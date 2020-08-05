Демократическая и свободная Украина - в интересах нацбезопасности США, - Дейтон

Сохранение территориальной целостности и демократического строя Украины соответствует национальным интересам США.

Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по международным отношениям рассказал кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина стремится избавиться от вмешательства Москвы, уничтожить коррупцию и построить подотчетное, прозрачное и внимательное ко всем гражданам правительство. Впрочем, одно не изменилось и не изменится: в интересах национальной безопасности США, чтобы Украина преодолела эти сложности и достигла будущего, в котором была бы целостной, демократической и свободной. Многое стоит сейчас на кону", - сказал Дейтон.

Он отметил, что США "остаются сторонниками дипломатического прекращения войны на Донбассе, однако поддерживают право Украины на самозащиту от российской агрессии на Востоке и сопротивление незаконной оккупации Крыма".

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"Вместе с тем, Украина должна продолжить движение трудным путем внедрения верховенства права, хорошего управления и экономических реформ", - отметил кандидат на должность посла.