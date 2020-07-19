Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики

Европейские аналитики насчитали 260 российских фейков о катастрофе "Боинга", сбитого армией РФ над Донбассом 6 лет назад. Все они направлены на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию.

Об этом говорится в исследовании сайта EUvsDisinfo, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Спустя шесть лет непрерывная прокремлевская кампания по дезинформации, направленная на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию, продолжается. Тем не менее по мере того, как выявляется все больше и больше доказательств прямого участия России, дезинформационная кампания, по всей видимости, цепляется за соломинку", - утверждают авторы статьи.

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Среди наиболее нелепых фейков EUvsDisinfo отмечает позитивную реакцию МИД России на вышедшую в Малайзии книгу о том, что еврейские антихристы-иллюминаты якобы причастны к гибели двух самолетов Malaysia Airlines - MH17 и MH370. В последнее время, подчеркнули аналитики, появились попытки связать процесс по делу о крушении самолета на Донбассе с коронавирусом, сказано в публикации, а непосредственно перед началом суда в Нидерландах на свет появились "новые сенсационные утечки" об отсутствии ракетных систем "Бук" в районе катастрофы.

"Ни одна ложь не выглядит банальной в долгой игре Кремля по запутыванию и отрицанию", - подчеркивается в материале.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.