Пулеметчик "батальона Восток" задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области бывшего участника незаконных вооруженных формирований РФ, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно вступил в ряды так называемого "батальона Восток". На "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков.

В 2015 году наемник РФ ушел из группировки и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия.

Правоохранители задержали бывшего боевика после того как он скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине танкист "ДНР" приговорен к 4 годам тюрьмы, - прокуратура

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.