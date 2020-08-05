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Новини Коронавірус і карантин
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Найвищий показник динаміки коронавірусу зафіксовано в Миколаївській області, - МОЗ

Найвищий показник динаміки коронавірусу зафіксовано в Миколаївській області, - МОЗ

У Миколаївській області зафіксовано найвищий показник динаміки коронавірусної хвороби в Україні - 98,39%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МОЗ.

На другому місці - Чернігівська область. Там показник досяг позначки 78,57%. Далі йде Буковина - 51,09%.

Крім того, показник динаміки перевищено в Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській і Хмельницькій областях. Усі названі регіони не можуть перейти до пом'якшення карантину.

Нагадаємо, нормальний показник динаміки хвороби не повинен перевищувати 10%.

Станом на 5 серпня послабити карантин не можуть 11 регіонів. Крім уже зазначених, ідеться також про Волинь і Закарпаття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і 10 областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

карантин (18172) Миколаївська область (2302) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
С Тернополем не получилось тепер из Никлаевцев степаша хочет сделать третий сорт. Прощупывает на здатнисть до холопоства.
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06.08.2020 06:43 Відповісти
+3
Сложно даже сказать, откуда такая цифра в процентах - 98,39 ведь 9839 это простое число и чтоб такой процент вышел нужно как минимум получить прирост 9839 к 10000, а в Николаеве столько нет.

Вывод: ЗАБРЕХАЛИСЬ!!!
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06.08.2020 09:02 Відповісти
+1
Может пора вызывать мастеров спорта по борьбе с коронавирусом?
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05.08.2020 23:52 Відповісти
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Может пора вызывать мастеров спорта по борьбе с коронавирусом?
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05.08.2020 23:52 Відповісти
По одяганню на ковіддисидентів масок прийомом маваші гері.
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05.08.2020 23:58 Відповісти
Да ладно , они маски может и оденут. Но они вредные, намажут твою дверную ручку бациллами, и для тебя начнется третья волна.
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06.08.2020 02:08 Відповісти
С учетом того, что в порту Николаева лежит куча селитры -второй год! на пятьсот тонн поболее чем была куча в Бейруте - по той же схеме - арестовано судом -для кардинального решения вопроса достаточно пары сварщиков и немножко пиротехники
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06.08.2020 00:33 Відповісти
Еще один "пиротехник". Возьми селитры (благо достать ее не сложно) и попробуй взорви НЕ СМЕШИВАЯ НИ С ЧЕМ!!!
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06.08.2020 09:40 Відповісти
Степашка, ты с Николаевом не ссорься, а то накостыляют как Васе Волге.
https://www.youtube.com/watch?v=mAS_qc2n1kw
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06.08.2020 02:05 Відповісти
гугли "мастера спорта по борьбе с коронавирусом"
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06.08.2020 02:15 Відповісти
І як Харківщина в список потрапила?- Начебто цілком зелений регіон...
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05.08.2020 23:55 Відповісти
тихо. это реформа.
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06.08.2020 00:00 Відповісти
Там старі тьорки між Міністром Поліції, і Агасфером.
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06.08.2020 00:00 Відповісти
Мабуть після того, як область знову відвідала делегація Мінбудьздоров'я, щоб поцікавитися передовими методами, які вже не вперше дозволять миколаївським санепідемікам ефективно запобігати виявленню коронавірусу.
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06.08.2020 00:24 Відповісти
Тести привезли. Официально 10% от болеющих.
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06.08.2020 00:41 Відповісти
Да нет, просто был 1 заболевших, а стало 2 - сразу рост 50%, а вот в Киеве получше - было 1000, стало 1200 - рост всего 20%
(Цифры я конечно для прикола взял, но с реальными, смысл тот же)
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06.08.2020 09:43 Відповісти
"В случае открытия учебного процесса школьного обучения в течении последующего месяца Украину ждет резкая вспышка заболеваемости COVID-19 и массовый рост контагиозного инфицирования взрослого населения Украины."

Они прекрасно это знают. "С октября до апреля", - главный санврач Ляшко спрогнозировал, когда возможна вспышка коронавируса в Украине" . Но СОЗНАТЕЛЬНО толкают страну на расширение эпидемии.
"Учителя из Нью-Йорка, США, выступили с акцией протеста против возобновления учебного процесса в школах с 1 сентября. Они считают, что открывать школы в разгар пандемии коронавируса опасно и недопустимо. " Это позиция нормальных людей.
Как же жаль, что с такой интереснейший и важнейший момент, нашей страной управляет это зеленое чмо !!! - https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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06.08.2020 00:56 Відповісти
Кто не работает, тот и не ешь. Учителей на паперть без содержания.
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06.08.2020 02:06 Відповісти
Я тоже считаю, что школы открывать рано. Мало того, если школа таки будет открыта, то мои дети туда просто не пойдут. Будут пока дома учиться
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06.08.2020 06:29 Відповісти
Там самые по*уисты...
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06.08.2020 06:34 Відповісти
С Тернополем не получилось тепер из Никлаевцев степаша хочет сделать третий сорт. Прощупывает на здатнисть до холопоства.
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06.08.2020 06:43 Відповісти
Ви попробуйте в Миколаївській області (райцентри) здати аналізи на коронавірус. Будете стояти в обній черзі пів дня зі всіма: в кого болить нога, в кого зуб і ще не питання - візьмуть, чи ні. А якщо візьмуть, то щось переплутають і здоровому поставлять +, а хворому -. І це не видумка і не брехня!
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06.08.2020 10:35 Відповісти
Где кончается контроль, появляются контролирующие органы. Контроль это функция кторая принадлежит всем. Разговривают только с сильными. Чтоб быть сильными люди обьединяются. А государство все делает чтоб раьеденить а потом грабить по одиночке и по закону. Еднаемось по интересам а дальше видно будет.
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06.08.2020 11:15 Відповісти
Сложно даже сказать, откуда такая цифра в процентах - 98,39 ведь 9839 это простое число и чтоб такой процент вышел нужно как минимум получить прирост 9839 к 10000, а в Николаеве столько нет.

Вывод: ЗАБРЕХАЛИСЬ!!!
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06.08.2020 09:02 Відповісти
Да дед какой-то помер от старости, а у него пальцы не все были,потому не 100%, а 98,39 %.
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06.08.2020 17:04 Відповісти
теперь понятно, почему у нас ужесточили правила перевозки пассажиров...
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06.08.2020 09:33 Відповісти
 
 