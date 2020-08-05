Главой военно-гражданской администраци Лисичанска назначен военнослужащий Заика

Александр Заика имеет опыт работы в органах прокуратуры и налоговой, сейчас находится на военной службе.

Главой военно-гражданской администраци Лисичанска он назначен распоряжением главы областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Лисичанске сложился политический кризис. Определенные решения не принимались быстро или вообще не принимались, от чего страдали жители города. Поэтому этот шаг вынужденный", - сказал Гайдай, представляя главу ВГА.

Он сообщил, что в ближайшее время будет обнародован план действий по выводу Лисичанска из кризисной ситуации.

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Первые задачи - налаживание надежного водоснабжения и привлечение инвестиций. В конце года начнется ремонт моста через реку Северский Донец вблизи стеклозавода, а уже в следующем году запланировано восстановление моста и дороги от Северодонецка до бывшего содового завода в Лисичанске.