Убивство Шеремета: суд знову переніс апеляцію на арешт Антоненка
Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на продовження арешту на 12 серпня.
Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив адвокат Антоненка Станіслав Кулик, передає Цензор.НЕТ.
"Перенесено на 12 серпня на 12:30", - сказав Кулик.
Як повідомлялося, 27 липня суд переніс апеляцію на арешт Антоненка на 3 серпня.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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Железобетонное алиби Антоненка обещали-обещали предъявить, да и пёс с ним.
Презумція невинуватості, чули про таке?
Де залізобетонні, стовідсоткові докази вини, затриманих? Ваше слідство саме відмовляється від своїх же "експертиз ходи".
А за беззаконня доведеться відповідати і "слідчим", і "суддям", і замовникам.
20.07.20 15:50 https://censor.net/news/3209079/minyustu_neizvestna_metodika_s_pomoschyu_kotoroyi_identifitsirovali_podozrevaemyh_po_delu_sheremeta
У центрі Києва теракт,
Хтось підірвав автомобіль,
Виходить ніби помсти акт,
Для українців знову біль.
В машині їхав Шеремет,
У світі знаний журналіст
Новини ріжуть інтернет,
Все про агресію їх зміст.
Побачили російський слід,
Це їхній почерк та війна.
Вже в центрі, а не тільки схід,
Агресія цьому вина.
В країні новий президент,
Й турборежим запрацював,
Інший у хлопчика акцент,
Для себе мир він малював.
Звичайно ж він не воював,
Від армії сам «відкосив».
До війська неповагу мав,
Та ненависть до них носив.
Зразу російський слід відпав,
З'явилися в нім ветерани.
Антоненка слідчий хапав,
Спецназівця взяли профани.
Мов вибухівку він заклав,
З Кузьменко під машину,
Хоч інші він прикмети мав,
Та алібі у нього і дівчини.
Затримали й Кузьменко ті,
Відомого хірурга-волонтера,
Садити патріотів на меті,
Нової влади вся манера.
Бо та в Борисполі була,
Та зустрічала батька й сина
Все ж в буцегарню «загула»,
Хоч це підтвердила родина.
Ще й посадили медсестру,
Дугарь, на цій війні сирітку.
Так захотілось їх нутру,
На ній поставили теж мітку.
Й прес-конференція була,
Без суду вбивцями назвали,
Поліція їм докази «плела»
Від президента посил мали.
Міністр гарно виступав,
Убивцями назначив поіменно,
А докази на них він мав?
Ні, знаємо ми достеменно.
Сидять оббрехані в тюрмі
Герої - наші патріоти,
Країною забуті і самі
Скрізь оточили їх сексоти.
Їх поведуть в «правдивий» суд,
В догоду владі всіх засудять...
Але не вірить цьому люд,
Правда і час все це розсудять.
12.12.2019 р.Анатолій Березенський