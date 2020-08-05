Демократична і вільна Україна - в інтересах нацбезпеки США, - Дейтон
Збереження територіальної цілісності й демократичного ладу України відповідає національним інтересам США.
Про це під час слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин розповів кандидат на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Україна прагне позбутися втручання Москви, знищити корупцію і побудувати підзвітний, прозорий та уважний до всіх громадян уряд. Втім, одне не змінилося і не зміниться: в інтересах національної безпеки США, щоб Україна подолала ці складності й досягла майбутнього, в якому була б цілісною, демократичною і вільною. Багато чого стоїть зараз на кону", - сказав Дейтон.
Він зазначив, що США "залишаються прихильниками дипломатичного припинення війни на Донбасі, проте підтримують право України на самозахист від російської агресії на Сході та опір незаконній окупації Криму".
"Водночас Україна повинна продовжити рух важким шляхом впровадження верховенства права, доброго врядування та економічних реформ", - зазначив кандидат на посаду посла.
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Бо наш, сциться.
только мокшанцам не говорите , а то все балайки побъют 😃
Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам международных отношений рассказал кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, сообщает https://ukrainian.voanews.com/a/kit-deiton-posol-ukraina/5531557.html Голос Америки.
По словам Дейтона, Россия передала террористическим образованиям в Донбассе более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и тому подобное.
«Их (боевиков - ред.) на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные», - заявил Дейтон.