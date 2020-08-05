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Новости Убийство Шеремета
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Дышать нечем, и нога распухла, - Антоненко о жизни в СИЗО

Дышать нечем, и нога распухла, - Антоненко о жизни в СИЗО

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко рассказал журналистам, что у него обострился варикоз и сильно распухла нога, а в камере нечем дышать.

Об это он рассказал "5 каналу", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас у меня проблема с ногой – у меня варикоз. И благодаря адвокатам, народным депутатам мне оказали помощь, но некачественную. Моя нога сильно распухла", - сказал Антоненко.

По его словам, варикоз появился из-за того, что в камере почти невозможно двигаться - она маленькая.

"У меня раньше была такая проблема - зимой 2016 меня оперировали. И вот снова эта проблема появилась", - рассказал Антоненко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убийство Шеремета: суд снова перенес апелляцию на арест Антоненко

Кроме этого, в камере недавно сломалась вытяжка и нечем было дышать. Впоследствии вытяжку починили, но "лучше не стало", добавил музыкант.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

СИЗО (1365) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+49
Зебіли радіють новим призначенням, а в цей час зевлада піддає тортурам людей, проти яких не має доказів їхньої вини.
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05.08.2020 21:39 Ответить
+37
Ніхто не має права стільки часу без вироку суду тримати людину у неволі!!! Це тортури. Якщо за три місяці суд не виніс вирок, а у слідства не має доказів людина має бути звільнена. А якщо справа сфабрикована, слідчі, які це робили мають сісти за грати.
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05.08.2020 21:57 Ответить
+29
Ці "звичайні" камери для хворої людини є тортурами.
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05.08.2020 21:51 Ответить
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Зебіли радіють новим призначенням, а в цей час зевлада піддає тортурам людей, проти яких не має доказів їхньої вини.
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05.08.2020 21:39 Ответить
це не тортури - це звичайні камери в слідчих ізоляторах.
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05.08.2020 21:49 Ответить
Ці "звичайні" камери для хворої людини є тортурами.
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05.08.2020 21:51 Ответить
Чому раніше судимого убивцю айдарівця зі 100% виною випустили під 40 тис. застави, а тут вина не доведена і СІЗО???
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05.08.2020 22:01 Ответить
ооо!. где-то у меня сохранен скрин твоего коммента "Зеленский - отец нации"..
Где пропадал, родимый!.. дела вёл какие, или же сам сидел за дачу взятки?!
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05.08.2020 22:11 Ответить
Персонаж писав, що тля =Батько українського народу=. І ще багато подібної мерзоти. І про те, щоб йому не заважали підтримувати його =пре-зе-дента=, зокрема.
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06.08.2020 00:24 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3187607/01921503-5c4d-713e-82a2-1be8fcae7cae

