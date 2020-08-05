Аваков зустрівся з мамою засудженого в Італії нацгвардійця Марківа
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з мамою засудженого в Італії військовослужбовця НГУ Віталія Марківа.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер міністра.
"Зустрівся з мамою ув'язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа - Оксаною Максимчук. Разом із групою адвокатів обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду і необхідні в цьому напрямку кроки сторони захисту. Марків буде вільний! Україна не залишить нашого солдата", - написав Аваков.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
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где все это время была авака? и какую должность он занимал? и чего сейчас встрепенулся?
он умный, точнее ушлый, хитрый и крученый... ну и говно конечно )))
Его судил суд присяжных.
Доказательств и свидетелей больше, чем достаточно.
Смягчить наказание могло только выполнение приказа, т.е. прямое указание на Авакова.
Потому он и завозит родителям сумки денег.
За себя, родного переживает.
"Не пишите разную фигню."
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Сколько свидетелей? Больше чем достаточно - доказательств чего?
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Будем закрывать глаза на нарушения прав мирного населения, бо мы, типо всегда правы и это не обсуждается?
Может начнем еще бомбить госпитали и школы?
И какая российская сторона, тебя в детстве темячком сильно уронили?
Суд присяжных Италии осудил виновного в убийстве мирного гражданина Италии, который подъехал на такси с шашечками и снимал тепловоз.
Сначала этот Маркив пытался его убить из калаша, но было далеко, тогда навел артиллерию.
Человеку оторвало голову и таксист с вторым журналистом уволокли труп в морг.
Для, кому они сильно не нравились последовало разъяснение в Нюрберге.
Мало не показалось.