Убийство Шеремета: суд снова перенес апелляцию на арест Антоненко
Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на продление ареста на 12 августа.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил адвокат Антоненко Станислав Кулик, передает Цензор.НЕТ.
"Перенесено на 12 августа на 12:30", - сказал Кулик.
Как сообщалось, 27 июля суд перенес апелляцию на арест Антоненко на 3 августа.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Железобетонное алиби Антоненка обещали-обещали предъявить, да и пёс с ним.
Презумція невинуватості, чули про таке?
Де залізобетонні, стовідсоткові докази вини, затриманих? Ваше слідство саме відмовляється від своїх же "експертиз ходи".
А за беззаконня доведеться відповідати і "слідчим", і "суддям", і замовникам.
20.07.20 15:50 https://censor.net/news/3209079/minyustu_neizvestna_metodika_s_pomoschyu_kotoroyi_identifitsirovali_podozrevaemyh_po_delu_sheremeta
У центрі Києва теракт,
Хтось підірвав автомобіль,
Виходить ніби помсти акт,
Для українців знову біль.
В машині їхав Шеремет,
У світі знаний журналіст
Новини ріжуть інтернет,
Все про агресію їх зміст.
Побачили російський слід,
Це їхній почерк та війна.
Вже в центрі, а не тільки схід,
Агресія цьому вина.
В країні новий президент,
Й турборежим запрацював,
Інший у хлопчика акцент,
Для себе мир він малював.
Звичайно ж він не воював,
Від армії сам «відкосив».
До війська неповагу мав,
Та ненависть до них носив.
Зразу російський слід відпав,
З'явилися в нім ветерани.
Антоненка слідчий хапав,
Спецназівця взяли профани.
Мов вибухівку він заклав,
З Кузьменко під машину,
Хоч інші він прикмети мав,
Та алібі у нього і дівчини.
Затримали й Кузьменко ті,
Відомого хірурга-волонтера,
Садити патріотів на меті,
Нової влади вся манера.
Бо та в Борисполі була,
Та зустрічала батька й сина
Все ж в буцегарню «загула»,
Хоч це підтвердила родина.
Ще й посадили медсестру,
Дугарь, на цій війні сирітку.
Так захотілось їх нутру,
На ній поставили теж мітку.
Й прес-конференція була,
Без суду вбивцями назвали,
Поліція їм докази «плела»
Від президента посил мали.
Міністр гарно виступав,
Убивцями назначив поіменно,
А докази на них він мав?
Ні, знаємо ми достеменно.
Сидять оббрехані в тюрмі
Герої - наші патріоти,
Країною забуті і самі
Скрізь оточили їх сексоти.
Їх поведуть в «правдивий» суд,
В догоду владі всіх засудять...
Але не вірить цьому люд,
Правда і час все це розсудять.
12.12.2019 р.Анатолій Березенський