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Зеленский назначил Буданова начальником ГУР Минобороны вместо Бурбы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами в среду уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа №308/2020 от 5 августа.

Зеленский назначил Буданова начальником ГУР Минобороны вместо Бурбы 01 

Кирилл Буданов

Указом №307/2020 Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.

Вместе с тем, в Офисе президента пояснили, что смена начальника ГУР Министерства обороны "связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".

По информации ОПУ, Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский назначил замначальника следственного управления МВД времен Януковича Татарова заместителем главы Офиса Президента

Автор: 

Буданов Кирилл (464) Зеленский Владимир (20922) Минобороны (9431) назначение (2182) разведка (4197) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+26
реформи від зеленського.
підписати бомаєку, яку підсунула чиясь волохата рука.
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05.08.2020 20:27 Ответить
+19
Убивство Ельзи Кунгаєвої - воєнний злочин, вчинений у березні 2000-го полковником російської армії Юрієм Будановим у Чечні під час Другої російсько-чеченської війни стосовно мирної 18-ти річної чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, яка була викрадена, зґвалтована, закатована і убита.
Це його родич?
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05.08.2020 20:32 Ответить
+16
Почему российский агент пытался взорвать Кирилла Буданова? История потрясающего рейда спецназа ГУР МО в Крым

https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
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05.08.2020 20:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
эта вертлявая вошь никому работать не дает
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05.08.2020 20:26 Ответить
реформи від зеленського.
підписати бомаєку, яку підсунула чиясь волохата рука.
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05.08.2020 20:27 Ответить
бомажку*
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05.08.2020 20:28 Ответить
Без бомажки він какашка, а з бомажкой чоловік.🧐
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05.08.2020 20:34 Ответить
А з бомажкой - серун.
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05.08.2020 20:39 Ответить
Оно так часто всирается, шо бумажок не напасешься.
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05.08.2020 21:51 Ответить
Вот жеж Наполеон разбушевался 😁
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05.08.2020 20:27 Ответить
У зебила с Наполеоном только рост.
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06.08.2020 00:45 Ответить
а це тіло може щось робити, крім звільняти та призначати? Воно Конституцію читало?...
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05.08.2020 20:28 Ответить
Ти пишеш його життєопис за статтями на Цензорі?
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05.08.2020 21:01 Ответить
сейчас назначил, а через время снимет, он только и умеет такое делать, на что-то другое,- ума не хватает.
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18.08.2020 23:01 Ответить
Убивство Ельзи Кунгаєвої - воєнний злочин, вчинений у березні 2000-го полковником російської армії Юрієм Будановим у Чечні під час Другої російсько-чеченської війни стосовно мирної 18-ти річної чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, яка була викрадена, зґвалтована, закатована і убита.
Це його родич?
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05.08.2020 20:32 Ответить
Та они все такие.
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05.08.2020 20:34 Ответить
Очень даже может быть...там совковые кланы...
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05.08.2020 20:35 Ответить
Я теж зразу подумала: де чула це прізвище ?
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05.08.2020 20:35 Ответить
А у мене добра пам'ять на такі прізвища.
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05.08.2020 20:36 Ответить
слушайте, ну и память у Вас.... действительно и того звали Буданов (Юрий)..
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05.08.2020 20:53 Ответить
Ровно год назад, 4 апреля 2019 года, российский диверсант с паспортом гражданина Кыргызстана Алексея Ломако установил мину под сиденье машины офицера ГУ разведки Министерства обороны Кирилла Буданова

Источник: https://censor.net/r3186802
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05.08.2020 20:40 Ответить
А Хараберюша вбили.
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05.08.2020 20:42 Ответить
Так, було. Точно.
Аж страшно повірити в таке призначення.
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05.08.2020 20:43 Ответить
Кілька порядних людей є у зевлади, але ці шакали їх з'їдять. Порядна
людина з ними не працюватиме.
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05.08.2020 20:52 Ответить
Почему российский агент пытался взорвать Кирилла Буданова? История потрясающего рейда спецназа ГУР МО в Крым

