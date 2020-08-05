Кулеметника "батальйону Восток" затримали на Донеччині, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України затримала в Донецькій області колишнього учасника незаконних збройних формувань РФ, який брав участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, в 2014 році житель Маріуполя добровільно вступив до лав так званого "батальйону Восток". На "посаді" кулеметника він перебував на позиціях бойовиків у районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки і Пісків.
У 2015 році найманець РФ пішов з угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя.
Правоохоронці затримали колишнього бойовика після того, як він таємно прибув на підконтрольну українській владі територію.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
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Вся держава має знати своїх хЄроїв в обличчя
но никто не отменял справедливые решения со стороны патриотов.
наші київські сепари своїх шкодують
https://prm.ua/neobhidno-piti-yim-na-zustrich-fokin-priyednavsya-do-tkg-y-initsiyuvav-pryami-peregovori-z-boyovikami/ НЕОБХІДНО ПІТИ ЇМ НАЗУСТРІЧ: ФОКІН ПРИЄДНАВСЯ ДО ТКГ Й ІНІЦІЮВАВ ПРЯМІ ПЕРЕГОВОРИ З БОЙОВИКАМИ ОРДЛО
Цікаво, з якого пронафталіненого склепу дістали цього корупціонера найпершого покоління?
Уровень жизни в Украине преващает как и превьішал уровень жизни на Росии.
Россия НИЩАЯ!!!!