Пулеметчик "батальона Восток" задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области бывшего участника незаконных вооруженных формирований РФ, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно вступил в ряды так называемого "батальона Восток". На "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песков.
В 2015 году наемник РФ ушел из группировки и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия.
Правоохранители задержали бывшего боевика после того как он скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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Вся держава має знати своїх хЄроїв в обличчя
но никто не отменял справедливые решения со стороны патриотов.
наші київські сепари своїх шкодують
https://prm.ua/neobhidno-piti-yim-na-zustrich-fokin-priyednavsya-do-tkg-y-initsiyuvav-pryami-peregovori-z-boyovikami/ НЕОБХІДНО ПІТИ ЇМ НАЗУСТРІЧ: ФОКІН ПРИЄДНАВСЯ ДО ТКГ Й ІНІЦІЮВАВ ПРЯМІ ПЕРЕГОВОРИ З БОЙОВИКАМИ ОРДЛО
Цікаво, з якого пронафталіненого склепу дістали цього корупціонера найпершого покоління?
Уровень жизни в Украине преващает как и превьішал уровень жизни на Росии.
Россия НИЩАЯ!!!!