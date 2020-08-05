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Аваков зустрівся з мамою засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Аваков зустрівся з мамою засудженого в Італії нацгвардійця Марківа

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрівся з мамою засудженого в Італії військовослужбовця НГУ Віталія Марківа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Твіттер міністра.

"Зустрівся з мамою ув'язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа - Оксаною Максимчук. Разом із групою адвокатів обговорили підготовку до засідання Апеляційного суду і необхідні в цьому напрямку кроки сторони захисту. Марків буде вільний! Україна не залишить нашого солдата", - написав Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільненням українського нацгвардійця Марківа займається Папа Римський, - Зеленський

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марків засуджений до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Аваков зустрівся з мамою засудженого в Італії нацгвардійця Марківа 01

Аваков Арсен (2191) Італія (1588) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+7
сколько лет длиться это судилище?
где все это время была авака? и какую должность он занимал? и чего сейчас встрепенулся?
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05.08.2020 19:38 Відповісти
+5
Как же ты мерзок
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05.08.2020 19:35 Відповісти
+5
Відомо, що докази у справі Марківа були притягнуті за вуха і легко заперечувалися. Що треба було зробити, щоб програти цю справу?
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05.08.2020 19:43 Відповісти
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Как же ты мерзок
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05.08.2020 19:35 Відповісти
сколько лет длиться это судилище?
где все это время была авака? и какую должность он занимал? и чего сейчас встрепенулся?
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05.08.2020 19:38 Відповісти
ну, как чего, рейтинг свой решил повысить чёрт!
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05.08.2020 20:27 Відповісти
он, конечно, говно но всегда держал руку на пульсе и участвовал в теме...ты просто не следишь за ситуацией все эти годы
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05.08.2020 22:15 Відповісти
он себе на уме...и просто сказать говно - это ничего не сказать
он умный, точнее ушлый, хитрый и крученый... ну и говно конечно )))
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05.08.2020 22:38 Відповісти
Зроби , паскудо , а тоді вже хвались , наволоч брехлива .
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05.08.2020 19:41 Відповісти
Аваков уже около шести лет министр МВД
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05.08.2020 19:41 Відповісти
Відомо, що докази у справі Марківа були притягнуті за вуха і легко заперечувалися. Що треба було зробити, щоб програти цю справу?
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05.08.2020 19:43 Відповісти
Мати упереджених суддів.
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05.08.2020 19:46 Відповісти
Звичайно, що судді упередженні. Але щось було погано зроблено о з боку захисту Марківа, бо нікого не переконали.
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05.08.2020 19:49 Відповісти
Не можна переконати того, хто не бажає бути переконаним.
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05.08.2020 20:00 Відповісти
Можна, бо окрім того суд є інші суди і міжнародна спільнота.
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05.08.2020 20:12 Відповісти
Є певна процедура: суд 1 інстанції, другої...ЄСПЛ остання інстанція...треба знати матчастину
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05.08.2020 22:17 Відповісти
Во паскуда, перед выборами добреньким хочет быть. Да уж нет, каким ты был, таким и остался, и не надо свою "доброту" проявлять.
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05.08.2020 20:34 Відповісти
А он что - на местные выборы собрался, что прям "перед выборами"?
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05.08.2020 23:36 Відповісти
Не пишите разную фигню.
Его судил суд присяжных.
Доказательств и свидетелей больше, чем достаточно.

Смягчить наказание могло только выполнение приказа, т.е. прямое указание на Авакова.
Потому он и завозит родителям сумки денег.
За себя, родного переживает.
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05.08.2020 20:37 Відповісти
"Доказательств и свидетелей больше, чем достаточно."
"Не пишите разную фигню."
-----------
Сколько свидетелей? Больше чем достаточно - доказательств чего?
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05.08.2020 21:07 Відповісти
С луны свалился?
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05.08.2020 21:09 Відповісти
Кто?
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05.08.2020 21:10 Відповісти
Нет, ты, падаль, не с луны свалился, а с кремлевского хрена. Какие доказательства предоставлены- с российской стороны? А что эти твари делали в Украине, а? А какого черта эти журнашлюхи полезли в районе боевых действий, что дети малые и непонимают , что творят и что погибнуть могут? Тотальная брехня рашистов- это доказательства? Как задрали эти мокшанские ушлепки здесь на Цензоре. Иди, тварь- голоси в своей ********, а не здесь.
,
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05.08.2020 21:36 Відповісти
Быть типо патриотом и быть типо, идиотом, как ты - две большие разницы.
Будем закрывать глаза на нарушения прав мирного населения, бо мы, типо всегда правы и это не обсуждается?
Может начнем еще бомбить госпитали и школы?
И какая российская сторона, тебя в детстве темячком сильно уронили?
Суд присяжных Италии осудил виновного в убийстве мирного гражданина Италии, который подъехал на такси с шашечками и снимал тепловоз.
Сначала этот Маркив пытался его убить из калаша, но было далеко, тогда навел артиллерию.

Человеку оторвало голову и таксист с вторым журналистом уволокли труп в морг.
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05.08.2020 22:53 Відповісти
Пысы. Есть международные конвенции о правилах ведения боевых действий.
Для, кому они сильно не нравились последовало разъяснение в Нюрберге.
Мало не показалось.
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05.08.2020 23:03 Відповісти
Вот , наверно, ты и есть даже не типо идиот, а идиот.Кто бомбит школы и госпиталя (и раненых) кроме твоих руцких уродов, а? Ты что, там был? Нет, конечно, поэтому эти сказки кацапских выродков будешь рассказывать таким же умственнео отсталым, как и ты. Пшел на фиг, мокшанская морда.
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06.08.2020 22:15 Відповісти
Юра, ты дурак?
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05.08.2020 22:17 Відповісти
Господин Аваков обязан задействовать все свои коррупционные связи в Италии, включительно с Берлускони, чтобы освободить Маркива. Если он этого не сделает в самое ближайшее время, это ударит в первую очередь по нему самому.
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05.08.2020 23:32 Відповісти
август... время отпусков. Как же не проведать свой домик в Италии?
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06.08.2020 06:58 Відповісти
 
 