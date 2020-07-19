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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики

Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики

Європейські аналітики нарахували 260 російських фейків про катастрофу "Боїнга", збитого армією РФ над Донбасом 6 років тому. Всі вони спрямовані на те, щоб приховати відповідальність Кремля за цю трагедію.

Про це йдеться в дослідженні сайту EUvsDisinfo, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"За шість років безперервна прокремлівська кампанія з дезінформації, спрямована на те, щоб приховати відповідальність Кремля за цю трагедію, триває. Однак у міру того, як виявляється дедалі більше доказів прямої участі Росії, дезінформаційна кампанія, вочевидь, чіпляється за соломинку", – стверджують автори статті.

Серед найбезглуздіших фейків EUvsDisinfo зауважує позитивну реакцію МЗС Росії на видану в Малайзії книгу про те, що єврейські антихристи-ілюмінати нібито причетні до загибелі двох літаків Malaysia Airlines – MH17 і MH370. Останнім часом, підкреслили аналітики, з'явилися спроби пов'язати процес у справі про катастрофу літака на Донбасі з коронавірусом, ідеться в публікації, а безпосередньо перед початком суду в Нідерландах на світ з'явилися "нові сенсаційні витоки" про відсутність ракетних систем "Бук" у районі катастрофи.

"Жодна брехня не має банального вигляду у довгій грі Кремля із заплутування і заперечення", – підкреслено в матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди розслідують, чому перед катастрофою MH17 Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною, - Єнін

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

пропаганда (2819) росія (65829) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) фейк (748)


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Топ коментарі
+20
«Умом Россию не понять…
Да и не стоит утруждаться…
У ней «особенная стать» -
Везде насрать и не признаться…
При этом сделать вид такой,
Что не виновна и в помине!
«Идите в жопу!...» А, порой -
И обвинить… И так - поныне…».
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19.07.2020 18:34
+19
Ксцапам соврать что высмаркаться!!
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19.07.2020 18:18
+12
Кого на суде интересуют фантазии преступника?
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19.07.2020 18:18
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Ксцапам соврать что высмаркаться!!
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19.07.2020 18:18 Відповісти
Відхрещуватись від скоєного, це споконвічна московська традиція !!!)))
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19.07.2020 18:31 Відповісти
Империя Лжи.
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19.07.2020 18:41 Відповісти
Самолет сбит рос. сатанистами и это жертвоприношение. Трагедия произошла по плану 17.07. в 17 часов самолет МН 17.
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19.07.2020 22:22 Відповісти
Москалю збрехати - шо дурню с горки збiгти
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19.07.2020 19:19 Відповісти
Кого на суде интересуют фантазии преступника?
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19.07.2020 18:18 Відповісти
На жаль, але кацапи будуть продовжувати гвалтувати суд фейками щодо знищення літака рейсу МН17.
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19.07.2020 18:31 Відповісти
Ведется два суда по этому вопросу. И оба, как пока показывает ход событий, вполне адекватные.
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19.07.2020 18:32 Відповісти
Суд адекватний, але кацапи вже висували фейки. Забули?
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19.07.2020 18:37 Відповісти
И эти фейки не возымели действия на суд.
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19.07.2020 18:38 Відповісти
Дійсно, але кацапи будуть продовжувати брехати і цим методом затягувати судовий розгляд.
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19.07.2020 18:44 Відповісти
Кацапы врут всю историю своего существования. Для суда это не является неожиданностью.
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19.07.2020 18:45 Відповісти
Особисто я побачив, що кацапські методи голландців шокують. Тому не все просто для цього суду.
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19.07.2020 18:49 Відповісти
Их шокирует примитивность манипуляций, рассчитанная на уровень сознания ребёнка.
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19.07.2020 18:53 Відповісти
Так і є, бо це метод Кості Саприкіна.
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19.07.2020 18:55 Відповісти
А що ім лишаєтся робити ??Якщо реаліті нема , то в нагоді стане фентазі !!!))
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19.07.2020 18:34 Відповісти
Сколь верёвочке не виться...
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19.07.2020 18:19 Відповісти
Нашим "слідчим" та "прокурорам" у справі Шеремета ще є куди рости! Вони тіко 3 чи 4 вигаданих версії змінили проти Ріфа та дівчат... От коли найвеличніший продрищеться після заяви кадирки, то може ще щось вигадає...
Які ж вони жалюгідні (що той вава, що цей) у своїх спробах...
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19.07.2020 18:21 Відповісти
Вава вже добу не злазить з горшка.
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19.07.2020 18:28 Відповісти
Горшику не позаздриш !!))
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19.07.2020 18:36 Відповісти
как же.. как же.. помню как украинский су-25 с ракетой "Бук", гнался за Боингом от самих Нидерландов.. диспетчер Карлос не даст соврать..
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19.07.2020 18:21 Відповісти
причем на высоте 10 км.
С негерметичной кабиной.
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19.07.2020 19:00 Відповісти
Да уж. Не тот самолёт сбили. А если бы сбили "тот" - Москва - Ларнака - Полномасштабная военная операция против Украины.
И не было бы путину сейчас такого геморроя.
Был бы другой. Но это уже совсем другая история...
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19.07.2020 18:21 Відповісти
Это прибл. как Майнильский инцидент - ну если у боевиков не было авиации, то какая ларнака то?
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19.07.2020 18:38 Відповісти
https://censor.net/user/26252 "россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00.00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "БУК" пересек границу и за несколько часов до сбития этим "Буком" малайзийского боинга", - пояснил Енин.

