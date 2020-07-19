Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики

Європейські аналітики нарахували 260 російських фейків про катастрофу "Боїнга", збитого армією РФ над Донбасом 6 років тому. Всі вони спрямовані на те, щоб приховати відповідальність Кремля за цю трагедію.

Про це йдеться в дослідженні сайту EUvsDisinfo, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"За шість років безперервна прокремлівська кампанія з дезінформації, спрямована на те, щоб приховати відповідальність Кремля за цю трагедію, триває. Однак у міру того, як виявляється дедалі більше доказів прямої участі Росії, дезінформаційна кампанія, вочевидь, чіпляється за соломинку", – стверджують автори статті.



Серед найбезглуздіших фейків EUvsDisinfo зауважує позитивну реакцію МЗС Росії на видану в Малайзії книгу про те, що єврейські антихристи-ілюмінати нібито причетні до загибелі двох літаків Malaysia Airlines – MH17 і MH370. Останнім часом, підкреслили аналітики, з'явилися спроби пов'язати процес у справі про катастрофу літака на Донбасі з коронавірусом, ідеться в публікації, а безпосередньо перед початком суду в Нідерландах на світ з'явилися "нові сенсаційні витоки" про відсутність ракетних систем "Бук" у районі катастрофи.



"Жодна брехня не має банального вигляду у довгій грі Кремля із заплутування і заперечення", – підкреслено в матеріалі.





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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.