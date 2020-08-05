Головою Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації призначили співробітника СБУ Стрюка
Олександр Стрюк обіцяє вирішити проблеми з опаленням, відновити програми підтримки ОСББ та фінансування громадських проектів розвитку міста.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Громадське радіо".
На посаду голови Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка призначив керівник Луганщини Сергій Гайдай.
Стрюк розповів, що в нього є досвід адміністративної роботи і поділився найближчими планами.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Сєверодонецьку
"Насамперед перші кроки - це люди, це колектив, це оформлення всіх необхідних адміністративних рішень для того, щоб зберегти його. Запобігти фінансовому колапсу в міській раді, оскільки повноваження міської ради припинені, покладені на військово-цивільну адміністрацію, найближчим часом разом із тим колективом, який є, ми будемо вирішувати ці питання", - сказав Стрюк.
Нагадаємо, військово-цивільна адміністрація в Сєвєродонецьку була створена 28 липня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що характерно, проблем з опаленням, як таким, до Стрюка у місті не було. Хіба що з боргами місцевої державної ТЕЦ.