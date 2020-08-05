Самый высокий показатель динамики коронавируса зафиксирован в Николаевской области, - Минздрав

В Николаевской области зафиксирован самый высокий показатель динамики коронавирусной болезни в Украине - 98,39%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минздрава.

На втором месте Черниговская область. Там показатель достиг отметки 78,57%. Следом идет Буковина - 51,09%.

Кроме того, показатель динамики превышен в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Хмельницкой областях. Все названные регионы не могут перейти к смягчению карантина.

Напомним, нормальный показатель динамики болезни не должен превышать 10%.

По состоянию на 5 августа ослабить карантин не могут 11 регионов. Кроме уже указанных, речь идет также о Волыни и Закарпатье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и 10 областей Украины не готовы к смягчению карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА