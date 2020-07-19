Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики
Европейские аналитики насчитали 260 российских фейков о катастрофе "Боинга", сбитого армией РФ над Донбассом 6 лет назад. Все они направлены на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию.
Об этом говорится в исследовании сайта EUvsDisinfo, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Спустя шесть лет непрерывная прокремлевская кампания по дезинформации, направленная на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию, продолжается. Тем не менее по мере того, как выявляется все больше и больше доказательств прямого участия России, дезинформационная кампания, по всей видимости, цепляется за соломинку", - утверждают авторы статьи.
Читайте на Цензор.НЕТ: Нидерланды расследуют, почему перед катастрофой MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной, - Енин
Среди наиболее нелепых фейков EUvsDisinfo отмечает позитивную реакцию МИД России на вышедшую в Малайзии книгу о том, что еврейские антихристы-иллюминаты якобы причастны к гибели двух самолетов Malaysia Airlines - MH17 и MH370. В последнее время, подчеркнули аналитики, появились попытки связать процесс по делу о крушении самолета на Донбассе с коронавирусом, сказано в публикации, а непосредственно перед началом суда в Нидерландах на свет появились "новые сенсационные утечки" об отсутствии ракетных систем "Бук" в районе катастрофы.
"Ни одна ложь не выглядит банальной в долгой игре Кремля по запутыванию и отрицанию", - подчеркивается в материале.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
Также на Цензор.НЕТ: Авиаэксперт РФ Лукашевич издал книгу "Трагедия МН17 правда и ложь": "Сделать это должен был именно русский"
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Які ж вони жалюгідні (що той вава, що цей) у своїх спробах...
С негерметичной кабиной.
И не было бы путину сейчас такого геморроя.
Был бы другой. Но это уже совсем другая история...
"Россия вдруг, в ночь на 17 июля 2014 года, ввела ограничения выпуском документа NOTAM UUUUV6158/14 для полетов гражданской авиации свое сопредельное с Украиной российское воздушное пространство в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения вплоть до высоты более 16 километров (до эшелона FL530), что сопоставимо с максимальной высотой поражения зенитного ракетного комплекса "Бук" (около 18 километров). И уже через 17 часов 20 минут над сопредельной с Россией территорией Украины некий ЗРК "Бук" сбивает малазийский Боинг с пассажирами", - говорится в статье.
ДРУГАЯ ИСТОРИЯ Он меняет сам подход к делу о гибели лайнера. Речь идет об иске, выдвинутом уже не в отношении конкретных лиц, а против России как государства, целиком. Нидерланды обвинили Российскую Федерацию в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2-й, 3-й и 13-й.Статус "спонсора терроризма" открывает самые широкие возможности для конструктивного и продуктивного диалога с Москвой. Помимо основного пакета санкций в отношении страны, признанной таким спонсором, простым решением администрации президента США могут оперативно вводиться и дополнительные, включая ограничения или запреты на продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения, отказ в экономической помощи или ее прекращение и лишение представителей этой страны дипломатического иммунитета
Да и не стоит утруждаться…
У ней «особенная стать» -
Везде насрать и не признаться…
При этом сделать вид такой,
Что не виновна и в помине!
«Идите в жопу!...» А, порой -
И обвинить… И так - поныне…».
кто автор?
"я помню чудное..." "Союз не ру..." "Моя жизнь".. "Я из лесУ вышел..." "он привлек"
"гаврила был"
бесполезно телёнку бодаться с дубом.
бесполезно мелку, доказывая теоремы, писать формулы для мокрой тряпки при классной доске ибо этот труд его смерть.
В СССР красивой жизни не было.
Своей страной , Путинской Россией, довольны только пьющий люмпен и то лицемерно.
Тут дуже ******* (годуються від нього) По-нко й дуже захищають його...
История дурака.
...Рабы, своими мы руками
С убийцами и дураками
Россию вколотили в гроб.
Ты жив, - так торжествуй, холоп!
Быть может, ты, дурак, издохнешь,
Протянешь ноги и не охнешь:
Потомству ж - дикому дерьму -
Конца не будет твоему:
Исчезнет все, померкнут славы,
Но будут дьяволы-удавы
И ты, дурак из дураков,
Жить до скончания веков.
Убийством будешь ты гордиться,
Твой род удавий расплодится, -
Вселенную перехлестнет;
И будет тьма, и будет гнет!
Кого винить в провале этом!
Как бездну препоясать светом,
Освободиться от оков?
Тьма - это души дураков!..
(Пимен Карпов. 1925)
ОДНОВРЕМЕННО!!!!!
Немцов волав світу про це.
Дано:
1. Сторона А всячески способствует следственным действиям, допросам, согласна на любые суды, трибуналы, экспертизы. Не имеет мотива совершения преступления.
2. Сторона Б и раньше сбивала транспортные самолеты, больше месяца держит обломки у себя, отвергает трибунал, противодействует экспертизам и допросу свидетелей.
Вопрос: какая сторона совершила преступление?
И было это сделано как раз под суд по Боингу и на будущие преступления против человечества.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!