УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11064 відвідувача онлайн
Новини
27 141 90

Зеленський призначив Буданова начальником ГУР Міноборони замість Бурби

Президент України Володимир Зеленський своїми указами в середу звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони країни і призначив на цю посаду Кирила Буданова.

Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - йдеться в тексті указу №308/2020 від 5 серпня.

Зеленський призначив Буданова начальником ГУР Міноборони замість Бурби 01

Кирило Буданов

Указом №307/2020 Зеленський звільнив із цієї посади Василя Бурбу.

Водночас в Офісі президента пояснили, що зміна начальника ГУР Міністерства оборони "пов'язана з необхідністю переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку і впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення питань безпеки".

За інформацією ОПУ, Буданов є офіцером ГУ розвідки Міністерства оборони України.

Також на Цензор.НЕТ: Зеленський призначив заступника начальника слідчого управління МВС часів Януковича Татарова заступником голови Офісу президента

Буданов Кирило (500) Зеленський Володимир (24413) Міноборони (7490) призначення (2301) розвідка (3886) Бурба Василь (82)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
реформи від зеленського.
підписати бомаєку, яку підсунула чиясь волохата рука.
показати весь коментар
05.08.2020 20:27 Відповісти
+19
Убивство Ельзи Кунгаєвої - воєнний злочин, вчинений у березні 2000-го полковником російської армії Юрієм Будановим у Чечні під час Другої російсько-чеченської війни стосовно мирної 18-ти річної чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, яка була викрадена, зґвалтована, закатована і убита.
Це його родич?
показати весь коментар
05.08.2020 20:32 Відповісти
+16
Почему российский агент пытался взорвать Кирилла Буданова? История потрясающего рейда спецназа ГУР МО в Крым

https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
показати весь коментар
05.08.2020 20:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
эта вертлявая вошь никому работать не дает
показати весь коментар
05.08.2020 20:26 Відповісти
реформи від зеленського.
підписати бомаєку, яку підсунула чиясь волохата рука.
показати весь коментар
05.08.2020 20:27 Відповісти
бомажку*
показати весь коментар
05.08.2020 20:28 Відповісти
Без бомажки він какашка, а з бомажкой чоловік.🧐
показати весь коментар
05.08.2020 20:34 Відповісти
А з бомажкой - серун.
показати весь коментар
05.08.2020 20:39 Відповісти
Оно так часто всирается, шо бумажок не напасешься.
показати весь коментар
05.08.2020 21:51 Відповісти
Вот жеж Наполеон разбушевался 😁
показати весь коментар
05.08.2020 20:27 Відповісти
У зебила с Наполеоном только рост.
показати весь коментар
06.08.2020 00:45 Відповісти
а це тіло може щось робити, крім звільняти та призначати? Воно Конституцію читало?...
показати весь коментар
05.08.2020 20:28 Відповісти
Ти пишеш його життєопис за статтями на Цензорі?
показати весь коментар
05.08.2020 21:01 Відповісти
сейчас назначил, а через время снимет, он только и умеет такое делать, на что-то другое,- ума не хватает.
показати весь коментар
18.08.2020 23:01 Відповісти
Убивство Ельзи Кунгаєвої - воєнний злочин, вчинений у березні 2000-го полковником російської армії Юрієм Будановим у Чечні під час Другої російсько-чеченської війни стосовно мирної 18-ти річної чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої, яка була викрадена, зґвалтована, закатована і убита.
Це його родич?
показати весь коментар
05.08.2020 20:32 Відповісти
Та они все такие.
показати весь коментар
05.08.2020 20:34 Відповісти
Очень даже может быть...там совковые кланы...
показати весь коментар
05.08.2020 20:35 Відповісти
Я теж зразу подумала: де чула це прізвище ?
показати весь коментар
05.08.2020 20:35 Відповісти
А у мене добра пам'ять на такі прізвища.
показати весь коментар
05.08.2020 20:36 Відповісти
слушайте, ну и память у Вас.... действительно и того звали Буданов (Юрий)..
показати весь коментар
05.08.2020 20:53 Відповісти
Ровно год назад, 4 апреля 2019 года, российский диверсант с паспортом гражданина Кыргызстана Алексея Ломако установил мину под сиденье машины офицера ГУ разведки Министерства обороны Кирилла Буданова

