарплату больше, чем профессора в ВУЗах.

"Ты чё умный, да?" - это оттуда. Про пенсии шахтерам и махинации на их начислениях, даже не хочу говорить. Военизированная форма, орден «шахтерской славы».

Если "народ Донбасса" хочет быть особенным, то пусть научится себя кормить. Но без меня. Ни копейки.

И восстанавливать должна Россия, а не моя мама, получающая минимальную пенсию за работу на вредном химическом производстве.

Эти старые 3,14дарасы в ТКГ надеются, что Европа выделит средства на восстановление Добасса из которых они с молодыми лицами под руководством мудрого Игоря Валерьевича, на3,14здят деньжат "детишкам на молочишко"? Хер угадали.

Как только Европа добьется своего в части прекращения войны и снятия санкций с РФ, она на хер пошлет Украину. У них своих проблем выше крыши. Там в каждой стране, скоро свои "бамбасы" будут. Из тех что тоже, в прошлом, были «кормильцами» цивилизации.

Так что нафиг, нафиг.

И это я не говорю о 30-40 тысячах воюющих против государства Украина представителей этого "народа".

Половина из них ничего больше делать не умеет. И их семьи. И молодежь, выросшая за 7 лет в атмосфере тотальной ненависти ко всему Украинскому.

Все ж помнят слова из фильма "Ты и есть сопротивление"?

Так вот это для "особого народа", будет на каждом шагу.

Офигеете от счастья.

Роман Доник
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05.08.2020 18:43 Відповісти
10 квартир в нормальном городе.
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05.08.2020 19:27 Відповісти
опять не так.....
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05.08.2020 19:48 Відповісти
"Кабинет министров Украины распределил 5,6 млн грн на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц. "
Да,интересно скольким реальным переселенцам вручат ордера....
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05.08.2020 19:52 Відповісти
Например, я не собираюсь кормить этот "народ".
Сразу закрою все и уйду в тень.
Я часть того "народа".
Покажи строку из налоговой декларации за 19-й год. Кормитель, ***.
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05.08.2020 21:07 Відповісти
 
 