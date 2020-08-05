Председателем Северодонецкой военно-гражданской администрации назначили сотрудника СБУ Стрюка

Александр Стрюк обещает решить проблемы с отоплением, восстановить программы поддержки ОСББ и финансирование общественных проектов развития города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

На должность председателя Северодонецкой военно-гражданской администрации Александра Стрюка назначил руководитель Луганщины Сергей Гайдай.

Стрюк рассказал, что у него есть опыт административной работы, и поделился ближайшими планами.

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"Прежде всего, первые шаги, это люди, это - коллектив, это оформление всех необходимых административных решений для того, чтобы сохранить его. Предотвратить финансовый коллапс в городском совете, поскольку полномочия городского совета прекращены, возложены на военно-гражданскую администрацию, в ближайшее время совместно с тем коллективом, который есть, мы будем решать эти вопросы", - сказал Стрюк.

Напомним, военно-гражданская администрация в Северодонецке была создана 28 июля.