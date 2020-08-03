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Новини Убивство Шеремета
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Убивство Шеремета: суд знову переніс апеляцію на арешт Антоненка

Убивство Шеремета: суд знову переніс апеляцію на арешт Антоненка

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненка на продовження арешту на 12 серпня.

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомив адвокат Антоненка Станіслав Кулик, передає Цензор.НЕТ.

"Перенесено на 12 серпня на 12:30", - сказав Кулик.

Як повідомлялося, 27 липня суд переніс апеляцію на арешт Антоненка на 3 серпня.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МВС підготувало 38 томів копій матеріалів розслідування підозрюваним і захисту у справі Шеремета. ВIДЕО

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: арешт Антоненка продовжили ще на два місяці

Автор: 

апеляція (503) суд (11744) Апеляційний суд (401) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+18
тупо издеваются!
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03.08.2020 17:25 Відповісти
+14
"Суд" уже оборвал телефон в ОП с ожиданием хоть каких-то указаний кроме кокаинового бреда о -"всехпасадить".
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03.08.2020 17:30 Відповісти
+9
Все у вас, кацапів і пліснявих, не як у людей. Все через сідалище.
Презумція невинуватості, чули про таке?
Де залізобетонні, стовідсоткові докази вини, затриманих? Ваше слідство саме відмовляється від своїх же "експертиз ходи".
А за беззаконня доведеться відповідати і "слідчим", і "суддям", і замовникам.
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03.08.2020 17:44 Відповісти
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от кишкомоты !
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03.08.2020 17:21 Відповісти
Андрюха, держись там.!!! Все будет 4.5.0.
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03.08.2020 17:23 Відповісти
Сколько можно уже этих апелляций?
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03.08.2020 17:23 Відповісти
Контора хорошо платит адвокатам, надо создавать видимость кипучей деятельности.
Железобетонное алиби Антоненка обещали-обещали предъявить, да и пёс с ним.
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03.08.2020 17:36 Відповісти
Все у вас, кацапів і пліснявих, не як у людей. Все через сідалище.
Презумція невинуватості, чули про таке?
Де залізобетонні, стовідсоткові докази вини, затриманих? Ваше слідство саме відмовляється від своїх же "експертиз ходи".
А за беззаконня доведеться відповідати і "слідчим", і "суддям", і замовникам.
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03.08.2020 17:44 Відповісти
От экспертиз походки отказались наотрез сами подозреваемые.
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03.08.2020 20:05 Відповісти
Якийсь ватний у вас аргумент.

20.07.20 15:50 https://censor.net/news/3209079/minyustu_neizvestna_metodika_s_pomoschyu_kotoroyi_identifitsirovali_podozrevaemyh_po_delu_sheremeta
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03.08.2020 21:15 Відповісти
Какаобаб, не позорься, иди объединись с киевским террористом, у вас один диагноз.
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03.08.2020 18:29 Відповісти
А ви самі можете пред'явити власне алібі на 20.07.2016 року? Отож-бо.
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03.08.2020 18:34 Відповісти
тупо издеваются!
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03.08.2020 17:25 Відповісти
"Суд" уже оборвал телефон в ОП с ожиданием хоть каких-то указаний кроме кокаинового бреда о -"всехпасадить".
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03.08.2020 17:30 Відповісти
Перефразируя известное выражение из сказки "Двенадцать месяцев", "Казнить нельзя помиловать", можно сказать "Посадить -не за что выпускать нельзя...".
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03.08.2020 17:30 Відповісти
Бандит ававков отступить уже не сможет. Это потеря всего, в т.ч и сценария о президенстве комика..
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03.08.2020 17:32 Відповісти
А ХІБА ЦЕ ВОНИ?
У центрі Києва теракт,
Хтось підірвав автомобіль,
Виходить ніби помсти акт,
Для українців знову біль.

В машині їхав Шеремет,
У світі знаний журналіст
Новини ріжуть інтернет,
Все про агресію їх зміст.

Побачили російський слід,
Це їхній почерк та війна.
Вже в центрі, а не тільки схід,
Агресія цьому вина.

В країні новий президент,
Й турборежим запрацював,
Інший у хлопчика акцент,
Для себе мир він малював.

Звичайно ж він не воював,
Від армії сам «відкосив».
До війська неповагу мав,
Та ненависть до них носив.

Зразу російський слід відпав,
З'явилися в нім ветерани.
Антоненка слідчий хапав,
Спецназівця взяли профани.

Мов вибухівку він заклав,
З Кузьменко під машину,
Хоч інші він прикмети мав,
Та алібі у нього і дівчини.

Затримали й Кузьменко ті,
Відомого хірурга-волонтера,
Садити патріотів на меті,
Нової влади вся манера.

Бо та в Борисполі була,
Та зустрічала батька й сина
Все ж в буцегарню «загула»,
Хоч це підтвердила родина.

Ще й посадили медсестру,
Дугарь, на цій війні сирітку.
Так захотілось їх нутру,
На ній поставили теж мітку.

Й прес-конференція була,
Без суду вбивцями назвали,
Поліція їм докази «плела»
Від президента посил мали.

Міністр гарно виступав,
Убивцями назначив поіменно,
А докази на них він мав?
Ні, знаємо ми достеменно.

Сидять оббрехані в тюрмі
Герої - наші патріоти,
Країною забуті і самі
Скрізь оточили їх сексоти.

Їх поведуть в «правдивий» суд,
В догоду владі всіх засудять...
Але не вірить цьому люд,
Правда і час все це розсудять.
12.12.2019 р.Анатолій Березенський
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03.08.2020 17:34 Відповісти
Убивство Шеремета: суд знову переніс апеляцію на арешт Антоненка - Цензор.НЕТ 2962
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03.08.2020 17:40 Відповісти
першими кого я хотів би бачити на ліхтарі це судді ! саме через них всі біди України !
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03.08.2020 17:47 Відповісти
А судьи что, каждый раз морковку от шмаркли получают, когда суд переносят ? Будут всю жизнь несменяемыми ?
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03.08.2020 18:18 Відповісти
Так в чем проблема? Тут все должно быть по аналогии с судом над Кернесом, если не явились прокуроры, суд должен закрыть дело.
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03.08.2020 18:56 Відповісти
Зеленский, выпускай заложников авакова. Президентский срок близится к концу - начинай заметать следы и спеши делать добрые дела. История тётка безжалостная - торопись войти в неё хоть чем-то позитивным.
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03.08.2020 19:07 Відповісти
 
 