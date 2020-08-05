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Новини Російські терористи збили Боїнг
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ЄСПЛ повідомив Росію про позов Нідерландів у справі МН17

ЄСПЛ повідомив Росію про позов Нідерландів у справі МН17

Європейський суд із прав людини повідомив Росію про позов у справі про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі.

Про те, що офіційна Москва отримала повідомлення про подання Нідерландами позову до Росії, повідомляє прес-служба Мін'юсту РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Мін'юстом Росії отримано офіційне повідомлення Європейського суду з прав людини від 15.07.2020 про подання Королівством Нідерланди міждержавної скарги проти РФ у зв'язку з катастрофою рейсу МН17. Судовий склад і процедура розгляду скарги в ЄСПЛ у даний час не визначені, будь-які процесуальні строки для влади РФ не встановлені", - заявили у відомстві.

Як повідомлялося, в липні стало відомо, що Нідерланди подають у суд на Росію через катастрофу MH17. У позові йдеться про те, що Росія порушила три статті Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, статтю 2, яка визначає, що право кожного на життя охороняється законом, і ніхто не може бути умисно позбавлений життя (крім виконання смертного вироку).

Також Нідерланди звертають увагу на порушення статті 3, яка підкреслює, що ніхто не може бути підданим катуванню або нелюдському поводженню чи покаранню. І статті 13, яка гарантує право на захист у разі порушення прав і свобод.

