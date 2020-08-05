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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеметника "батальйону Восток" затримали на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала в Донецькій області колишнього учасника незаконних збройних формувань РФ, який брав участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Кулеметника батальйону Восток затримали на Донеччині, - СБУ 01

За даними слідства, в 2014 році житель Маріуполя добровільно вступив до лав так званого "батальйону Восток". На "посаді" кулеметника він перебував на позиціях бойовиків у районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки і Пісків.

У 2015 році найманець РФ пішов з угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя.

Кулеметника батальйону Восток затримали на Донеччині, - СБУ 02

Правоохоронці затримали колишнього бойовика після того, як він таємно прибув на підконтрольну українській владі територію.

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Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

бойовик (3414) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12998) силовики (2515) Донецька область (8834) найманці рф (2066)


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Топ коментарі
+25
А чого морди замальовані ?
Вся держава має знати своїх хЄроїв в обличчя
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05.08.2020 19:27 Відповісти
+21
Этого можно сразу отпустить с девятого этажа . Там не то что руки по локоть в крови , оно в крови по уши .
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05.08.2020 19:28 Відповісти
+8
"стоял на блокпосту. случайно рядом с пулемётом. осознал. раскаялся. понял шо ждут дома......"
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05.08.2020 19:30 Відповісти
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"кажется это самый глупый человек на земле" (с) Х/Ф Безжалостные люди
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05.08.2020 19:22 Відповісти
Нехай щастить
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05.08.2020 19:25 Відповісти
https://youtu.be/fPT3v3kI2t0 Ещё раз о "перемирии" по-зелёному
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05.08.2020 19:26 Відповісти
Понять и простить..Обменять на бомжа. Ведь он не состоял в добробатах,защищавших Украину.
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05.08.2020 19:26 Відповісти
А чого морди замальовані ?
Вся держава має знати своїх хЄроїв в обличчя
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05.08.2020 19:27 Відповісти
То СБУ, тобто баканов, зафарбували.
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05.08.2020 22:09 Відповісти
наверное мразь до сих пор руки не моет, патамушта с самим параченковым за руку здаровался
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05.08.2020 19:27 Відповісти
Этого можно сразу отпустить с девятого этажа . Там не то что руки по локоть в крови , оно в крови по уши .
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05.08.2020 19:28 Відповісти
"стоял на блокпосту. случайно рядом с пулемётом. осознал. раскаялся. понял шо ждут дома......"
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05.08.2020 19:30 Відповісти
не одноглазый,не одноногий...толерасты задерживали...
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05.08.2020 19:32 Відповісти
Однодумці і прихильники , напевно , ще й відсмоктали в нього .
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05.08.2020 19:36 Відповісти
На эл-ий стул 🪑,нефиг содержать с налогов Украинцев *******!
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05.08.2020 19:32 Відповісти
Вот на зачем таких СБУ живьём берёт? Чтобы суд им условно максимум дал и они его потом опять героически ловили?
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05.08.2020 19:33 Відповісти
Судити в Маріуполі будуть?Дадуть падлюці років три умовно.
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05.08.2020 19:36 Відповісти
наверняка.
но никто не отменял справедливые решения со стороны патриотов.
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05.08.2020 19:41 Відповісти
Уничтожать ублюдков, с формулировкой "оказал ожесточённое сопротивление при задержании".
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05.08.2020 19:40 Відповісти
не можна.
наші київські сепари своїх шкодують
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05.08.2020 19:41 Відповісти
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05.08.2020 19:42 Відповісти
Не надо париться, если это проверено, сразу пускать это животное на удобрения.
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05.08.2020 19:41 Відповісти
Расстрелять
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05.08.2020 19:43 Відповісти
У этой мрази руки наверняка в крови. Для таких нужна только "вышка".
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05.08.2020 19:59 Відповісти
Сепарня что делала с пулеметчикамиВСУ? Правильно убивала этого по тихому придушить это ж сколько пацанов это падло могло положить известно одному богу
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05.08.2020 19:59 Відповісти
Хіба ж так можна, затримувати кулеметників з Лугандона? Адже "необхідно йти їм назустріч".
https://prm.ua/neobhidno-piti-yim-na-zustrich-fokin-priyednavsya-do-tkg-y-initsiyuvav-pryami-peregovori-z-boyovikami/ НЕОБХІДНО ПІТИ ЇМ НАЗУСТРІЧ: ФОКІН ПРИЄДНАВСЯ ДО ТКГ Й ІНІЦІЮВАВ ПРЯМІ ПЕРЕГОВОРИ З БОЙОВИКАМИ ОРДЛО

Кулеметника "батальйону Восток" затримали на Донеччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8807

Цікаво, з якого пронафталіненого склепу дістали цього корупціонера найпершого покоління?
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05.08.2020 20:05 Відповісти
а зачем размещать пиксельные фото?
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05.08.2020 20:34 Відповісти
А зачем морды скрыли? Зачем тогда вообще такие фото?
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05.08.2020 20:45 Відповісти
Кулеметника "батальйону Восток" затримали на Донеччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5296
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05.08.2020 21:16 Відповісти
Хто небуть пояснить якими такими таємними стежками чи дорогами, чи повітряними або морськими коридорами це чмо потрапило до України ?! А хто пояснить скільки ще таких бродить поміж нами в наших містах і селах і тільки вичікують на "слушний" момент, щоб нагадити ще більше ? Де ці " служби", на які ми маємо мати надію на захист і чим вони займаються окрім "заробляння бабла" ?
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05.08.2020 21:19 Відповісти
Вот вам и показатель богатства и комфорта проживания в стране. Даже вот ето уіобіще не возжелало жить на России і маладой ріцпубліке и убежало в Украину.

Уровень жизни в Украине преващает как и превьішал уровень жизни на Росии.

Россия НИЩАЯ!!!!
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05.08.2020 21:22 Відповісти
Вопрос один , ппочему до сих пор живой и здоровый?
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05.08.2020 21:26 Відповісти
Цих рузьгєміських гнид треба садити на палі вздовж кордону з Московією.
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05.08.2020 22:15 Відповісти
Навіщо на палю, уран країні потрібен, нехай копає.
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05.08.2020 23:29 Відповісти
 
 