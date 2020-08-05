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Новости Российские террористы сбили Боинг
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ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу МН17

ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу МН17

Европейский суд по правам человека уведомил Россию об иске по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе.

О том, что официальная Москва получила уведомление о подаче Нидерландами иска к России, сообщает пресс-служба Минюста РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против РФ в связи с катастрофой рейса МН17. Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ в настоящее время не определены, какие-либо процессуальные сроки для властей РФ не установлены", - заявили в ведомстве.

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Как сообщалось, в июле стало известно, что Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17. В иске говорится, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человека. В частности, статью 2, которая определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом, и никто не может быть умышленно лишен жизни (кроме исполнения смертного приговора).

Также Нидерланды отмечают нарушение статьи 3, которая подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному обращению или наказанию. И статьи 13, которая гарантирует право на защиту в случае нарушения прав и свобод.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.

Автор: 

Нидерланды (1602) россия (96267) суд (25147) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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Топ комментарии
+9
Сколько вовочке не виться, - все-равно укоротят...
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05.08.2020 18:38 Ответить
+8
Пинкертоны 20 стран Мира искали любую мелочь касательно сбитого Боинга,каждый сантиметр....Доказательная база ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ...Крысы мавзолейные,вам пора в Мавзолей...на ПОКОЙ...
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05.08.2020 18:53 Ответить
+7
Как только закончиться процесс в Гааге,начнется следующий ..по сбитому самолета Леха Качинского на РАБссиянском СаРае...
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05.08.2020 18:55 Ответить
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Сколько вовочке не виться, - все-равно укоротят...
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05.08.2020 18:38 Ответить
сразу трахнуть без поцелуя влажного не кошерно...
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05.08.2020 18:41 Ответить
Так Кравчук же уже заявил, что рашка там не стреляла и не бомбила! После 5 лет войны вдруг оказалось, что война-то гражданская. Спасибо 73%. Встали на колени вместе со своим идолом-клоуном-наркоманом.
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05.08.2020 18:41 Ответить
Та не бреши , тьі не Скабеева ?
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05.08.2020 18:45 Ответить
Почему ты позволяешь себе скулить сидя на коленях?!
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05.08.2020 18:55 Ответить
Так було: пам`ятаю як медведчуки та інші руSSкі агенти таскали по всіх каналах Злодія-Комуняку кравчука який переконував усіх, махаючи будапештськими "угодами", що раSSія НЕ має Права порушити міжнародне Право...і цього ніколи не зробить...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.08.2020 22:45 Ответить
виходить, що щур лисячий кравчк знає хто збив літак? Фокін мав розповісти, як нарід даунбаса, захищаючи свою культуру і даунбаську мову, яка в основі має трьох-п*ятиповерхові мати, кинули в літак киркою. І два нафталінові щурі в це повірили. Вони ще горя принесуть Україні.
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06.08.2020 10:54 Ответить
Європі - Респект.
А от, що з Україною?
https://censor.net/video_news/3212036/pri_prejnem_prezidente_byla_dogovorennost_pri_etom_ne_poluchaetsya_posle_vydachi_tsemaha_ya_ponyal_i
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05.08.2020 18:41 Ответить
Отак потихенечку, нібито непомітно, нібито ніхто і не вірив... смертельною хваткою Європа вчепилася у горло расєюшкі.
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05.08.2020 18:42 Ответить
Назревает очередная обеспокоенность.
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05.08.2020 18:49 Ответить
Як для СРСР у 1992.
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05.08.2020 18:52 Ответить
Як для фашистської Німеччини у 1945
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05.08.2020 21:28 Ответить
Кацапия, пожалуйте бриться.
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05.08.2020 18:44 Ответить
Иск подан Королевством Голландия так и частными лицами,родственниками погибших...
Приблизительная суммарная сумма Иска 300 миллипрдов долларов...,но в процессе заседания Суда сумма может вырасти еще больше...
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05.08.2020 18:45 Ответить
Для сравнения....Иск против Уоломойского в штате Делавэр США составляет 470 миллиардов
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05.08.2020 18:49 Ответить
если Украина укрывает беню, не взыскать ли его должок с нее?
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06.08.2020 01:08 Ответить
От і повідомили,бо вони все кажуть що іхтамнєт.
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05.08.2020 18:50 Ответить
"пригрустілі іскандери" - каже хунта + бандери
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05.08.2020 18:52 Ответить
Пинкертоны 20 стран Мира искали любую мелочь касательно сбитого Боинга,каждый сантиметр....Доказательная база ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ...Крысы мавзолейные,вам пора в Мавзолей...на ПОКОЙ...
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05.08.2020 18:53 Ответить
Как только закончиться процесс в Гааге,начнется следующий ..по сбитому самолета Леха Качинского на РАБссиянском СаРае...
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05.08.2020 18:55 Ответить
Кацапы, на маилСру, обсуждают санкции.
ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу МН17 - Цензор.НЕТ 4377
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05.08.2020 18:57 Ответить
Вроде это Хью Лори говорил. Тот, что "Доктор Хаус". Ну,кацапне то пофиг. Хью и Хью. Животные.😉
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05.08.2020 19:02 Ответить
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05.08.2020 19:09 Ответить
Балалайне "до фонаря",как обычно. Поэтому надо сразу уведомлять эту территорию прокаженных о конфискации их барахла за гранцей в счёт возмещения различного ущерба.
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05.08.2020 19:00 Ответить
Будущие историки лет через 100 напишуть...КГБист был самый мировлюбивый Мудак в Мире в 21 столетии....Чечня,Грузия,Украина,Сирия,Ливия...и возможно после 9 августа и Белорусь...,еще непонятно с 33 Хмырями ИХТАМНЕТАМИ ЧВК Вагнеров крыс...Путлера
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05.08.2020 19:02 Ответить
Защита рюсскаязычных в Минске и война с Бацькой Лукашом... вполне возможен любой вариант от Чмошника КГБиста...
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05.08.2020 19:10 Ответить
вофка-красная головка, все равно из своего кармана платить не будет, за все его казламордые батраки расчитываться будут, придется им еще манеха пояса подтянуть, пенсионый возраст поднять, налоги увеличить, не будут платить, не видать им валежника!
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05.08.2020 19:11 Ответить
загадка: не хрен не маркофка - сине-красная галофка?
атгадка: вофка путло в фуяжке нквд...
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05.08.2020 19:23 Ответить
А иск по делу о агрессии РосоФедерасо- Украине в ЕСПЧ подать слабо? Или статья 2, которая определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом, и никто не может быть умышленно лишен жизни к украинцам не относится?Может статья 3, которая подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному обращению или наказанию к украинцам непреемлима в ЕСПЧ?Может статья 13, которая гарантирует право на защиту в случае нарушения прав и свобод украинцев к оккупанту-шакалу невозможна по причине "ихтамнет"?И кто ответит за сруцкий терор в Украине,где более 13200 жертв?
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05.08.2020 19:52 Ответить
С дуба упал? Украина подала несколько исков в ЕСПЧ, которые объединены в две группы: по оккупированному крысму и оккупированному дамбацу. Посему, гавноед кацапский, ПНХ запоребрик!
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06.08.2020 08:16 Ответить
также "умиляет" когда террористический акт, с массовой гибелью мирных граждан , т.е . гражданское воздушное судно, уничтоженное военными и военными средствами ( рейс МН-17) известные СМИ упрямо называют словами "сбитие" или "крушение" ...
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05.08.2020 20:07 Ответить
 
 