Також на Цензор.НЕТ: Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

Нідерланди (1588) росія (66193) суд (11748) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+9
Сколько вовочке не виться, - все-равно укоротят...
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05.08.2020 18:38 Відповісти
+8
Пинкертоны 20 стран Мира искали любую мелочь касательно сбитого Боинга,каждый сантиметр....Доказательная база ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ...Крысы мавзолейные,вам пора в Мавзолей...на ПОКОЙ...
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05.08.2020 18:53 Відповісти
+7
Как только закончиться процесс в Гааге,начнется следующий ..по сбитому самолета Леха Качинского на РАБссиянском СаРае...
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05.08.2020 18:55 Відповісти
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Сколько вовочке не виться, - все-равно укоротят...
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05.08.2020 18:38 Відповісти
сразу трахнуть без поцелуя влажного не кошерно...
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05.08.2020 18:41 Відповісти
Так Кравчук же уже заявил, что рашка там не стреляла и не бомбила! После 5 лет войны вдруг оказалось, что война-то гражданская. Спасибо 73%. Встали на колени вместе со своим идолом-клоуном-наркоманом.
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05.08.2020 18:41 Відповісти
Та не бреши , тьі не Скабеева ?
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05.08.2020 18:45 Відповісти
Почему ты позволяешь себе скулить сидя на коленях?!
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05.08.2020 18:55 Відповісти
Так було: пам`ятаю як медведчуки та інші руSSкі агенти таскали по всіх каналах Злодія-Комуняку кравчука який переконував усіх, махаючи будапештськими "угодами", що раSSія НЕ має Права порушити міжнародне Право...і цього ніколи не зробить...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.08.2020 22:45 Відповісти
виходить, що щур лисячий кравчк знає хто збив літак? Фокін мав розповісти, як нарід даунбаса, захищаючи свою культуру і даунбаську мову, яка в основі має трьох-п*ятиповерхові мати, кинули в літак киркою. І два нафталінові щурі в це повірили. Вони ще горя принесуть Україні.
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06.08.2020 10:54 Відповісти
Європі - Респект.
А от, що з Україною?
https://censor.net/video_news/3212036/pri_prejnem_prezidente_byla_dogovorennost_pri_etom_ne_poluchaetsya_posle_vydachi_tsemaha_ya_ponyal_i
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05.08.2020 18:41 Відповісти
Отак потихенечку, нібито непомітно, нібито ніхто і не вірив... смертельною хваткою Європа вчепилася у горло расєюшкі.
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05.08.2020 18:42 Відповісти
Назревает очередная обеспокоенность.
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05.08.2020 18:49 Відповісти
Як для СРСР у 1992.
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05.08.2020 18:52 Відповісти
Як для фашистської Німеччини у 1945
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05.08.2020 21:28 Відповісти
Кацапия, пожалуйте бриться.
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05.08.2020 18:44 Відповісти
Иск подан Королевством Голландия так и частными лицами,родственниками погибших...
Приблизительная суммарная сумма Иска 300 миллипрдов долларов...,но в процессе заседания Суда сумма может вырасти еще больше...
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05.08.2020 18:45 Відповісти
Для сравнения....Иск против Уоломойского в штате Делавэр США составляет 470 миллиардов
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05.08.2020 18:49 Відповісти
если Украина укрывает беню, не взыскать ли его должок с нее?
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06.08.2020 01:08 Відповісти
От і повідомили,бо вони все кажуть що іхтамнєт.
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05.08.2020 18:50 Відповісти
"пригрустілі іскандери" - каже хунта + бандери
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05.08.2020 18:52 Відповісти
Пинкертоны 20 стран Мира искали любую мелочь касательно сбитого Боинга,каждый сантиметр....Доказательная база ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ...Крысы мавзолейные,вам пора в Мавзолей...на ПОКОЙ...
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05.08.2020 18:53 Відповісти
Как только закончиться процесс в Гааге,начнется следующий ..по сбитому самолета Леха Качинского на РАБссиянском СаРае...
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05.08.2020 18:55 Відповісти
Кацапы, на маилСру, обсуждают санкции.
ЕСПЧ уведомил Россию об иске Нидерландов по делу МН17 - Цензор.НЕТ 4377
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05.08.2020 18:57 Відповісти
Вроде это Хью Лори говорил. Тот, что "Доктор Хаус". Ну,кацапне то пофиг. Хью и Хью. Животные.😉
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05.08.2020 19:02 Відповісти
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05.08.2020 19:09 Відповісти
Балалайне "до фонаря",как обычно. Поэтому надо сразу уведомлять эту территорию прокаженных о конфискации их барахла за гранцей в счёт возмещения различного ущерба.
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05.08.2020 19:00 Відповісти
Будущие историки лет через 100 напишуть...КГБист был самый мировлюбивый Мудак в Мире в 21 столетии....Чечня,Грузия,Украина,Сирия,Ливия...и возможно после 9 августа и Белорусь...,еще непонятно с 33 Хмырями ИХТАМНЕТАМИ ЧВК Вагнеров крыс...Путлера
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05.08.2020 19:02 Відповісти
Защита рюсскаязычных в Минске и война с Бацькой Лукашом... вполне возможен любой вариант от Чмошника КГБиста...
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05.08.2020 19:10 Відповісти
вофка-красная головка, все равно из своего кармана платить не будет, за все его казламордые батраки расчитываться будут, придется им еще манеха пояса подтянуть, пенсионый возраст поднять, налоги увеличить, не будут платить, не видать им валежника!
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05.08.2020 19:11 Відповісти
загадка: не хрен не маркофка - сине-красная галофка?
атгадка: вофка путло в фуяжке нквд...
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05.08.2020 19:23 Відповісти
А иск по делу о агрессии РосоФедерасо- Украине в ЕСПЧ подать слабо? Или статья 2, которая определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом, и никто не может быть умышленно лишен жизни к украинцам не относится?Может статья 3, которая подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному обращению или наказанию к украинцам непреемлима в ЕСПЧ?Может статья 13, которая гарантирует право на защиту в случае нарушения прав и свобод украинцев к оккупанту-шакалу невозможна по причине "ихтамнет"?И кто ответит за сруцкий терор в Украине,где более 13200 жертв?
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05.08.2020 19:52 Відповісти
С дуба упал? Украина подала несколько исков в ЕСПЧ, которые объединены в две группы: по оккупированному крысму и оккупированному дамбацу. Посему, гавноед кацапский, ПНХ запоребрик!
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06.08.2020 08:16 Відповісти
также "умиляет" когда террористический акт, с массовой гибелью мирных граждан , т.е . гражданское воздушное судно, уничтоженное военными и военными средствами ( рейс МН-17) известные СМИ упрямо называют словами "сбитие" или "крушение" ...
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05.08.2020 20:07 Відповісти
 
 