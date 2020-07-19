Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики
Європейські аналітики нарахували 260 російських фейків про катастрофу "Боїнга", збитого армією РФ над Донбасом 6 років тому. Всі вони спрямовані на те, щоб приховати відповідальність Кремля за цю трагедію.
Про це йдеться в дослідженні сайту EUvsDisinfo, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"За шість років безперервна прокремлівська кампанія з дезінформації, спрямована на те, щоб приховати відповідальність Кремля за цю трагедію, триває. Однак у міру того, як виявляється дедалі більше доказів прямої участі Росії, дезінформаційна кампанія, вочевидь, чіпляється за соломинку", – стверджують автори статті.
Серед найбезглуздіших фейків EUvsDisinfo зауважує позитивну реакцію МЗС Росії на видану в Малайзії книгу про те, що єврейські антихристи-ілюмінати нібито причетні до загибелі двох літаків Malaysia Airlines – MH17 і MH370. Останнім часом, підкреслили аналітики, з'явилися спроби пов'язати процес у справі про катастрофу літака на Донбасі з коронавірусом, ідеться в публікації, а безпосередньо перед початком суду в Нідерландах на світ з'явилися "нові сенсаційні витоки" про відсутність ракетних систем "Бук" у районі катастрофи.
"Жодна брехня не має банального вигляду у довгій грі Кремля із заплутування і заперечення", – підкреслено в матеріалі.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.
10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.
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Які ж вони жалюгідні (що той вава, що цей) у своїх спробах...
С негерметичной кабиной.
И не было бы путину сейчас такого геморроя.
Был бы другой. Но это уже совсем другая история...
"Россия вдруг, в ночь на 17 июля 2014 года, ввела ограничения выпуском документа NOTAM UUUUV6158/14 для полетов гражданской авиации свое сопредельное с Украиной российское воздушное пространство в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения вплоть до высоты более 16 километров (до эшелона FL530), что сопоставимо с максимальной высотой поражения зенитного ракетного комплекса "Бук" (около 18 километров). И уже через 17 часов 20 минут над сопредельной с Россией территорией Украины некий ЗРК "Бук" сбивает малазийский Боинг с пассажирами", - говорится в статье.
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ Он меняет сам подход к делу о гибели лайнера. Речь идет об иске, выдвинутом уже не в отношении конкретных лиц, а против России как государства, целиком. Нидерланды обвинили Российскую Федерацию в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2-й, 3-й и 13-й.Статус "спонсора терроризма" открывает самые широкие возможности для конструктивного и продуктивного диалога с Москвой. Помимо основного пакета санкций в отношении страны, признанной таким спонсором, простым решением администрации президента США могут оперативно вводиться и дополнительные, включая ограничения или запреты на продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения, отказ в экономической помощи или ее прекращение и лишение представителей этой страны дипломатического иммунитета
Да и не стоит утруждаться…
У ней «особенная стать» -
Везде насрать и не признаться…
При этом сделать вид такой,
Что не виновна и в помине!
«Идите в жопу!...» А, порой -
И обвинить… И так - поныне…».
кто автор?
"я помню чудное..." "Союз не ру..." "Моя жизнь".. "Я из лесУ вышел..." "он привлек"
"гаврила был"
бесполезно телёнку бодаться с дубом.
бесполезно мелку, доказывая теоремы, писать формулы для мокрой тряпки при классной доске ибо этот труд его смерть.
В СССР красивой жизни не было.
Своей страной , Путинской Россией, довольны только пьющий люмпен и то лицемерно.
Тут дуже ******* (годуються від нього) По-нко й дуже захищають його...
История дурака.
...Рабы, своими мы руками
С убийцами и дураками
Россию вколотили в гроб.
Ты жив, - так торжествуй, холоп!
Быть может, ты, дурак, издохнешь,
Протянешь ноги и не охнешь:
Потомству ж - дикому дерьму -
Конца не будет твоему:
Исчезнет все, померкнут славы,
Но будут дьяволы-удавы
И ты, дурак из дураков,
Жить до скончания веков.
Убийством будешь ты гордиться,
Твой род удавий расплодится, -
Вселенную перехлестнет;
И будет тьма, и будет гнет!
Кого винить в провале этом!
Как бездну препоясать светом,
Освободиться от оков?
Тьма - это души дураков!..
(Пимен Карпов. 1925)
ОДНОВРЕМЕННО!!!!!
Немцов волав світу про це.
Дано:
1. Сторона А всячески способствует следственным действиям, допросам, согласна на любые суды, трибуналы, экспертизы. Не имеет мотива совершения преступления.
2. Сторона Б и раньше сбивала транспортные самолеты, больше месяца держит обломки у себя, отвергает трибунал, противодействует экспертизам и допросу свидетелей.
Вопрос: какая сторона совершила преступление?
И было это сделано как раз под суд по Боингу и на будущие преступления против человечества.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!