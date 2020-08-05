Демократическая и свободная Украина - в интересах нацбезопасности США, - Дейтон
Сохранение территориальной целостности и демократического строя Украины соответствует национальным интересам США.
Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по международным отношениям рассказал кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина стремится избавиться от вмешательства Москвы, уничтожить коррупцию и построить подотчетное, прозрачное и внимательное ко всем гражданам правительство. Впрочем, одно не изменилось и не изменится: в интересах национальной безопасности США, чтобы Украина преодолела эти сложности и достигла будущего, в котором была бы целостной, демократической и свободной. Многое стоит сейчас на кону", - сказал Дейтон.
Он отметил, что США "остаются сторонниками дипломатического прекращения войны на Донбассе, однако поддерживают право Украины на самозащиту от российской агрессии на Востоке и сопротивление незаконной оккупации Крыма".
"Вместе с тем, Украина должна продолжить движение трудным путем внедрения верховенства права, хорошего управления и экономических реформ", - отметил кандидат на должность посла.
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Бо наш, сциться.
только мокшанцам не говорите , а то все балайки побъют 😃
Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам международных отношений рассказал кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, сообщает https://ukrainian.voanews.com/a/kit-deiton-posol-ukraina/5531557.html Голос Америки.
По словам Дейтона, Россия передала террористическим образованиям в Донбассе более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и тому подобное.
«Их (боевиков - ред.) на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные», - заявил Дейтон.