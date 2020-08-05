Аваков встретился с мамой осужденного в Италии нацгвардейца Маркива
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с мамой осужденного в Италии военнослужащего НГУ Виталия Маркива.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер министра.
"Встретился с мамой находящегося в заключении в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук. Вместе с группой адвокатов обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда и необходимые в этом направлении шаги стороны защиты. Маркив будет свободен! Украина не оставит нашего солдата", - написал Аваков.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
где все это время была авака? и какую должность он занимал? и чего сейчас встрепенулся?
он умный, точнее ушлый, хитрый и крученый... ну и говно конечно )))
Его судил суд присяжных.
Доказательств и свидетелей больше, чем достаточно.
Смягчить наказание могло только выполнение приказа, т.е. прямое указание на Авакова.
Потому он и завозит родителям сумки денег.
За себя, родного переживает.
"Не пишите разную фигню."
-----------
Сколько свидетелей? Больше чем достаточно - доказательств чего?
,
Будем закрывать глаза на нарушения прав мирного населения, бо мы, типо всегда правы и это не обсуждается?
Может начнем еще бомбить госпитали и школы?
И какая российская сторона, тебя в детстве темячком сильно уронили?
Суд присяжных Италии осудил виновного в убийстве мирного гражданина Италии, который подъехал на такси с шашечками и снимал тепловоз.
Сначала этот Маркив пытался его убить из калаша, но было далеко, тогда навел артиллерию.
Человеку оторвало голову и таксист с вторым журналистом уволокли труп в морг.
Для, кому они сильно не нравились последовало разъяснение в Нюрберге.
Мало не показалось.