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Новости Коронавирус и карантин
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Самый высокий показатель динамики коронавируса зафиксирован в Николаевской области, - Минздрав

Самый высокий показатель динамики коронавируса зафиксирован в Николаевской области, - Минздрав

В Николаевской области зафиксирован самый высокий показатель динамики коронавирусной болезни в Украине - 98,39%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минздрава.

На втором месте Черниговская область. Там показатель достиг отметки 78,57%. Следом идет Буковина - 51,09%.

Кроме того, показатель динамики превышен в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Хмельницкой областях. Все названные регионы не могут перейти к смягчению карантина.

Напомним, нормальный показатель динамики болезни не должен превышать 10%.

По состоянию на 5 августа ослабить карантин не могут 11 регионов. Кроме уже указанных, речь идет также о Волыни и Закарпатье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 10 областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Николаевская область (2150) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
С Тернополем не получилось тепер из Никлаевцев степаша хочет сделать третий сорт. Прощупывает на здатнисть до холопоства.
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06.08.2020 06:43 Ответить
+3
Сложно даже сказать, откуда такая цифра в процентах - 98,39 ведь 9839 это простое число и чтоб такой процент вышел нужно как минимум получить прирост 9839 к 10000, а в Николаеве столько нет.

Вывод: ЗАБРЕХАЛИСЬ!!!
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06.08.2020 09:02 Ответить
+1
Может пора вызывать мастеров спорта по борьбе с коронавирусом?
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05.08.2020 23:52 Ответить
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Может пора вызывать мастеров спорта по борьбе с коронавирусом?
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05.08.2020 23:52 Ответить
По одяганню на ковіддисидентів масок прийомом маваші гері.
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05.08.2020 23:58 Ответить
Да ладно , они маски может и оденут. Но они вредные, намажут твою дверную ручку бациллами, и для тебя начнется третья волна.
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06.08.2020 02:08 Ответить
С учетом того, что в порту Николаева лежит куча селитры -второй год! на пятьсот тонн поболее чем была куча в Бейруте - по той же схеме - арестовано судом -для кардинального решения вопроса достаточно пары сварщиков и немножко пиротехники
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06.08.2020 00:33 Ответить
Еще один "пиротехник". Возьми селитры (благо достать ее не сложно) и попробуй взорви НЕ СМЕШИВАЯ НИ С ЧЕМ!!!
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06.08.2020 09:40 Ответить
Степашка, ты с Николаевом не ссорься, а то накостыляют как Васе Волге.
https://www.youtube.com/watch?v=mAS_qc2n1kw
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06.08.2020 02:05 Ответить
гугли "мастера спорта по борьбе с коронавирусом"
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06.08.2020 02:15 Ответить
І як Харківщина в список потрапила?- Начебто цілком зелений регіон...
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05.08.2020 23:55 Ответить
тихо. это реформа.
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06.08.2020 00:00 Ответить
Там старі тьорки між Міністром Поліції, і Агасфером.
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06.08.2020 00:00 Ответить
Мабуть після того, як область знову відвідала делегація Мінбудьздоров'я, щоб поцікавитися передовими методами, які вже не вперше дозволять миколаївським санепідемікам ефективно запобігати виявленню коронавірусу.
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06.08.2020 00:24 Ответить
Тести привезли. Официально 10% от болеющих.
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06.08.2020 00:41 Ответить
Да нет, просто был 1 заболевших, а стало 2 - сразу рост 50%, а вот в Киеве получше - было 1000, стало 1200 - рост всего 20%
(Цифры я конечно для прикола взял, но с реальными, смысл тот же)
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06.08.2020 09:43 Ответить
"В случае открытия учебного процесса школьного обучения в течении последующего месяца Украину ждет резкая вспышка заболеваемости COVID-19 и массовый рост контагиозного инфицирования взрослого населения Украины."

Они прекрасно это знают. "С октября до апреля", - главный санврач Ляшко спрогнозировал, когда возможна вспышка коронавируса в Украине" . Но СОЗНАТЕЛЬНО толкают страну на расширение эпидемии.
"Учителя из Нью-Йорка, США, выступили с акцией протеста против возобновления учебного процесса в школах с 1 сентября. Они считают, что открывать школы в разгар пандемии коронавируса опасно и недопустимо. " Это позиция нормальных людей.
Как же жаль, что с такой интереснейший и важнейший момент, нашей страной управляет это зеленое чмо !!! - https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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06.08.2020 00:56 Ответить
Кто не работает, тот и не ешь. Учителей на паперть без содержания.
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06.08.2020 02:06 Ответить
Я тоже считаю, что школы открывать рано. Мало того, если школа таки будет открыта, то мои дети туда просто не пойдут. Будут пока дома учиться
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06.08.2020 06:29 Ответить
Там самые по*уисты...
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06.08.2020 06:34 Ответить
С Тернополем не получилось тепер из Никлаевцев степаша хочет сделать третий сорт. Прощупывает на здатнисть до холопоства.
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06.08.2020 06:43 Ответить
Ви попробуйте в Миколаївській області (райцентри) здати аналізи на коронавірус. Будете стояти в обній черзі пів дня зі всіма: в кого болить нога, в кого зуб і ще не питання - візьмуть, чи ні. А якщо візьмуть, то щось переплутають і здоровому поставлять +, а хворому -. І це не видумка і не брехня!
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06.08.2020 10:35 Ответить
Где кончается контроль, появляются контролирующие органы. Контроль это функция кторая принадлежит всем. Разговривают только с сильными. Чтоб быть сильными люди обьединяются. А государство все делает чтоб раьеденить а потом грабить по одиночке и по закону. Еднаемось по интересам а дальше видно будет.
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06.08.2020 11:15 Ответить
Сложно даже сказать, откуда такая цифра в процентах - 98,39 ведь 9839 это простое число и чтоб такой процент вышел нужно как минимум получить прирост 9839 к 10000, а в Николаеве столько нет.

Вывод: ЗАБРЕХАЛИСЬ!!!
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06.08.2020 09:02 Ответить
Да дед какой-то помер от старости, а у него пальцы не все были,потому не 100%, а 98,39 %.
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06.08.2020 17:04 Ответить
теперь понятно, почему у нас ужесточили правила перевозки пассажиров...
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06.08.2020 09:33 Ответить
 
 