УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини
2 802 3

Головою Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації призначили співробітника СБУ Стрюка

Головою Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації призначили співробітника СБУ Стрюка

Олександр Стрюк обіцяє вирішити проблеми з опаленням, відновити програми підтримки ОСББ та фінансування громадських проектів розвитку міста.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Громадське радіо".

На посаду голови Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка призначив керівник Луганщини Сергій Гайдай.

Стрюк розповів, що в нього є досвід адміністративної роботи і поділився найближчими планами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в Сєверодонецьку

"Насамперед перші кроки - це люди, це колектив, це оформлення всіх необхідних адміністративних рішень для того, щоб зберегти його. Запобігти фінансовому колапсу в міській раді, оскільки повноваження міської ради припинені, покладені на військово-цивільну адміністрацію, найближчим часом разом із тим колективом, який є, ми будемо вирішувати ці питання", - сказав Стрюк.

Нагадаємо, військово-цивільна адміністрація в Сєвєродонецьку була створена 28 липня.

СБУ (12998) Сєверодонецьк (508) військово-цивільна адміністрація (90)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это не как тот, на Кировоградщине, который первым делом о потоках подумал.
показати весь коментар
05.08.2020 20:15 Відповісти
Знать не знаю, кто это. Но почему-то уверен,что ничего хорошего для Украины этот стрюк не представляет. Просто потому,что сейчас такая тенденция. С налетом зелёной плесени.
показати весь коментар
05.08.2020 20:17 Відповісти
Стрюк обещает решить проблемы с отоплением Источник: https://censor.net/n3212156

Що характерно, проблем з опаленням, як таким, до Стрюка у місті не було. Хіба що з боргами місцевої державної ТЕЦ.
показати весь коментар
05.08.2020 20:32 Відповісти
 
 