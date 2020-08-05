Кулеметника "батальйону Восток" затримали на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала в Донецькій області колишнього учасника незаконних збройних формувань РФ, який брав участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, в 2014 році житель Маріуполя добровільно вступив до лав так званого "батальйону Восток". На "посаді" кулеметника він перебував на позиціях бойовиків у районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки і Пісків.

У 2015 році найманець РФ пішов з угруповання і виїхав на територію РФ, де переховувався від правосуддя.

Правоохоронці затримали колишнього бойовика після того, як він таємно прибув на підконтрольну українській владі територію.

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Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.