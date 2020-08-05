УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5664 відвідувача онлайн
Новини
2 328 29

Демократична і вільна Україна - в інтересах нацбезпеки США, - Дейтон

Демократична і вільна Україна - в інтересах нацбезпеки США, - Дейтон

Збереження територіальної цілісності й демократичного ладу України відповідає національним інтересам США.

Про це під час слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин розповів кандидат на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна прагне позбутися втручання Москви, знищити корупцію і побудувати підзвітний, прозорий та уважний до всіх громадян уряд. Втім, одне не змінилося і не зміниться: в інтересах національної безпеки США, щоб Україна подолала ці складності й досягла майбутнього, в якому була б цілісною, демократичною і вільною. Багато чого стоїть зараз на кону", - сказав Дейтон.

Він зазначив, що США "залишаються прихильниками дипломатичного припинення війни на Донбасі, проте підтримують право України на самозахист від російської агресії на Сході та опір незаконній окупації Криму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дейтон про пріоритети роботи послом США в Україні: справжня реформа ЗСУ та оборонної промисловості

"Водночас Україна повинна продовжити рух важким шляхом впровадження верховенства права, доброго врядування та економічних реформ", - зазначив кандидат на посаду посла.

США (23483) Дейтон Кіт (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Нужно строить военные базы США в Украине!!!
показати весь коментар
05.08.2020 23:41 Відповісти
+7
Та ж, як на те вже пішло, не під обісраний кацапський лапоть.
показати весь коментар
06.08.2020 00:07 Відповісти
+5
хи.. а коллектив 95-го квартала у Нас против ... ну и шо будем с ними делать америкосы !?!
показати весь коментар
05.08.2020 23:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слова красивые, но какое же верховенства права, демократия, когда одни из США заказывают дела на сына Байдена, другие отменить требуют
показати весь коментар
05.08.2020 23:35 Відповісти
А третьи требуют повышения тарифов...
показати весь коментар
05.08.2020 23:49 Відповісти
Питання до США?
показати весь коментар
05.08.2020 23:50 Відповісти
хи.. а коллектив 95-го квартала у Нас против ... ну и шо будем с ними делать америкосы !?!
показати весь коментар
05.08.2020 23:38 Відповісти
Нужно строить военные базы США в Украине!!!
показати весь коментар
05.08.2020 23:41 Відповісти
Та не кричи так.
Бо наш, сциться.
показати весь коментар
05.08.2020 23:48 Відповісти
Ну ты тля сдал себя
показати весь коментар
05.08.2020 23:54 Відповісти
Нужно строить военные базы США в Украине!!!
показати весь коментар
06.08.2020 00:05 Відповісти
Под американский сапог хочешь попасть?
показати весь коментар
05.08.2020 23:57 Відповісти
Та ж, як на те вже пішло, не під обісраний кацапський лапоть.
показати весь коментар
06.08.2020 00:07 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2020 00:08 Відповісти
А чо ти під британський попав?))
показати весь коментар
06.08.2020 00:52 Відповісти
Дейтон ну ты молодец!Тебя отследили по минусу
показати весь коментар
05.08.2020 23:53 Відповісти
Сегодня ФБР арестовало имущество Коломойского в городе Кливленд...,Почався наступ на демократию
показати весь коментар
06.08.2020 00:04 Відповісти
И шо?Кому треба проблемы ******** не граждина Украины
показати весь коментар
06.08.2020 00:07 Відповісти
То що, початок зубожіння?
показати весь коментар
06.08.2020 00:08 Відповісти
Иск против Бени составляет 470 миллиардов долларов...Иск против РАБссиянского быдла КГБиста сбившего Боинг 300 ярдов....
показати весь коментар
06.08.2020 00:09 Відповісти
Шо, $470 billions? Really ?!!!
показати весь коментар
06.08.2020 00:14 Відповісти
шюр
показати весь коментар
06.08.2020 01:02 Відповісти
*********** .
показати весь коментар
06.08.2020 01:47 Відповісти
Надобранiч Совки...
показати весь коментар
06.08.2020 00:11 Відповісти
Гуд найт, сявка...
показати весь коментар
06.08.2020 00:25 Відповісти
Как она может быть свободная, если она в дерьме тонет? Вы что, думаете, что это народ Украины тонуть хочет? Это Украину сознательно топят. Какая ж это демократия? Какократия, в реальности.
показати весь коментар
06.08.2020 00:53 Відповісти
Отличная новость и отличное назначение послом США в Украине Кит Дейтона ,
только мокшанцам не говорите , а то все балайки побъют 😃
показати весь коментар
06.08.2020 01:08 Відповісти
ослабленная, нищая, готовая на все унизительные уступки- вот такая Украина нужна сша
показати весь коментар
06.08.2020 06:30 Відповісти
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся около 2300 российских военных.
Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам международных отношений рассказал кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, сообщает https://ukrainian.voanews.com/a/kit-deiton-posol-ukraina/5531557.html Голос Америки.
По словам Дейтона, Россия передала террористическим образованиям в Донбассе более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и тому подобное.
«Их (боевиков - ред.) на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные», - заявил Дейтон.
показати весь коментар
06.08.2020 07:04 Відповісти
От тільки яка може бути демократія в глибинній країні олігархії з зубожілим вимираючим населенням? Для демократії потрібні, крім виборів, ще й прозорі і чесні суди, заплати і доходи мінімум в 2000 баксів, щоб людина могла оплатити адвокатів і захистити свої конституційні права в судах. Тому це повна демагогія від очільника США. Начхали США на Будапештські гарантії, начхають і на долю України. Треба щось же говорити то і лапає язиком. Обама здав Крим це ж він телефонував Турчинову і вимагав не чинити спротив Путіну а той радо все це виконав , Дональд - Азовське море, а наступні взагалі поділять Україну з окупантом з РФ за їх інтересами.
показати весь коментар
06.08.2020 08:12 Відповісти
то есть, территориальная целостность, янок не интересует????
показати весь коментар
06.08.2020 08:25 Відповісти
В цілях безпеки США, пану послу слід звернути увагу на судіівсько-прокурорське кодло в Україні.
показати весь коментар
06.08.2020 11:22 Відповісти
 
 