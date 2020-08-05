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Головою військово-цивільної адміністрації Лисичанська призначено військовослужбовця Заїку

Головою військово-цивільної адміністрації Лисичанська призначено військовослужбовця Заїку

Олександр Заїка має досвід роботи в органах прокуратури і податкової, зараз перебуває на військовій службі.

Головою військово-цивільної адміністрації Лисичанська він призначений розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Лисичанську політична криза. Певні рішення не приймалися швидко або взагалі не приймалися, від чого страждали жителі міста. Тому цей крок вимушений", - сказав Гайдай, представляючи голову ВЦА.

Він повідомив, що найближчим часом буде оприлюднений план дій із виведення Лисичанська з кризової ситуації.

Також на Цензор.НЕТ: Головою Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації призначили співробітника СБУ Стрюка

Перші завдання - налагодження надійного водопостачання та залучення інвестицій. У кінці року почнеться ремонт мосту через річку Сіверський Донець поблизу склозаводу, а вже наступного року заплановано відновлення моста і дороги від Сєвєродонецька до колишнього содового заводу в Лисичанську.

Лисичанськ (315) призначення (2301) військово-цивільна адміністрація (90) Гайдай ЛОГА (921)


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Главой военно-гражданской администраци Лисичанска назначен военнослужащий Заика - Цензор.НЕТ 3716
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05.08.2020 21:26 Відповісти
И где он "военнослужил"? На хозблоке в в/ч Харькова?
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05.08.2020 21:30 Відповісти
... "сейчас находится на военной службе." ???
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05.08.2020 21:57 Відповісти
Хто такий?
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05.08.2020 22:03 Відповісти
Бывшего содового,бывшего стеклозавода,( результаты работы "крепких хозяйственников" Бойко,стоящего НПЗ( тут все "постарались от Кучмы "продавшего" миллиардную собственность( на минуточку ,лучший НПЗ Украины) за ОДНУ гривну НЕ ВЫПОЛНИВШЕМУ НИ ОДНОГО пункта росиянскому нефтяному монстру,до "крепких хозяйственников,остановивших завод до войны)И почему ватное нищее население не любит там Украину? Ни экономики,ни политики. Организованный властью( за десятилетия) край бандосов и мелких урок,политические уроды,использующие ватное совковое население в политических игрищах и результат -сегодняшнее состояние.
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06.08.2020 05:24 Відповісти
100%
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06.08.2020 06:53 Відповісти
 
 