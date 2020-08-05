Зеленский назначил Буданова начальником ГУР Минобороны вместо Бурбы
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами в среду уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - говорится в тексте указа №308/2020 от 5 августа.
Кирилл Буданов
Указом №307/2020 Зеленский уволил с этой должности Василия Бурбу.
Вместе с тем, в Офисе президента пояснили, что смена начальника ГУР Министерства обороны "связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".
По информации ОПУ, Буданов является офицером ГУ разведки Министерства обороны Украины.
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підписати бомаєку, яку підсунула чиясь волохата рука.
Це його родич?
Источник: https://censor.net/r3186802
Аж страшно повірити в таке призначення.
людина з ними не працюватиме.
https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
штирлицыкозломордые и сыпятся))
В апреле 2019 в Киеве российский агент пытался заложить взрывчатку в его авто - но подорвался сам. Российские спецслужбы хотели отомстить Буданову за удачный рейд украинских разведчиков в Крым в августе 2016.
Приложения мобильного не было, ни одного видео в стиле "Люди в черном" на ютуб не выложил.
В общем, полный отстой и треш...
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
звільнив керівника. все логічно. більше такої інфи ми не почуємо.
Это не брат Ермака случайно ?
Если российская версия имеет какие-то основания, то все участники этой операции, Кирилл Буданов и те, кто прорывался в Крым и вышел с боем, достойны звания "Герой Украины". Это невероятный уровень профессионализма и героизма, экстраординарные морально-волевые качества. Люди приняли решение не сдаваться в, по сути, безвыходной обстановке, не бросили оружие, прорвались с боем. О таком следует снимать кино и читать лекции.По некоторым данным, Кирилл Буданов (или как его сейчас зовут) продолжает воевать и успешно выполняет боевые задачи. Это один из самых выдающихся и заслуженных украинских воинов.От себя хочу в этот день пожелать здоровья и удачи Кириллу и его другу, который был с ним в машине. Поздравляю их со вторым днем рождения и уверен, что все патриоты Украины искренне присоединяются к поздравлениям.Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ.
Статья от 04.04.2020-если её прочитать(и комменты к ней), то Буданов- Герой Украины, которого считают таковым, те же "ники", которые в нынешней статье хают его и смешивают с д#рьмом.
PS/всегда удивлялся ветрености некоторых здешних писателей.
https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
9 июля прошли обыски в ГРУ Украины на предмет поиска незарегистрированного вооружения, взрывчатки и спецсредств. Провела их контрразведка СБУ. Группы выезжали также на квартиры фигурантов оперативно-розыскного дела. Фигуранты - они же офицеры ГРУ Украины...
2016 год - Бурбу
пользователям из Украины - позор!
вы понятия не имеете, кто такой Кирилл Буданов, и скольких оккупантов он лично отправил в ад.
Зато выс.аться - здесь всегда рады. позор такими быть!
Единственное, не уверен, что он потянет службу на такой высокой должности.
Но по-любасу рад за него. Лучший!
https://www.youtube.com/watch?v=1Yxoyu35rHE Ермак завербован в Омане, псевдоним "Козырь".
Зеленского наверное там тоже вниманием не обделили, иначе для чего до сегодняшнего дня скрывать подробности того неожиданного визита за инвестициями которых нет. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Случайно не родственники?