Демократична і вільна Україна - в інтересах нацбезпеки США, - Дейтон

Збереження територіальної цілісності й демократичного ладу України відповідає національним інтересам США.

Про це під час слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин розповів кандидат на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна прагне позбутися втручання Москви, знищити корупцію і побудувати підзвітний, прозорий та уважний до всіх громадян уряд. Втім, одне не змінилося і не зміниться: в інтересах національної безпеки США, щоб Україна подолала ці складності й досягла майбутнього, в якому була б цілісною, демократичною і вільною. Багато чого стоїть зараз на кону", - сказав Дейтон.

Він зазначив, що США "залишаються прихильниками дипломатичного припинення війни на Донбасі, проте підтримують право України на самозахист від російської агресії на Сході та опір незаконній окупації Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дейтон про пріоритети роботи послом США в Україні: справжня реформа ЗСУ та оборонної промисловості

"Водночас Україна повинна продовжити рух важким шляхом впровадження верховенства права, доброго врядування та економічних реформ", - зазначив кандидат на посаду посла.