Источник: https://censor.net/r3186802
показати весь коментар
05.08.2020 20:40 Відповісти
А Хараберюша вбили.
показати весь коментар
05.08.2020 20:42 Відповісти
Так, було. Точно.
Аж страшно повірити в таке призначення.
показати весь коментар
05.08.2020 20:43 Відповісти
Кілька порядних людей є у зевлади, але ці шакали їх з'їдять. Порядна
людина з ними не працюватиме.
показати весь коментар
05.08.2020 20:52 Відповісти
Почему российский агент пытался взорвать Кирилла Буданова? История потрясающего рейда спецназа ГУР МО в Крым

https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
показати весь коментар
05.08.2020 20:38 Відповісти
https://censor.net.ua/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
показати весь коментар
05.08.2020 21:05 Відповісти
Ну лично я, слышал о другом Кирилле Буданове.
https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza
показати весь коментар
05.08.2020 21:08 Відповісти
чеченці його вже грохнули, показово...
показати весь коментар
05.08.2020 22:35 Відповісти
Шо такое? Руку путину не пожал?
показати весь коментар
05.08.2020 20:55 Відповісти
А хто такий "путин"? Такого не знаємо!
показати весь коментар
05.08.2020 21:06 Відповісти
вот так штирлицыкозломордые и сыпятся))
показати весь коментар
05.08.2020 22:06 Відповісти
Буданову до сцыкуна ЗЕ очень далеко.
В апреле 2019 в Киеве российский агент пытался заложить взрывчатку в его авто - но подорвался сам. Российские спецслужбы хотели отомстить Буданову за удачный рейд украинских разведчиков в Крым в августе 2016.
показати весь коментар
06.08.2020 02:48 Відповісти
Короче не креативный подход у предидущего руководителя разведки был.
Приложения мобильного не было, ни одного видео в стиле "Люди в черном" на ютуб не выложил.
В общем, полный отстой и треш...
показати весь коментар
05.08.2020 20:50 Відповісти
Може я неправий але не довіряю Ивановим Петровим Сидоровим Будановим на подібних посадах, особливо в ГУР....
показати весь коментар
05.08.2020 20:57 Відповісти
Звичайно, бо ви і я його не знаємо.
показати весь коментар
05.08.2020 21:00 Відповісти
Цікаво мнеі якими критеріями керується Зеля при призначенні людини на подібні посади ?
показати весь коментар
05.08.2020 21:19 Відповісти
Не зрозуміло - ким він був за часів Януковича? Працював на державу? Тоді все зрозуміло...
показати весь коментар
05.08.2020 21:05 Відповісти
після того,як розвідка оприлюднила інформацію про колону військової техніки і *********** під час так званого перемир'я,
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
звільнив керівника. все логічно. більше такої інфи ми не почуємо.
показати весь коментар
05.08.2020 21:06 Відповісти
Не на то министерство обороны, видать, работало прежнее ГУР, уж больно россиянам докучало, да и Зеленскому - "перкрасной маркизе".
показати весь коментар
05.08.2020 21:11 Відповісти
очень правильно...пан вырок назначайте никчем... потому что последние 6 лет отчеты разведки - это количество кацапов, обстрелов и т.п. т.е. разведка - это импотент...
показати весь коментар
05.08.2020 21:11 Відповісти
А Темерханов коли з'явиться?
показати весь коментар
05.08.2020 21:22 Відповісти
зелечмо раздаёт должности своим бойфрендам на право и на лево, а этот мальчик буданов вообще ещё не бреется , а будет здоровыми дядьками командовать.
показати весь коментар
05.08.2020 21:27 Відповісти
Буданова? Так его же убили в 2011 за Эльзу Кунгаеву...
Это не брат Ермака случайно ?
показати весь коментар
05.08.2020 21:30 Відповісти
Выше по тексту героические действия Буданова и его друзей, основанная на рос. свидениях и их потерях.
Если российская версия имеет какие-то основания, то все участники этой операции, Кирилл Буданов и те, кто прорывался в Крым и вышел с боем, достойны звания "Герой Украины". Это невероятный уровень профессионализма и героизма, экстраординарные морально-волевые качества. Люди приняли решение не сдаваться в, по сути, безвыходной обстановке, не бросили оружие, прорвались с боем. О таком следует снимать кино и читать лекции.По некоторым данным, Кирилл Буданов (или как его сейчас зовут) продолжает воевать и успешно выполняет боевые задачи. Это один из самых выдающихся и заслуженных украинских воинов.От себя хочу в этот день пожелать здоровья и удачи Кириллу и его другу, который был с ним в машине. Поздравляю их со вторым днем рождения и уверен, что все патриоты Украины искренне присоединяются к поздравлениям.Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ.
Статья от 04.04.2020-если её прочитать(и комменты к ней), то Буданов- Герой Украины, которого считают таковым, те же "ники", которые в нынешней статье хают его и смешивают с д#рьмом.
PS/всегда удивлялся ветрености некоторых здешних писателей.
https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
показати весь коментар
05.08.2020 21:34 Відповісти
У каждого начала есть конец...
9 июля прошли обыски в ГРУ Украины на предмет поиска незарегистрированного вооружения, взрывчатки и спецсредств. Провела их контрразведка СБУ. Группы выезжали также на квартиры фигурантов оперативно-розыскного дела. Фигуранты - они же офицеры ГРУ Украины...
2016 год - Бурбу

