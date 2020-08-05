Головою військово-цивільної адміністрації Лисичанська призначено військовослужбовця Заїку

Олександр Заїка має досвід роботи в органах прокуратури і податкової, зараз перебуває на військовій службі.

Головою військово-цивільної адміністрації Лисичанська він призначений розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Лисичанську політична криза. Певні рішення не приймалися швидко або взагалі не приймалися, від чого страждали жителі міста. Тому цей крок вимушений", - сказав Гайдай, представляючи голову ВЦА.

Він повідомив, що найближчим часом буде оприлюднений план дій із виведення Лисичанська з кризової ситуації.

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Перші завдання - налагодження надійного водопостачання та залучення інвестицій. У кінці року почнеться ремонт мосту через річку Сіверський Донець поблизу склозаводу, а вже наступного року заплановано відновлення моста і дороги від Сєвєродонецька до колишнього содового заводу в Лисичанську.