"Россия вдруг, в ночь на 17 июля 2014 года, ввела ограничения выпуском документа NOTAM UUUUV6158/14 для полетов гражданской авиации свое сопредельное с Украиной российское воздушное пространство в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения вплоть до высоты более 16 километров (до эшелона FL530), что сопоставимо с максимальной высотой поражения зенитного ракетного комплекса "Бук" (около 18 километров). И уже через 17 часов 20 минут над сопредельной с Россией территорией Украины некий ЗРК "Бук" сбивает малазийский Боинг с пассажирами", - говорится в статье.

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ Он меняет сам подход к делу о гибели лайнера. Речь идет об иске, выдвинутом уже не в отношении конкретных лиц, а против России как государства, целиком. Нидерланды обвинили Российскую Федерацию в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2-й, 3-й и 13-й.Статус "спонсора терроризма" открывает самые широкие возможности для конструктивного и продуктивного диалога с Москвой. Помимо основного пакета санкций в отношении страны, признанной таким спонсором, простым решением администрации президента США могут оперативно вводиться и дополнительные, включая ограничения или запреты на продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения, отказ в экономической помощи или ее прекращение и лишение представителей этой страны дипломатического иммунитета
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19.07.2020 19:07 Відповісти
Запаребрік їх наштампує скільки хош, тільки скажи.
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19.07.2020 18:24 Відповісти
Ждем Версию о рептилоидах в кожаных трусиках и пикирующих мясорубках...
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19.07.2020 18:25 Відповісти
А Зеленський який за номером фейк розповсюджує про "катастрофу на тій стороні"?
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19.07.2020 18:28 Відповісти
верещук найкраще це робить. пісков підтвердить.
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19.07.2020 18:30 Відповісти
Да, умеют жители фейковой страны производить фейки. Одно слово - ПАРАША.
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19.07.2020 18:32 Відповісти
«Умом Россию не понять…
Да и не стоит утруждаться…
У ней «особенная стать» -
Везде насрать и не признаться…
При этом сделать вид такой,
Что не виновна и в помине!
«Идите в жопу!...» А, порой -
И обвинить… И так - поныне…».
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19.07.2020 18:34 Відповісти
БРАВО !!!

кто автор?
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19.07.2020 18:43 Відповісти
суровая правда жизни и жизненный же опыт
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19.07.2020 19:01 Відповісти
Не помню... Встретил в Интернет, понравилось, скопировал... (Самое смешное, что это не один автор. Первое четверостишие - одного автора, а второе - дополнение второго...).
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19.07.2020 19:28 Відповісти
Я, дурачась, нахожу в инете интересные тексты вбивая в поисковик разные фразы и нахожу их продолжение написанное другими авторами. На пример всегда найдется продолжение:-
"я помню чудное..." "Союз не ру..." "Моя жизнь".. "Я из лесУ вышел..." "он привлек"
"гаврила был"
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19.07.2020 19:47 Відповісти
Мне "дурачиться" нет времени... Хватает только на "контрпропаганду"... А то кацапня уже "задрала" здесь... Да и наших олухов хватает...
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19.07.2020 19:56 Відповісти
на этой площадке "контрпропаганда" награждается баном (блокировкой)
бесполезно телёнку бодаться с дубом.
бесполезно мелку, доказывая теоремы, писать формулы для мокрой тряпки при классной доске ибо этот труд его смерть.
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19.07.2020 20:07 Відповісти
А "пропаганда"? Например, "красивой жизни в СССР"? Или восхваление путинской России?
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19.07.2020 20:11 Відповісти
и те и другие выводы формулируются на лживых утверждениях базирующихся не не существующих фактах.
В СССР красивой жизни не было.
Своей страной , Путинской Россией, довольны только пьющий люмпен и то лицемерно.
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19.07.2020 20:22 Відповісти
А Ви, взагалі, розумієте, що означає "контрпропаганда"? Це, насамперед, розвінчання пропаганди противника приведенням реальних доказів її брехливості... Саме цим я і займаюсь... Начебто, виходить...
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19.07.2020 20:45 Відповісти
так. я розумію, але вам це не дасть робити цей сайт.
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20.07.2020 08:14 Відповісти
Шість років "не дає"... За весь час "банили" тричі... За вживання "солоних" слів...
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20.07.2020 08:37 Відповісти
я не вживала мати, але за 2 роки разів зо три в бані побувала.
Тут дуже ******* (годуються від нього) По-нко й дуже захищають його...
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20.07.2020 08:53 Відповісти
Ну от, бачите, яка між нами різниця...
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20.07.2020 09:40 Відповісти
Вы вот ЭТО прочитайте!!!
История дурака.
...Рабы, своими мы руками
С убийцами и дураками
Россию вколотили в гроб.
Ты жив, - так торжествуй, холоп!
Быть может, ты, дурак, издохнешь,
Протянешь ноги и не охнешь:
Потомству ж - дикому дерьму -
Конца не будет твоему:
Исчезнет все, померкнут славы,
Но будут дьяволы-удавы
И ты, дурак из дураков,
Жить до скончания веков.
Убийством будешь ты гордиться,
Твой род удавий расплодится, -
Вселенную перехлестнет;
И будет тьма, и будет гнет!
Кого винить в провале этом!
Как бездну препоясать светом,
Освободиться от оков?
Тьма - это души дураков!..
(Пимен Карпов. 1925)
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19.07.2020 19:36 Відповісти
МОЩНО ! ТОЧНО ! АКТУАЛЬНО !
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19.07.2020 19:51 Відповісти
Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики - Цензор.НЕТ 2161
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19.07.2020 18:35 Відповісти
...а зараз відволікають на негодящий об'єкт

Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики - Цензор.НЕТ 9740
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19.07.2020 18:41 Відповісти
на максимально можливому зближенні...

Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики - Цензор.НЕТ 3537
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19.07.2020 18:41 Відповісти
Неужто будет встреча посредине, на дне морском?
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19.07.2020 21:24 Відповісти
полковник ФСБ Игорь Егоров, который находился на Донбассе в 2014 году под позывным «Эльбрус», возможно имел ключевое значение по МН-17 и вьіезжал более 50 раз за рубеж на Запад так и не арестован, признали про*б. Обратили внимание, что только где политическое убиство,там он перед єтим там бьівал много раз
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19.07.2020 18:49 Відповісти
Все помнят, как русские гниды ОДНОВРЕМЕННО рассказывали про очевидцев (на 10 км, ага!) атаки истребителя, показывали Захераста с его рассказом про Су-25, про внутренний взрыв и сложенные в пакет паспорта и про нашу ЗРК?
ОДНОВРЕМЕННО!!!!!
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19.07.2020 18:59 Відповісти
Распространяют?? Половым путём.. они же пассивные гомики, их только засевают..
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19.07.2020 19:03 Відповісти
Щоб ви знали - кремляді іпануті, як їх вошьд.
Немцов волав світу про це.
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19.07.2020 19:06 Відповісти
Задачка на логику. Первый курс юридического универа.
Дано:
1. Сторона А всячески способствует следственным действиям, допросам, согласна на любые суды, трибуналы, экспертизы. Не имеет мотива совершения преступления.
2. Сторона Б и раньше сбивала транспортные самолеты, больше месяца держит обломки у себя, отвергает трибунал, противодействует экспертизам и допросу свидетелей.
Вопрос: какая сторона совершила преступление?
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19.07.2020 19:07 Відповісти
это технология такая - распылить на как можно большее количество версий, чтобы основная нить потерялась и не прослеживалась в общем потоке спама.. аж 260 фейков наплодили, но все зря...
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19.07.2020 19:12 Відповісти
Уйло Владимирович потому и внес изменения в конституцию Уйлостана, чтобы усилить свое влияние на все внутренние суды наРФии, изменен приоритет судов и теперь будет так, что конституция позволяет не выполнять решения международных судов.
И было это сделано как раз под суд по Боингу и на будущие преступления против человечества.
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19.07.2020 19:35 Відповісти
Сидят в баре Карлос и Волошин, бухают и рыдают от зависти...
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19.07.2020 19:50 Відповісти
не надо так. Волошин - честный и порядочный был офицер.
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19.07.2020 19:58 Відповісти
Я про персонажей расийского зомбоящика!
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20.07.2020 09:21 Відповісти
империя Лжи и абсолютного Зла, грязный вонючий сарай
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19.07.2020 20:13 Відповісти
Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики - Цензор.НЕТ 6339
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19.07.2020 20:52 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.07.2020 23:05 Відповісти
нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
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19.07.2020 23:09 Відповісти
Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики - Цензор.НЕТ 1886
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20.07.2020 08:39 Відповісти
 
 