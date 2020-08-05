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Демократическая и свободная Украина - в интересах нацбезопасности США, - Дейтон

Демократическая и свободная Украина - в интересах нацбезопасности США, - Дейтон

Сохранение территориальной целостности и демократического строя Украины соответствует национальным интересам США.

Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по международным отношениям рассказал кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина стремится избавиться от вмешательства Москвы, уничтожить коррупцию и построить подотчетное, прозрачное и внимательное ко всем гражданам правительство. Впрочем, одно не изменилось и не изменится: в интересах национальной безопасности США, чтобы Украина преодолела эти сложности и достигла будущего, в котором была бы целостной, демократической и свободной. Многое стоит сейчас на кону", - сказал Дейтон.

Он отметил, что США "остаются сторонниками дипломатического прекращения войны на Донбассе, однако поддерживают право Украины на самозащиту от российской агрессии на Востоке и сопротивление незаконной оккупации Крыма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дейтон про приоритеты работы послом США в Украине: Настоящая реформа ВСУ и оборонной промышленности

"Вместе с тем, Украина должна продолжить движение трудным путем внедрения верховенства права, хорошего управления и экономических реформ", - отметил кандидат на должность посла.

Автор: 

США (27213) Дейтон Кит (14)


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Топ комментарии
+10
Нужно строить военные базы США в Украине!!!
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05.08.2020 23:41 Ответить
+7
Та ж, як на те вже пішло, не під обісраний кацапський лапоть.
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06.08.2020 00:07 Ответить
+5
хи.. а коллектив 95-го квартала у Нас против ... ну и шо будем с ними делать америкосы !?!
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05.08.2020 23:38 Ответить
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Слова красивые, но какое же верховенства права, демократия, когда одни из США заказывают дела на сына Байдена, другие отменить требуют
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05.08.2020 23:35 Ответить
А третьи требуют повышения тарифов...
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05.08.2020 23:49 Ответить
Питання до США?
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05.08.2020 23:50 Ответить
хи.. а коллектив 95-го квартала у Нас против ... ну и шо будем с ними делать америкосы !?!
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05.08.2020 23:38 Ответить
Нужно строить военные базы США в Украине!!!
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05.08.2020 23:41 Ответить
Та не кричи так.
Бо наш, сциться.
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05.08.2020 23:48 Ответить
Ну ты тля сдал себя
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05.08.2020 23:54 Ответить
Нужно строить военные базы США в Украине!!!
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06.08.2020 00:05 Ответить
Под американский сапог хочешь попасть?
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05.08.2020 23:57 Ответить
Та ж, як на те вже пішло, не під обісраний кацапський лапоть.
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06.08.2020 00:07 Ответить
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06.08.2020 00:08 Ответить
А чо ти під британський попав?))
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06.08.2020 00:52 Ответить
Дейтон ну ты молодец!Тебя отследили по минусу
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05.08.2020 23:53 Ответить
Сегодня ФБР арестовало имущество Коломойского в городе Кливленд...,Почався наступ на демократию
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06.08.2020 00:04 Ответить
И шо?Кому треба проблемы ******** не граждина Украины
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06.08.2020 00:07 Ответить
То що, початок зубожіння?
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06.08.2020 00:08 Ответить
Иск против Бени составляет 470 миллиардов долларов...Иск против РАБссиянского быдла КГБиста сбившего Боинг 300 ярдов....
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06.08.2020 00:09 Ответить
Шо, $470 billions? Really ?!!!
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06.08.2020 00:14 Ответить
шюр
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06.08.2020 01:02 Ответить
*********** .
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06.08.2020 01:47 Ответить
Надобранiч Совки...
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06.08.2020 00:11 Ответить
Гуд найт, сявка...
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06.08.2020 00:25 Ответить
Как она может быть свободная, если она в дерьме тонет? Вы что, думаете, что это народ Украины тонуть хочет? Это Украину сознательно топят. Какая ж это демократия? Какократия, в реальности.
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06.08.2020 00:53 Ответить
Отличная новость и отличное назначение послом США в Украине Кит Дейтона ,
только мокшанцам не говорите , а то все балайки побъют 😃
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06.08.2020 01:08 Ответить
ослабленная, нищая, готовая на все унизительные уступки- вот такая Украина нужна сша
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06.08.2020 06:30 Ответить
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся около 2300 российских военных.
Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам международных отношений рассказал кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, сообщает https://ukrainian.voanews.com/a/kit-deiton-posol-ukraina/5531557.html Голос Америки.
По словам Дейтона, Россия передала террористическим образованиям в Донбассе более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и тому подобное.
«Их (боевиков - ред.) на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные», - заявил Дейтон.
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06.08.2020 07:04 Ответить
От тільки яка може бути демократія в глибинній країні олігархії з зубожілим вимираючим населенням? Для демократії потрібні, крім виборів, ще й прозорі і чесні суди, заплати і доходи мінімум в 2000 баксів, щоб людина могла оплатити адвокатів і захистити свої конституційні права в судах. Тому це повна демагогія від очільника США. Начхали США на Будапештські гарантії, начхають і на долю України. Треба щось же говорити то і лапає язиком. Обама здав Крим це ж він телефонував Турчинову і вимагав не чинити спротив Путіну а той радо все це виконав , Дональд - Азовське море, а наступні взагалі поділять Україну з окупантом з РФ за їх інтересами.
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06.08.2020 08:12 Ответить
то есть, территориальная целостность, янок не интересует????
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06.08.2020 08:25 Ответить
В цілях безпеки США, пану послу слід звернути увагу на судіівсько-прокурорське кодло в Україні.
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06.08.2020 11:22 Ответить
 
 