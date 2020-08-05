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Новини Убивство Шеремета
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Дихати нічим, і нога розпухла, - Антоненко про життя в СІЗО

Дихати нічим, і нога розпухла, - Антоненко про життя в СІЗО

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко розповів журналістам, що в нього загострився варикоз і сильно розпухла нога, а в камері нічим дихати.

Про це він розповів "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у мене проблема з ногою - у мене варикоз. І завдяки адвокатам, народним депутатам мені надали допомогу, але неякісну. Моя нога сильно розпухла", - сказав Антоненко.

За його словами, варикоз з'явився через те, що в камері майже неможливо рухатися - вона маленька.

"У мене раніше була така проблема - взимку 2016 мене оперували. І ось знову ця проблема з'явилася", - розповів Антоненко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Убивство Шеремета: суд знову переніс апеляцію на арешт Антоненка

Крім цього, в камері недавно зламалася витяжка і нічим було дихати. Згодом витяжку полагодили, але "краще не стало", додав музикант.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

СІЗО (728) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+49
Зебіли радіють новим призначенням, а в цей час зевлада піддає тортурам людей, проти яких не має доказів їхньої вини.
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05.08.2020 21:39 Відповісти
+37
Ніхто не має права стільки часу без вироку суду тримати людину у неволі!!! Це тортури. Якщо за три місяці суд не виніс вирок, а у слідства не має доказів людина має бути звільнена. А якщо справа сфабрикована, слідчі, які це робили мають сісти за грати.
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05.08.2020 21:57 Відповісти
+29
Ці "звичайні" камери для хворої людини є тортурами.
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05.08.2020 21:51 Відповісти
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Зебіли радіють новим призначенням, а в цей час зевлада піддає тортурам людей, проти яких не має доказів їхньої вини.
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05.08.2020 21:39 Відповісти
це не тортури - це звичайні камери в слідчих ізоляторах.
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05.08.2020 21:49 Відповісти
Ці "звичайні" камери для хворої людини є тортурами.
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05.08.2020 21:51 Відповісти
Чому раніше судимого убивцю айдарівця зі 100% виною випустили під 40 тис. застави, а тут вина не доведена і СІЗО???
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05.08.2020 22:01 Відповісти
ооо!. где-то у меня сохранен скрин твоего коммента "Зеленский - отец нации"..
Где пропадал, родимый!.. дела вёл какие, или же сам сидел за дачу взятки?!
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05.08.2020 22:11 Відповісти
Персонаж писав, що тля =Батько українського народу=. І ще багато подібної мерзоти. І про те, щоб йому не заважали підтримувати його =пре-зе-дента=, зокрема.
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06.08.2020 00:24 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3187607/01921503-5c4d-713e-82a2-1be8fcae7cae

