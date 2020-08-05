ЄСПЛ повідомив Росію про позов Нідерландів у справі МН17

Європейський суд із прав людини повідомив Росію про позов у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі.

Про те, що офіційна Москва отримала повідомлення про подання Нідерландами позову до Росії, повідомляє прес-служба Мін'юсту РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Мін'юстом Росії отримано офіційне повідомлення Європейського суду з прав людини від 15.07.2020 про подання Королівством Нідерланди міждержавної скарги проти РФ у зв'язку з катастрофою рейсу МН17. Судовий склад і процедура розгляду скарги в ЄСПЛ у даний час не визначені, будь-які процесуальні строки для влади РФ не встановлені", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, в липні стало відомо, що Нідерланди подають у суд на Росію через катастрофу MH17. У позові йдеться про те, що Росія порушила три статті Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, статтю 2, яка визначає, що право кожного на життя охороняється законом, і ніхто не може бути умисно позбавлений життя (крім виконання смертного вироку).

Також Нідерланди звертають увагу на порушення статті 3, яка підкреслює, що ніхто не може бути підданим катуванню або нелюдському поводженню чи покаранню. І статті 13, яка гарантує право на захист у разі порушення прав і свобод.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.