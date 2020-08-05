Кабмін розподілив 5,6 млн грн на купівлю житла для переселенців

Кабінет міністрів України розподілив 5,6 млн грн на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Кабмін виділив 5,6 млн грн на придбання 18 квартир та одного будинку для тимчасового проживання приблизно 55 внутрішньо переміщених осіб.

За рахунок коштів субвенції буде придбано житло в населених пунктах: у Краматорську (Донецька обл.) - 10 квартир, у Покровську (Донецька обл.) - 8 квартир; у Приморську (Запорізька обл.) - 1 будинок.

Зазначають, що всього в 2020 році за рахунок коштів субвенції планується придбати орієнтовно 66 квартир і 9 будинків для тимчасового проживання приблизно 235 переселенців.

Також на Цензор.НЕТ: Кількість зареєстрованих в Україні переселенців збільшилася за період карантину на 5,3 тис. осіб, - Мінсоцполітики