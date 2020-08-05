Аваков зустрівся з мамою засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з мамою засудженого в Італії військовослужбовця НГУ Віталія Марківа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер міністра.

"Зустрівся з мамою ув'язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа - Оксаною Максимчук. Разом із групою адвокатів обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду і необхідні в цьому напрямку кроки сторони захисту. Марків буде вільний! Україна не залишить нашого солдата", - написав Аваков.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.