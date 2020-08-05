ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу МН17

Европейский суд по правам человека уведомил Россию об иске по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе.

О том, что официальная Москва получила уведомление о подаче Нидерландами иска к России, сообщает пресс-служба Минюста РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против РФ в связи с катастрофой рейса МН17. Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ в настоящее время не определены, какие-либо процессуальные сроки для властей РФ не установлены", - заявили в ведомстве.

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Как сообщалось, в июле стало известно, что Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17. В иске говорится, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человека. В частности, статью 2, которая определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом, и никто не может быть умышленно лишен жизни (кроме исполнения смертного приговора).

Также Нидерланды отмечают нарушение статьи 3, которая подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному обращению или наказанию. И статьи 13, которая гарантирует право на защиту в случае нарушения прав и свобод.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.