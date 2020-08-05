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Новости Агрессия России против Украины
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Пулеметчик "батальона Восток" задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области бывшего участника незаконных вооруженных формирований РФ, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Пулеметчик батальона Восток задержан на Донетчине, - СБУ 01

По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно вступил в ряды так называемого "батальона Восток". На "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков.

В 2015 году наемник РФ ушел из группировки и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия.

Пулеметчик батальона Восток задержан на Донетчине, - СБУ 02

Правоохранители задержали бывшего боевика после того как он скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

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Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

боевик (16779) правоохранительные органы (2970) СБУ (20067) силовики (2799) Донецкая область (10019) наемники рф (2093)


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Топ комментарии
+25
А чого морди замальовані ?
Вся держава має знати своїх хЄроїв в обличчя
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05.08.2020 19:27 Ответить
+21
Этого можно сразу отпустить с девятого этажа . Там не то что руки по локоть в крови , оно в крови по уши .
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05.08.2020 19:28 Ответить
+8
"стоял на блокпосту. случайно рядом с пулемётом. осознал. раскаялся. понял шо ждут дома......"
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05.08.2020 19:30 Ответить
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"кажется это самый глупый человек на земле" (с) Х/Ф Безжалостные люди
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05.08.2020 19:22 Ответить
Нехай щастить
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05.08.2020 19:25 Ответить
https://youtu.be/fPT3v3kI2t0 Ещё раз о "перемирии" по-зелёному
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05.08.2020 19:26 Ответить
Понять и простить..Обменять на бомжа. Ведь он не состоял в добробатах,защищавших Украину.
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05.08.2020 19:26 Ответить
А чого морди замальовані ?
Вся держава має знати своїх хЄроїв в обличчя
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05.08.2020 19:27 Ответить
То СБУ, тобто баканов, зафарбували.
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05.08.2020 22:09 Ответить
наверное мразь до сих пор руки не моет, патамушта с самим параченковым за руку здаровался
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05.08.2020 19:27 Ответить
Этого можно сразу отпустить с девятого этажа . Там не то что руки по локоть в крови , оно в крови по уши .
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05.08.2020 19:28 Ответить
"стоял на блокпосту. случайно рядом с пулемётом. осознал. раскаялся. понял шо ждут дома......"
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05.08.2020 19:30 Ответить
не одноглазый,не одноногий...толерасты задерживали...
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05.08.2020 19:32 Ответить
Однодумці і прихильники , напевно , ще й відсмоктали в нього .
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05.08.2020 19:36 Ответить
На эл-ий стул 🪑,нефиг содержать с налогов Украинцев *******!
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05.08.2020 19:32 Ответить
Вот на зачем таких СБУ живьём берёт? Чтобы суд им условно максимум дал и они его потом опять героически ловили?
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05.08.2020 19:33 Ответить
Судити в Маріуполі будуть?Дадуть падлюці років три умовно.
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05.08.2020 19:36 Ответить
наверняка.
но никто не отменял справедливые решения со стороны патриотов.
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05.08.2020 19:41 Ответить
Уничтожать ублюдков, с формулировкой "оказал ожесточённое сопротивление при задержании".
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05.08.2020 19:40 Ответить
не можна.
наші київські сепари своїх шкодують
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05.08.2020 19:41 Ответить
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05.08.2020 19:42 Ответить
Не надо париться, если это проверено, сразу пускать это животное на удобрения.
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05.08.2020 19:41 Ответить
Расстрелять
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05.08.2020 19:43 Ответить
У этой мрази руки наверняка в крови. Для таких нужна только "вышка".
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05.08.2020 19:59 Ответить
Сепарня что делала с пулеметчикамиВСУ? Правильно убивала этого по тихому придушить это ж сколько пацанов это падло могло положить известно одному богу
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05.08.2020 19:59 Ответить
Хіба ж так можна, затримувати кулеметників з Лугандона? Адже "необхідно йти їм назустріч".
https://prm.ua/neobhidno-piti-yim-na-zustrich-fokin-priyednavsya-do-tkg-y-initsiyuvav-pryami-peregovori-z-boyovikami/ НЕОБХІДНО ПІТИ ЇМ НАЗУСТРІЧ: ФОКІН ПРИЄДНАВСЯ ДО ТКГ Й ІНІЦІЮВАВ ПРЯМІ ПЕРЕГОВОРИ З БОЙОВИКАМИ ОРДЛО

Кулеметника "батальйону Восток" затримали на Донеччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8807

Цікаво, з якого пронафталіненого склепу дістали цього корупціонера найпершого покоління?
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05.08.2020 20:05 Ответить
а зачем размещать пиксельные фото?
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05.08.2020 20:34 Ответить
А зачем морды скрыли? Зачем тогда вообще такие фото?
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05.08.2020 20:45 Ответить
Кулеметника "батальйону Восток" затримали на Донеччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5296
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05.08.2020 21:16 Ответить
Хто небуть пояснить якими такими таємними стежками чи дорогами, чи повітряними або морськими коридорами це чмо потрапило до України ?! А хто пояснить скільки ще таких бродить поміж нами в наших містах і селах і тільки вичікують на "слушний" момент, щоб нагадити ще більше ? Де ці " служби", на які ми маємо мати надію на захист і чим вони займаються окрім "заробляння бабла" ?
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05.08.2020 21:19 Ответить
Вот вам и показатель богатства и комфорта проживания в стране. Даже вот ето уіобіще не возжелало жить на России і маладой ріцпубліке и убежало в Украину.

Уровень жизни в Украине преващает как и превьішал уровень жизни на Росии.

Россия НИЩАЯ!!!!
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05.08.2020 21:22 Ответить
Вопрос один , ппочему до сих пор живой и здоровый?
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05.08.2020 21:26 Ответить
Цих рузьгєміських гнид треба садити на палі вздовж кордону з Московією.
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05.08.2020 22:15 Ответить
Навіщо на палю, уран країні потрібен, нехай копає.
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05.08.2020 23:29 Ответить
 
 