https://i.postimg.cc/Y2fJCP3g/image.png
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06.08.2020 00:52 Відповісти
Адвокатік гівнюк відомий 🤔
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06.08.2020 01:18 Відповісти
Давай мы тебя посадим в обычную камеру, а потом будем искать в чем ты виновен. И какая разница виновен ты или нет.
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05.08.2020 22:14 Відповісти
А сепарьё омаров по ресторанам жрёт. "Эпохаблагополучия" закончится кое для кого "эпохой на кол".
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05.08.2020 21:42 Відповісти
зелена срань - мучителі людей
вони будуть за владу чіплятись зубами, бо ж прийдеться відповідати при іншій владі
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05.08.2020 21:42 Відповісти
заступником єрмака став сєпарок та антимайданщик татаров - буде курувати напрямок правопорядку.
не знаю, чи Цензор вже сповістив сю радісну новину.
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05.08.2020 21:44 Відповісти
Так.
Вони ж себе розкрили повністю, приписуючи свої думки, і наміри Порошенку:
« Захопить владу, втече в Ростов, краде...»
От тепер ми знаємо, що чекати від них.
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05.08.2020 22:00 Відповісти
В цьому винний ХТО ?
Правильно. Зеленський.
Мордує патріотів в тюрмі.
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05.08.2020 21:43 Відповісти
а може вони винуваті і є докази? тоді що?
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05.08.2020 21:50 Відповісти
Або нема доказів і вони не винуваті.
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05.08.2020 21:54 Відповісти
Які докази? Дві незалежні експертизи показали, що ріст Антоненка на 5-7 см більший, ніж у чувака з відео!
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05.08.2020 22:02 Відповісти
Давай тебя посадим. Вдруг ты виновен в чем-то. Тогда что?
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05.08.2020 22:16 Відповісти
ЛУчче ему яйца отрезать, а то еще изнасилует кого-то.
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05.08.2020 22:27 Відповісти
Ну да, во избежание. И какая ему разница, есть они или нет.
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05.08.2020 22:31 Відповісти
Які докази ?
Чому майже за рік часу прокурватура не навела ЖОДНОГО доказу ?
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06.08.2020 08:10 Відповісти
Он виноват? Если вина не доказана, выпускайте. По мне понятно что была операция сбу. аваков прыгнул выше планки.
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05.08.2020 21:47 Відповісти
Якби була операція СБУ, то СБУ як мінімум гарантували б собі те, що розслідуватимуть вони. Власне, теракти і має розслідувати СБУ. А тут що при Пєті, що при Зєлі теракт розслідують копи, хоча це не їх компетенція!
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05.08.2020 22:26 Відповісти
Ніхто не має права стільки часу без вироку суду тримати людину у неволі!!! Це тортури. Якщо за три місяці суд не виніс вирок, а у слідства не має доказів людина має бути звільнена. А якщо справа сфабрикована, слідчі, які це робили мають сісти за грати.
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05.08.2020 21:57 Відповісти
21.04.2019
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05.08.2020 22:01 Відповісти
Про сидевших годами без приговора беркутовцев вы так же писали?
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06.08.2020 02:43 Відповісти
При новой власти нужно будет в этой камере поселить Рюкзакова и Антоху , до суда , и вытяжку сломать как они Антоненко специально сделали .
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05.08.2020 22:02 Відповісти
Вбили і що ситуація дестабілізувалась? Ні. Жалюгідні мотиви в макаківців, щоб засудити ветерана війни. Макаков сорт.
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05.08.2020 22:02 Відповісти
аваковці = путінці. Ті і ті піддають тортурам і калічать українських патріотів.
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05.08.2020 22:04 Відповісти
гноят не винных людей и нет этому паскудству ни конца ни края....
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05.08.2020 22:11 Відповісти
Этого не может быть, за годы правления революционеров все тюрьмы приведены к европейским нормам, это вам не рыгоаналы какие нибудь, а настоящие европейцы.
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05.08.2020 22:24 Відповісти
Этих бы тварей посадить на ихнее место, чтоб поняли, каково им там?!
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05.08.2020 22:57 Відповісти
За що? За що ця людина страждає? Окрім фото з камер спостереження, доречі, на яких точно не Антоненко. Є ще хоч якісь докази його причетності та винуватості?
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06.08.2020 00:25 Відповісти
Сил Вам, Андрію.
Тримайтеся, це не може тривати вічно. Вже дуже довго, але воно все одно скінчиться.
Ми всі з Вами.
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06.08.2020 00:41 Відповісти
Эту бодягу надо кончать !
Лопатой по горбу..... 😒
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06.08.2020 01:20 Відповісти
ЗЕбилы в Украине не жильцы!
Наша все равно верх возьмёт и тогда церемониться не будем
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06.08.2020 01:22 Відповісти
Дестабилизируют социально-политическую ситуацию в Украине: Рюкзаков, Венедиктова, судьи, прокуроры, всякие Дубинские, Бужанские, Мертветчуки с соратниками, а не невинные люди томящиеся в тюрьме уже более полугода.
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06.08.2020 02:03 Відповісти
ЗЕбилоида нужно буде опосля именно в эту камеру определить на пару годков!
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06.08.2020 12:46 Відповісти
 
 