https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
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05.08.2020 20:38 Ответить
https://censor.net.ua/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
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05.08.2020 21:05 Ответить
Ну лично я, слышал о другом Кирилле Буданове.
https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
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05.08.2020 21:08 Ответить
чеченці його вже грохнули, показово...
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05.08.2020 22:35 Ответить
Шо такое? Руку путину не пожал?
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05.08.2020 20:55 Ответить
А хто такий "путин"? Такого не знаємо!
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05.08.2020 21:06 Ответить
вот так штирлицыкозломордые и сыпятся))
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05.08.2020 22:06 Ответить
Буданову до сцыкуна ЗЕ очень далеко.
В апреле 2019 в Киеве российский агент пытался заложить взрывчатку в его авто - но подорвался сам. Российские спецслужбы хотели отомстить Буданову за удачный рейд украинских разведчиков в Крым в августе 2016.
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06.08.2020 02:48 Ответить
Короче не креативный подход у предидущего руководителя разведки был.
Приложения мобильного не было, ни одного видео в стиле "Люди в черном" на ютуб не выложил.
В общем, полный отстой и треш...
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05.08.2020 20:50 Ответить
Може я неправий але не довіряю Ивановим Петровим Сидоровим Будановим на подібних посадах, особливо в ГУР....
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05.08.2020 20:57 Ответить
Звичайно, бо ви і я його не знаємо.
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05.08.2020 21:00 Ответить
Цікаво мнеі якими критеріями керується Зеля при призначенні людини на подібні посади ?
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05.08.2020 21:19 Ответить
Не зрозуміло - ким він був за часів Януковича? Працював на державу? Тоді все зрозуміло...
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05.08.2020 21:05 Ответить
після того,як розвідка оприлюднила інформацію про колону військової техніки і *********** під час так званого перемир'я,
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
звільнив керівника. все логічно. більше такої інфи ми не почуємо.
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05.08.2020 21:06 Ответить
Не на то министерство обороны, видать, работало прежнее ГУР, уж больно россиянам докучало, да и Зеленскому - "перкрасной маркизе".
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05.08.2020 21:11 Ответить
очень правильно...пан вырок назначайте никчем... потому что последние 6 лет отчеты разведки - это количество кацапов, обстрелов и т.п. т.е. разведка - это импотент...
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05.08.2020 21:11 Ответить
А Темерханов коли з'явиться?
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05.08.2020 21:22 Ответить
зелечмо раздаёт должности своим бойфрендам на право и на лево, а этот мальчик буданов вообще ещё не бреется , а будет здоровыми дядьками командовать.
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05.08.2020 21:27 Ответить
Буданова? Так его же убили в 2011 за Эльзу Кунгаеву...
Это не брат Ермака случайно ?
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05.08.2020 21:30 Ответить
Выше по тексту героические действия Буданова и его друзей, основанная на рос. свидениях и их потерях.
Если российская версия имеет какие-то основания, то все участники этой операции, Кирилл Буданов и те, кто прорывался в Крым и вышел с боем, достойны звания "Герой Украины". Это невероятный уровень профессионализма и героизма, экстраординарные морально-волевые качества. Люди приняли решение не сдаваться в, по сути, безвыходной обстановке, не бросили оружие, прорвались с боем. О таком следует снимать кино и читать лекции.По некоторым данным, Кирилл Буданов (или как его сейчас зовут) продолжает воевать и успешно выполняет боевые задачи. Это один из самых выдающихся и заслуженных украинских воинов.От себя хочу в этот день пожелать здоровья и удачи Кириллу и его другу, который был с ним в машине. Поздравляю их со вторым днем рождения и уверен, что все патриоты Украины искренне присоединяются к поздравлениям.Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ.
Статья от 04.04.2020-если её прочитать(и комменты к ней), то Буданов- Герой Украины, которого считают таковым, те же "ники", которые в нынешней статье хают его и смешивают с д#рьмом.
PS/всегда удивлялся ветрености некоторых здешних писателей.
https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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05.08.2020 21:34 Ответить
У каждого начала есть конец...
9 июля прошли обыски в ГРУ Украины на предмет поиска незарегистрированного вооружения, взрывчатки и спецсредств. Провела их контрразведка СБУ. Группы выезжали также на квартиры фигурантов оперативно-розыскного дела. Фигуранты - они же офицеры ГРУ Украины...
2016 год - Бурбу