Зеленський призначив Буданова начальником ГУР Міноборони замість Бурби - Цензор.НЕТ 3729
показати весь коментар
05.08.2020 21:34 Відповісти
И голуби облетели и пометили
показати весь коментар
05.08.2020 22:58 Відповісти
А какая разница?Нам и без штольни Гур хорошо.Чи вы там хомячкрв разводите?Украине никто не угрожает,кроме назначений долбо.бов как Бурба и прочие до.боёбы!Вы смотрите какая картина вырисовывается!Старый совковый мэм в погоне за молодухами,сдыхает не добравшись
показати весь коментар
05.08.2020 22:34 Відповісти
Кирило Буданов - справжній Герой, неодноразово поранений в боях в тилу ворога, мочив орків, як собак, особистий ворог багатьох російських в днр-івських виродків, справжній бойовий офіцер
показати весь коментар
05.08.2020 23:16 Відповісти
Интересно получается. Может быть пусть Рамзан Кадыров еще пару раз обратится к Владимиру зеленскому, чтобы украинский президент провел целую череду правильных кадровых назначений?
показати весь коментар
05.08.2020 23:17 Відповісти
Кирило Буданов - справжній Герой, неодноразово поранений в боях в тилу ворога, мочив орків, як собак, особистий ворог багатьох російських в днр-івських виродків, справжній бойовий офіцер
показати весь коментар
05.08.2020 23:19 Відповісти
І не бізнюк, як багато хто з генералів.
показати весь коментар
05.08.2020 23:47 Відповісти
глава разведки и сколько ему лет по фото лет 16--отето прекол ?
показати весь коментар
05.08.2020 23:55 Відповісти
Ого!

пользователям из Украины - позор!
вы понятия не имеете, кто такой Кирилл Буданов, и скольких оккупантов он лично отправил в ад.
Зато выс.аться - здесь всегда рады. позор такими быть!

Единственное, не уверен, что он потянет службу на такой высокой должности.
Но по-любасу рад за него. Лучший!
показати весь коментар
06.08.2020 04:39 Відповісти
Партнёр по бадминтону?В ГУР? Вах!
показати весь коментар
06.08.2020 05:26 Відповісти
Это уже аксиома,любые назначения клоуна это однозначно против Украины.
показати весь коментар
06.08.2020 07:13 Відповісти
мабуть, жиди вже закінчилися, залишились одні кацапи на посади
показати весь коментар
06.08.2020 07:26 Відповісти
Такого ******* реально не ожидали
показати весь коментар
06.08.2020 09:05 Відповісти
"Как сообщает https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-smenil-hlavu-*******-razvedki.html ZN.UA , сослуживцы Буданова характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. При этом их смущает отсутствие у Буданова стратегического управленческого опыта. Источники издания связывают отставку Бурбы с так называемыми «пленками Ермака»."
https://www.youtube.com/watch?v=1Yxoyu35rHE Ермак завербован в Омане, псевдоним "Козырь".
Зеленского наверное там тоже вниманием не обделили, иначе для чего до сегодняшнего дня скрывать подробности того неожиданного визита за инвестициями которых нет. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
показати весь коментар
06.08.2020 09:13 Відповісти
"Ю́рий Дми́триевич Буда́нов - российский военный, который в 2003 году был приговорён к 10 годам лишения свободы за похищение и убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, а также лишён ордена Мужества и звания полковник."
Случайно не родственники?
показати весь коментар
06.08.2020 09:41 Відповісти
Зе-ссикля готовить до Майдану, **********
показати весь коментар
06.08.2020 10:03 Відповісти
украинский гур-гур-гур, как и свр, - это ВДВ - воздушно-диванные войска... отчеты и прибытии и убытии оккупационных войск в даунбас и никаких конкретных действий... вопрос - а нужны ли они вообще?
показати весь коментар
06.08.2020 10:21 Відповісти
Igor Lemke dd5e2437 ,я так понимаю ,вам больше нравится Тимошенко ,Лазаренко ,Бойко , знаю одного Шевченко ,который гордиться ,что он узский🤫🤔 Причем здесь фамилия ,главное чтобы человек болел за Украину🙂
показати весь коментар
06.08.2020 12:59 Відповісти
Короче, в этой теме петики обосрались по полной. Буданов - Герой!
показати весь коментар
06.08.2020 14:36 Відповісти
 
 