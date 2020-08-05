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Председателем Северодонецкой военно-гражданской администрации назначили сотрудника СБУ Стрюка

Председателем Северодонецкой военно-гражданской администрации назначили сотрудника СБУ Стрюка

Александр Стрюк обещает решить проблемы с отоплением, восстановить программы поддержки ОСББ и финансирование общественных проектов развития города.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

На должность председателя Северодонецкой военно-гражданской администрации Александра Стрюка назначил руководитель Луганщины Сергей Гайдай.

Стрюк рассказал, что у него есть опыт административной работы, и поделился ближайшими планами.

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"Прежде всего, первые шаги, это люди, это - коллектив, это оформление всех необходимых административных решений для того, чтобы сохранить его. Предотвратить финансовый коллапс в городском совете, поскольку полномочия городского совета прекращены, возложены на военно-гражданскую администрацию, в ближайшее время совместно с тем коллективом, который есть, мы будем решать эти вопросы", - сказал Стрюк.

Напомним, военно-гражданская администрация в Северодонецке была создана 28 июля.

Автор: 

СБУ (20067) Северодонецк (605) военно-гражданская администрация (89)


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Это не как тот, на Кировоградщине, который первым делом о потоках подумал.
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05.08.2020 20:15 Ответить
Знать не знаю, кто это. Но почему-то уверен,что ничего хорошего для Украины этот стрюк не представляет. Просто потому,что сейчас такая тенденция. С налетом зелёной плесени.
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05.08.2020 20:17 Ответить
Стрюк обещает решить проблемы с отоплением Источник: https://censor.net/n3212156

Що характерно, проблем з опаленням, як таким, до Стрюка у місті не було. Хіба що з боргами місцевої державної ТЕЦ.
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05.08.2020 20:32 Ответить
 
 