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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики

Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики

Европейские аналитики насчитали 260 российских фейков о катастрофе "Боинга", сбитого армией РФ над Донбассом 6 лет назад. Все они направлены на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию.

Об этом говорится в исследовании сайта EUvsDisinfo, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Спустя шесть лет непрерывная прокремлевская кампания по дезинформации, направленная на то, чтобы скрыть ответственность Кремля за эту трагедию, продолжается. Тем не менее по мере того, как выявляется все больше и больше доказательств прямого участия России, дезинформационная кампания, по всей видимости, цепляется за соломинку", - утверждают авторы статьи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нидерланды расследуют, почему перед катастрофой MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной, - Енин

Среди наиболее нелепых фейков EUvsDisinfo отмечает позитивную реакцию МИД России на вышедшую в Малайзии книгу о том, что еврейские антихристы-иллюминаты якобы причастны к гибели двух самолетов Malaysia Airlines - MH17 и MH370. В последнее время, подчеркнули аналитики, появились попытки связать процесс по делу о крушении самолета на Донбассе с коронавирусом, сказано в публикации, а непосредственно перед началом суда в Нидерландах на свет появились "новые сенсационные утечки" об отсутствии ракетных систем "Бук" в районе катастрофы.

"Ни одна ложь не выглядит банальной в долгой игре Кремля по запутыванию и отрицанию", - подчеркивается в материале.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Авиаэксперт РФ Лукашевич издал книгу "Трагедия МН17 правда и ложь": "Сделать это должен был именно русский"

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

Автор: 

пропаганда (3692) россия (96018) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) фейк (684)


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Топ комментарии
+20
«Умом Россию не понять…
Да и не стоит утруждаться…
У ней «особенная стать» -
Везде насрать и не признаться…
При этом сделать вид такой,
Что не виновна и в помине!
«Идите в жопу!...» А, порой -
И обвинить… И так - поныне…».
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19.07.2020 18:34
+19
Ксцапам соврать что высмаркаться!!
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19.07.2020 18:18
+12
Кого на суде интересуют фантазии преступника?
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19.07.2020 18:18
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Ксцапам соврать что высмаркаться!!
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19.07.2020 18:18 Ответить
Відхрещуватись від скоєного, це споконвічна московська традиція !!!)))
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19.07.2020 18:31 Ответить
Империя Лжи.
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19.07.2020 18:41 Ответить
Самолет сбит рос. сатанистами и это жертвоприношение. Трагедия произошла по плану 17.07. в 17 часов самолет МН 17.
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19.07.2020 22:22 Ответить
Москалю збрехати - шо дурню с горки збiгти
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19.07.2020 19:19 Ответить
Кого на суде интересуют фантазии преступника?
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19.07.2020 18:18 Ответить
На жаль, але кацапи будуть продовжувати гвалтувати суд фейками щодо знищення літака рейсу МН17.
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19.07.2020 18:31 Ответить
Ведется два суда по этому вопросу. И оба, как пока показывает ход событий, вполне адекватные.
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19.07.2020 18:32 Ответить
Суд адекватний, але кацапи вже висували фейки. Забули?
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19.07.2020 18:37 Ответить
И эти фейки не возымели действия на суд.
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19.07.2020 18:38 Ответить
Дійсно, але кацапи будуть продовжувати брехати і цим методом затягувати судовий розгляд.
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19.07.2020 18:44 Ответить
Кацапы врут всю историю своего существования. Для суда это не является неожиданностью.
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19.07.2020 18:45 Ответить
Особисто я побачив, що кацапські методи голландців шокують. Тому не все просто для цього суду.
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19.07.2020 18:49 Ответить
Их шокирует примитивность манипуляций, рассчитанная на уровень сознания ребёнка.
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19.07.2020 18:53 Ответить
Так і є, бо це метод Кості Саприкіна.
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19.07.2020 18:55 Ответить
А що ім лишаєтся робити ??Якщо реаліті нема , то в нагоді стане фентазі !!!))
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19.07.2020 18:34 Ответить
Сколь верёвочке не виться...
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19.07.2020 18:19 Ответить
Нашим "слідчим" та "прокурорам" у справі Шеремета ще є куди рости! Вони тіко 3 чи 4 вигаданих версії змінили проти Ріфа та дівчат... От коли найвеличніший продрищеться після заяви кадирки, то може ще щось вигадає...
Які ж вони жалюгідні (що той вава, що цей) у своїх спробах...
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19.07.2020 18:21 Ответить
Вава вже добу не злазить з горшка.
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19.07.2020 18:28 Ответить
Горшику не позаздриш !!))
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19.07.2020 18:36 Ответить
как же.. как же.. помню как украинский су-25 с ракетой "Бук", гнался за Боингом от самих Нидерландов.. диспетчер Карлос не даст соврать..
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19.07.2020 18:21 Ответить
причем на высоте 10 км.
С негерметичной кабиной.
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19.07.2020 19:00 Ответить
Да уж. Не тот самолёт сбили. А если бы сбили "тот" - Москва - Ларнака - Полномасштабная военная операция против Украины.
И не было бы путину сейчас такого геморроя.
Был бы другой. Но это уже совсем другая история...
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19.07.2020 18:21 Ответить
Это прибл. как Майнильский инцидент - ну если у боевиков не было авиации, то какая ларнака то?
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19.07.2020 18:38 Ответить
https://censor.net/user/26252 "россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы в районе Донбасса именно с 00.00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "БУК" пересек границу и за несколько часов до сбития этим "Буком" малайзийского боинга", - пояснил Енин.

