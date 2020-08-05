Дихати нічим, і нога розпухла, - Антоненко про життя в СІЗО

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета музикант Андрій Антоненко розповів журналістам, що в нього загострився варикоз і сильно розпухла нога, а в камері нічим дихати.

Про це він розповів "5 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз у мене проблема з ногою - у мене варикоз. І завдяки адвокатам, народним депутатам мені надали допомогу, але неякісну. Моя нога сильно розпухла", - сказав Антоненко.

За його словами, варикоз з'явився через те, що в камері майже неможливо рухатися - вона маленька.

"У мене раніше була така проблема - взимку 2016 мене оперували. І ось знову ця проблема з'явилася", - розповів Антоненко.

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Крім цього, в камері недавно зламалася витяжка і нічим було дихати. Згодом витяжку полагодили, але "краще не стало", додав музикант.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.