Аваков встретился с мамой осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с мамой осужденного в Италии военнослужащего НГУ Виталия Маркива.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер министра.

"Встретился с мамой находящегося в заключении в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук. Вместе с группой адвокатов обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда и необходимые в этом направлении шаги стороны защиты. Маркив будет свободен! Украина не оставит нашего солдата", - написал Аваков.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.