Зеленський призначив Буданова начальником ГУР Міноборони замість Бурби - Цензор.НЕТ 3729
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05.08.2020 21:34 Ответить
И голуби облетели и пометили
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05.08.2020 22:58 Ответить
А какая разница?Нам и без штольни Гур хорошо.Чи вы там хомячкрв разводите?Украине никто не угрожает,кроме назначений долбо.бов как Бурба и прочие до.боёбы!Вы смотрите какая картина вырисовывается!Старый совковый мэм в погоне за молодухами,сдыхает не добравшись
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05.08.2020 22:34 Ответить
Кирило Буданов - справжній Герой, неодноразово поранений в боях в тилу ворога, мочив орків, як собак, особистий ворог багатьох російських в днр-івських виродків, справжній бойовий офіцер
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05.08.2020 23:16 Ответить
Интересно получается. Может быть пусть Рамзан Кадыров еще пару раз обратится к Владимиру зеленскому, чтобы украинский президент провел целую череду правильных кадровых назначений?
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05.08.2020 23:17 Ответить
Кирило Буданов - справжній Герой, неодноразово поранений в боях в тилу ворога, мочив орків, як собак, особистий ворог багатьох російських в днр-івських виродків, справжній бойовий офіцер
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05.08.2020 23:19 Ответить
І не бізнюк, як багато хто з генералів.
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05.08.2020 23:47 Ответить
глава разведки и сколько ему лет по фото лет 16--отето прекол ?
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05.08.2020 23:55 Ответить
Ого!

пользователям из Украины - позор!
вы понятия не имеете, кто такой Кирилл Буданов, и скольких оккупантов он лично отправил в ад.
Зато выс.аться - здесь всегда рады. позор такими быть!

Единственное, не уверен, что он потянет службу на такой высокой должности.
Но по-любасу рад за него. Лучший!
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06.08.2020 04:39 Ответить
Партнёр по бадминтону?В ГУР? Вах!
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06.08.2020 05:26 Ответить
Это уже аксиома,любые назначения клоуна это однозначно против Украины.
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06.08.2020 07:13 Ответить
мабуть, жиди вже закінчилися, залишились одні кацапи на посади
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06.08.2020 07:26 Ответить
Такого ******* реально не ожидали
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06.08.2020 09:05 Ответить
"Как сообщает https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-smenil-hlavu-*******-razvedki.html ZN.UA , сослуживцы Буданова характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. При этом их смущает отсутствие у Буданова стратегического управленческого опыта. Источники издания связывают отставку Бурбы с так называемыми «пленками Ермака»."
https://www.youtube.com/watch?v=1Yxoyu35rHE Ермак завербован в Омане, псевдоним "Козырь".
Зеленского наверное там тоже вниманием не обделили, иначе для чего до сегодняшнего дня скрывать подробности того неожиданного визита за инвестициями которых нет. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
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06.08.2020 09:13 Ответить
"Ю́рий Дми́триевич Буда́нов - российский военный, который в 2003 году был приговорён к 10 годам лишения свободы за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, а также лишён ордена Мужества и звания полковник."
Случайно не родственники?
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06.08.2020 09:41 Ответить
Зе-ссикля готовить до Майдану, **********
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06.08.2020 10:03 Ответить
украинский гур-гур-гур, как и свр, - это ВДВ - воздушно-диванные войска... отчеты и прибытии и убытии оккупационных войск в даунбас и никаких конкретных действий... вопрос - а нужны ли они вообще?
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06.08.2020 10:21 Ответить
Igor Lemke dd5e2437 ,я так понимаю ,вам больше нравится Тимошенко ,Лазаренко ,Бойко , знаю одного Шевченко ,который гордиться ,что он узский🤫🤔 Причем здесь фамилия ,главное чтобы человек болел за Украину🙂
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06.08.2020 12:59 Ответить
Короче, в этой теме петики обосрались по полной. Буданов - Герой!
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06.08.2020 14:36 Ответить
 
 