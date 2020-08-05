Кабмин решит проблему несправедливого пенсионного обеспечения семей погибших участников АТО/ООС за счет адресной доплаты, - Лазебная

Кабинет Министров Украины по поручению Президента Владимира Зеленского принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсии членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства подчеркнул, что пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым. Существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех героев, которые погибли позже.

"Я был в Луцке последний раз, и, скажу откровенно, было очень неприятно, когда одна мать говорит: "Неужели наши дети, которые погибли, защищая Украину, хуже тех детей, которые погибли сейчас, в 2019-2020 годах? Неужели это справедливо? " Это очень несправедливо. Родители получали разные деньги. Я сказал, что я исправлю этот вопрос, и стал разговаривать с правительством. И я им очень благодарен, что они решили этот вопрос", - отметил Зеленский.

По словам Президента, это решение будет распространяться на 9 тысяч членов семей погибших военнослужащих.

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"У нас не бывает худших. Они все герои, они все для нас одинаковы. Мы все равно ими гордимся и одинаково им все благодарны за то, что они защищали нашу Украину, нашу территориальную целостность и наш суверенитет", - сказал Зеленский.

"Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие - в полтора-два раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установил адресные доплаты к пенсиям", - отметила министр социальной политики Марина Лазебная

Министр заверила, что теперь наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7 800 грн, если двое нетрудоспособных - 12 200 грн, если трое - максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

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"Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты - и за август, и за сентябрь", - подытожила Лазебная.