Дихати нічим, і нога розпухла, - Антоненко про життя в СІЗО
Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко розповів журналістам, що в нього загострився варикоз і сильно розпухла нога, а в камері нічим дихати.
Про це він розповів "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз у мене проблема з ногою - у мене варикоз. І завдяки адвокатам, народним депутатам мені надали допомогу, але неякісну. Моя нога сильно розпухла", - сказав Антоненко.
За його словами, варикоз з'явився через те, що в камері майже неможливо рухатися - вона маленька.
"У мене раніше була така проблема - взимку 2016 мене оперували. І ось знову ця проблема з'явилася", - розповів Антоненко.
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Крім цього, в камері недавно зламалася витяжка і нічим було дихати. Згодом витяжку полагодили, але "краще не стало", додав музикант.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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Где пропадал, родимый!.. дела вёл какие, или же сам сидел за дачу взятки?!
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вони будуть за владу чіплятись зубами, бо ж прийдеться відповідати при іншій владі
не знаю, чи Цензор вже сповістив сю радісну новину.
Вони ж себе розкрили повністю, приписуючи свої думки, і наміри Порошенку:
« Захопить владу, втече в Ростов, краде...»
От тепер ми знаємо, що чекати від них.
Правильно. Зеленський.
Мордує патріотів в тюрмі.
Чому майже за рік часу прокурватура не навела ЖОДНОГО доказу ?
Тримайтеся, це не може тривати вічно. Вже дуже довго, але воно все одно скінчиться.
Ми всі з Вами.
Лопатой по горбу..... 😒
Наша все равно верх возьмёт и тогда церемониться не будем