"Россия вдруг, в ночь на 17 июля 2014 года, ввела ограничения выпуском документа NOTAM UUUUV6158/14 для полетов гражданской авиации свое сопредельное с Украиной российское воздушное пространство в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения вплоть до высоты более 16 километров (до эшелона FL530), что сопоставимо с максимальной высотой поражения зенитного ракетного комплекса "Бук" (около 18 километров). И уже через 17 часов 20 минут над сопредельной с Россией территорией Украины некий ЗРК "Бук" сбивает малазийский Боинг с пассажирами", - говорится в статье.

ДРУГАЯ ИСТОРИЯ Он меняет сам подход к делу о гибели лайнера. Речь идет об иске, выдвинутом уже не в отношении конкретных лиц, а против России как государства, целиком. Нидерланды обвинили Российскую Федерацию в нарушении трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2-й, 3-й и 13-й.Статус "спонсора терроризма" открывает самые широкие возможности для конструктивного и продуктивного диалога с Москвой. Помимо основного пакета санкций в отношении страны, признанной таким спонсором, простым решением администрации президента США могут оперативно вводиться и дополнительные, включая ограничения или запреты на продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения, отказ в экономической помощи или ее прекращение и лишение представителей этой страны дипломатического иммунитета
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19.07.2020 19:07 Ответить
Запаребрік їх наштампує скільки хош, тільки скажи.
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19.07.2020 18:24 Ответить
Ждем Версию о рептилоидах в кожаных трусиках и пикирующих мясорубках...
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19.07.2020 18:25 Ответить
А Зеленський який за номером фейк розповсюджує про "катастрофу на тій стороні"?
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19.07.2020 18:28 Ответить
верещук найкраще це робить. пісков підтвердить.
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19.07.2020 18:30 Ответить
Да, умеют жители фейковой страны производить фейки. Одно слово - ПАРАША.
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19.07.2020 18:32 Ответить
«Умом Россию не понять…
Да и не стоит утруждаться…
У ней «особенная стать» -
Везде насрать и не признаться…
При этом сделать вид такой,
Что не виновна и в помине!
«Идите в жопу!...» А, порой -
И обвинить… И так - поныне…».
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19.07.2020 18:34 Ответить
БРАВО !!!

кто автор?
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19.07.2020 18:43 Ответить
суровая правда жизни и жизненный же опыт
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19.07.2020 19:01 Ответить
Не помню... Встретил в Интернет, понравилось, скопировал... (Самое смешное, что это не один автор. Первое четверостишие - одного автора, а второе - дополнение второго...).
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19.07.2020 19:28 Ответить
Я, дурачась, нахожу в инете интересные тексты вбивая в поисковик разные фразы и нахожу их продолжение написанное другими авторами. На пример всегда найдется продолжение:-
"я помню чудное..." "Союз не ру..." "Моя жизнь".. "Я из лесУ вышел..." "он привлек"
"гаврила был"
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19.07.2020 19:47 Ответить
Мне "дурачиться" нет времени... Хватает только на "контрпропаганду"... А то кацапня уже "задрала" здесь... Да и наших олухов хватает...
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19.07.2020 19:56 Ответить
на этой площадке "контрпропаганда" награждается баном (блокировкой)
бесполезно телёнку бодаться с дубом.
бесполезно мелку, доказывая теоремы, писать формулы для мокрой тряпки при классной доске ибо этот труд его смерть.
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19.07.2020 20:07 Ответить
А "пропаганда"? Например, "красивой жизни в СССР"? Или восхваление путинской России?
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19.07.2020 20:11 Ответить
и те и другие выводы формулируются на лживых утверждениях базирующихся не не существующих фактах.
В СССР красивой жизни не было.
Своей страной , Путинской Россией, довольны только пьющий люмпен и то лицемерно.
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19.07.2020 20:22 Ответить
А Ви, взагалі, розумієте, що означає "контрпропаганда"? Це, насамперед, розвінчання пропаганди противника приведенням реальних доказів її брехливості... Саме цим я і займаюсь... Начебто, виходить...
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19.07.2020 20:45 Ответить
так. я розумію, але вам це не дасть робити цей сайт.
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20.07.2020 08:14 Ответить
Шість років "не дає"... За весь час "банили" тричі... За вживання "солоних" слів...
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20.07.2020 08:37 Ответить
я не вживала мати, але за 2 роки разів зо три в бані побувала.
Тут дуже ******* (годуються від нього) По-нко й дуже захищають його...
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20.07.2020 08:53 Ответить
Ну от, бачите, яка між нами різниця...
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20.07.2020 09:40 Ответить
Вы вот ЭТО прочитайте!!!
История дурака.
...Рабы, своими мы руками
С убийцами и дураками
Россию вколотили в гроб.
Ты жив, - так торжествуй, холоп!
Быть может, ты, дурак, издохнешь,
Протянешь ноги и не охнешь:
Потомству ж - дикому дерьму -
Конца не будет твоему:
Исчезнет все, померкнут славы,
Но будут дьяволы-удавы
И ты, дурак из дураков,
Жить до скончания веков.
Убийством будешь ты гордиться,
Твой род удавий расплодится, -
Вселенную перехлестнет;
И будет тьма, и будет гнет!
Кого винить в провале этом!
Как бездну препоясать светом,
Освободиться от оков?
Тьма - это души дураков!..
(Пимен Карпов. 1925)
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19.07.2020 19:36 Ответить
МОЩНО ! ТОЧНО ! АКТУАЛЬНО !
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19.07.2020 19:51 Ответить
Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики - Цензор.НЕТ 2161
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19.07.2020 18:35 Ответить
...а зараз відволікають на негодящий об'єкт

Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики - Цензор.НЕТ 9740
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19.07.2020 18:41 Ответить
на максимально можливому зближенні...

Россияне распространяют 260 разных фейков о катастрофе MH17, - аналитики - Цензор.НЕТ 3537
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19.07.2020 18:41 Ответить
Неужто будет встреча посредине, на дне морском?
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19.07.2020 21:24 Ответить
полковник ФСБ Игорь Егоров, который находился на Донбассе в 2014 году под позывным «Эльбрус», возможно имел ключевое значение по МН-17 и вьіезжал более 50 раз за рубеж на Запад так и не арестован, признали про*б. Обратили внимание, что только где политическое убиство,там он перед єтим там бьівал много раз
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19.07.2020 18:49 Ответить
Все помнят, как русские гниды ОДНОВРЕМЕННО рассказывали про очевидцев (на 10 км, ага!) атаки истребителя, показывали Захераста с его рассказом про Су-25, про внутренний взрыв и сложенные в пакет паспорта и про нашу ЗРК?
ОДНОВРЕМЕННО!!!!!
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19.07.2020 18:59 Ответить
Распространяют?? Половым путём.. они же пассивные гомики, их только засевают..
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19.07.2020 19:03 Ответить
Щоб ви знали - кремляді іпануті, як їх вошьд.
Немцов волав світу про це.
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19.07.2020 19:06 Ответить
Задачка на логику. Первый курс юридического универа.
Дано:
1. Сторона А всячески способствует следственным действиям, допросам, согласна на любые суды, трибуналы, экспертизы. Не имеет мотива совершения преступления.
2. Сторона Б и раньше сбивала транспортные самолеты, больше месяца держит обломки у себя, отвергает трибунал, противодействует экспертизам и допросу свидетелей.
Вопрос: какая сторона совершила преступление?
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19.07.2020 19:07 Ответить
это технология такая - распылить на как можно большее количество версий, чтобы основная нить потерялась и не прослеживалась в общем потоке спама.. аж 260 фейков наплодили, но все зря...
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19.07.2020 19:12 Ответить
Уйло Владимирович потому и внес изменения в конституцию Уйлостана, чтобы усилить свое влияние на все внутренние суды наРФии, изменен приоритет судов и теперь будет так, что конституция позволяет не выполнять решения международных судов.
И было это сделано как раз под суд по Боингу и на будущие преступления против человечества.
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19.07.2020 19:35 Ответить
Сидят в баре Карлос и Волошин, бухают и рыдают от зависти...
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19.07.2020 19:50 Ответить
не надо так. Волошин - честный и порядочный был офицер.
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19.07.2020 19:58 Ответить
Я про персонажей расийского зомбоящика!
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20.07.2020 09:21 Ответить
империя Лжи и абсолютного Зла, грязный вонючий сарай
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19.07.2020 20:13 Ответить
Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики - Цензор.НЕТ 6339
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19.07.2020 20:52 Ответить
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.07.2020 23:05 Ответить
нет ничего тайного, что не стало бы явным (с)
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19.07.2020 23:09 Ответить
Росіяни поширюють 260 різних фейків про катастрофу MH17, - аналітики - Цензор.НЕТ 1886
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20.07.2020 08:39 Ответить
 
 