https://i.postimg.cc/Y2fJCP3g/image.png
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06.08.2020 00:52 Ответить
Адвокатік гівнюк відомий 🤔
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06.08.2020 01:18 Ответить
Давай мы тебя посадим в обычную камеру, а потом будем искать в чем ты виновен. И какая разница виновен ты или нет.
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05.08.2020 22:14 Ответить
А сепарьё омаров по ресторанам жрёт. "Эпохаблагополучия" закончится кое для кого "эпохой на кол".
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05.08.2020 21:42 Ответить
зелена срань - мучителі людей
вони будуть за владу чіплятись зубами, бо ж прийдеться відповідати при іншій владі
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05.08.2020 21:42 Ответить
заступником єрмака став сєпарок та антимайданщик татаров - буде курувати напрямок правопорядку.
не знаю, чи Цензор вже сповістив сю радісну новину.
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05.08.2020 21:44 Ответить
Так.
Вони ж себе розкрили повністю, приписуючи свої думки, і наміри Порошенку:
« Захопить владу, втече в Ростов, краде...»
От тепер ми знаємо, що чекати від них.
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05.08.2020 22:00 Ответить
В цьому винний ХТО ?
Правильно. Зеленський.
Мордує патріотів в тюрмі.
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05.08.2020 21:43 Ответить
а може вони винуваті і є докази? тоді що?
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05.08.2020 21:50 Ответить
Або нема доказів і вони не винуваті.
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05.08.2020 21:54 Ответить
Які докази? Дві незалежні експертизи показали, що ріст Антоненка на 5-7 см більший, ніж у чувака з відео!
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05.08.2020 22:02 Ответить
Давай тебя посадим. Вдруг ты виновен в чем-то. Тогда что?
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05.08.2020 22:16 Ответить
ЛУчче ему яйца отрезать, а то еще изнасилует кого-то.
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05.08.2020 22:27 Ответить
Ну да, во избежание. И какая ему разница, есть они или нет.
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05.08.2020 22:31 Ответить
Які докази ?
Чому майже за рік часу прокурватура не навела ЖОДНОГО доказу ?
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06.08.2020 08:10 Ответить
Он виноват? Если вина не доказана, выпускайте. По мне понятно что была операция сбу. аваков прыгнул выше планки.
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05.08.2020 21:47 Ответить
Якби була операція СБУ, то СБУ як мінімум гарантували б собі те, що розслідуватимуть вони. Власне, теракти і має розслідувати СБУ. А тут що при Пєті, що при Зєлі теракт розслідують копи, хоча це не їх компетенція!
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05.08.2020 22:26 Ответить
Ніхто не має права стільки часу без вироку суду тримати людину у неволі!!! Це тортури. Якщо за три місяці суд не виніс вирок, а у слідства не має доказів людина має бути звільнена. А якщо справа сфабрикована, слідчі, які це робили мають сісти за грати.
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05.08.2020 21:57 Ответить
21.04.2019
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05.08.2020 22:01 Ответить
Про сидевших годами без приговора беркутовцев вы так же писали?
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06.08.2020 02:43 Ответить
При новой власти нужно будет в этой камере поселить Рюкзакова и Антоху , до суда , и вытяжку сломать как они Антоненко специально сделали .
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05.08.2020 22:02 Ответить
Вбили і що ситуація дестабілізувалась? Ні. Жалюгідні мотиви в макаківців, щоб засудити ветерана війни. Макаков сорт.
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05.08.2020 22:02 Ответить
аваковці = путінці. Ті і ті піддають тортурам і калічать українських патріотів.
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05.08.2020 22:04 Ответить
гноят не винных людей и нет этому паскудству ни конца ни края....
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05.08.2020 22:11 Ответить
Этого не может быть, за годы правления революционеров все тюрьмы приведены к европейским нормам, это вам не рыгоаналы какие нибудь, а настоящие европейцы.
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05.08.2020 22:24 Ответить
Этих бы тварей посадить на ихнее место, чтоб поняли, каково им там?!
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05.08.2020 22:57 Ответить
За що? За що ця людина страждає? Окрім фото з камер спостереження, доречі, на яких точно не Антоненко. Є ще хоч якісь докази його причетності та винуватості?
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06.08.2020 00:25 Ответить
Сил Вам, Андрію.
Тримайтеся, це не може тривати вічно. Вже дуже довго, але воно все одно скінчиться.
Ми всі з Вами.
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06.08.2020 00:41 Ответить
Эту бодягу надо кончать !
Лопатой по горбу..... 😒
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06.08.2020 01:20 Ответить
ЗЕбилы в Украине не жильцы!
Наша все равно верх возьмёт и тогда церемониться не будем
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06.08.2020 01:22 Ответить
Дестабилизируют социально-политическую ситуацию в Украине: Рюкзаков, Венедиктова, судьи, прокуроры, всякие Дубинские, Бужанские, Мертветчуки с соратниками, а не невинные люди томящиеся в тюрьме уже более полугода.
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06.08.2020 02:03 Ответить
ЗЕбилоида нужно буде опосля именно в эту камеру определить на пару годков!
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06.08.2020 12:46 Ответить
 
 