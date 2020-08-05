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Самый высокий показатель динамики коронавируса зафиксирован в Николаевской области, - Минздрав
В Николаевской области зафиксирован самый высокий показатель динамики коронавирусной болезни в Украине - 98,39%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минздрава.
На втором месте Черниговская область. Там показатель достиг отметки 78,57%. Следом идет Буковина - 51,09%.
Кроме того, показатель динамики превышен в Киеве, Житомирской, Ивано-Франковской, Ривненской, Харьковской и Хмельницкой областях. Все названные регионы не могут перейти к смягчению карантина.
Напомним, нормальный показатель динамики болезни не должен превышать 10%.
По состоянию на 5 августа ослабить карантин не могут 11 регионов. Кроме уже указанных, речь идет также о Волыни и Закарпатье.
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+4 юра Лонг
показать весь комментарий06.08.2020 06:43 Ответить Ссылка
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+1 GM Harvester
показать весь комментарий05.08.2020 23:52 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=mAS_qc2n1kw
(Цифры я конечно для прикола взял, но с реальными, смысл тот же)
Они прекрасно это знают. "С октября до апреля", - главный санврач Ляшко спрогнозировал, когда возможна вспышка коронавируса в Украине" . Но СОЗНАТЕЛЬНО толкают страну на расширение эпидемии.
"Учителя из Нью-Йорка, США, выступили с акцией протеста против возобновления учебного процесса в школах с 1 сентября. Они считают, что открывать школы в разгар пандемии коронавируса опасно и недопустимо. " Это позиция нормальных людей.
Как же жаль, что с такой интереснейший и важнейший момент, нашей страной управляет это зеленое чмо !!! - https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Вывод: ЗАБРЕХАЛИСЬ!!!