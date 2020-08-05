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Главой военно-гражданской администраци Лисичанска назначен военнослужащий Заика

Главой военно-гражданской администраци Лисичанска назначен военнослужащий Заика

Александр Заика имеет опыт работы в органах прокуратуры и налоговой, сейчас находится на военной службе.

Главой военно-гражданской администраци Лисичанска он назначен распоряжением главы областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Лисичанске сложился политический кризис. Определенные решения не принимались быстро или вообще не принимались, от чего страдали жители города. Поэтому этот шаг вынужденный", - сказал Гайдай, представляя главу ВГА.

Он сообщил, что в ближайшее время будет обнародован план действий по выводу Лисичанска из кризисной ситуации.

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Первые задачи - налаживание надежного водоснабжения и привлечение инвестиций. В конце года начнется ремонт моста через реку Северский Донец вблизи стеклозавода, а уже в следующем году запланировано восстановление моста и дороги от Северодонецка до бывшего содового завода в Лисичанске.

Автор: 

Северодонецк (333) назначение (2182) военно-гражданская администрация (89) Гайдай ЛОГА (716)


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Главой военно-гражданской администраци Лисичанска назначен военнослужащий Заика - Цензор.НЕТ 3716
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05.08.2020 21:26 Ответить
И где он "военнослужил"? На хозблоке в в/ч Харькова?
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05.08.2020 21:30 Ответить
... "сейчас находится на военной службе." ???
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05.08.2020 21:57 Ответить
Хто такий?
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05.08.2020 22:03 Ответить
Бывшего содового,бывшего стеклозавода,( результаты работы "крепких хозяйственников" Бойко,стоящего НПЗ( тут все "постарались от Кучмы "продавшего" миллиардную собственность( на минуточку ,лучший НПЗ Украины) за ОДНУ гривну НЕ ВЫПОЛНИВШЕМУ НИ ОДНОГО пункта росиянскому нефтяному монстру,до "крепких хозяйственников,остановивших завод до войны)И почему ватное нищее население не любит там Украину? Ни экономики,ни политики. Организованный властью( за десятилетия) край бандосов и мелких урок,политические уроды,использующие ватное совковое население в политических игрищах и результат -сегодняшнее состояние.
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06.08.2020 05:24 Ответить
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06.08.2020 06:53 Ответить
 
 