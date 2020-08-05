Дышать нечем, и нога распухла, - Антоненко о жизни в СИЗО

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко рассказал журналистам, что у него обострился варикоз и сильно распухла нога, а в камере нечем дышать.

Об это он рассказал "5 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас у меня проблема с ногой – у меня варикоз. И благодаря адвокатам, народным депутатам мне оказали помощь, но некачественную. Моя нога сильно распухла", - сказал Антоненко.

По его словам, варикоз появился из-за того, что в камере почти невозможно двигаться - она маленькая.

"У меня раньше была такая проблема - зимой 2016 меня оперировали. И вот снова эта проблема появилась", - рассказал Антоненко.

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Кроме этого, в камере недавно сломалась вытяжка и нечем было дышать. Впоследствии вытяжку починили, но "лучше не стало", добавил музыкант.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.