Убивство Шеремета: суд знову переніс апеляцію на арешт Антоненка

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на продовження арешту на 12 серпня.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив адвокат Антоненка Станіслав Кулик, передає Цензор.НЕТ.

"Перенесено на 12 серпня на 12:30", - сказав Кулик.

Як повідомлялося, 27 липня суд переніс апеляцію на арешт Антоненка на 3 серпня.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

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