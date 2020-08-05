Найвищий показник динаміки коронавірусу зафіксовано в Миколаївській області, - МОЗ

У Миколаївській області зафіксовано найвищий показник динаміки коронавірусної хвороби в Україні - 98,39%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МОЗ.

На другому місці - Чернігівська область. Там показник досяг позначки 78,57%. Далі йде Буковина - 51,09%.

Крім того, показник динаміки перевищено в Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській і Хмельницькій областях. Усі названі регіони не можуть перейти до пом'якшення карантину.

Нагадаємо, нормальний показник динаміки хвороби не повинен перевищувати 10%.

Станом на 5 серпня послабити карантин не можуть 11 регіонів. Крім уже зазначених, ідеться також про Волинь і Закарпаття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ і 10 областей України не готові до пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА