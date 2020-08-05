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Найвищий показник динаміки коронавірусу зафіксовано в Миколаївській області, - МОЗ
У Миколаївській області зафіксовано найвищий показник динаміки коронавірусної хвороби в Україні - 98,39%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МОЗ.
На другому місці - Чернігівська область. Там показник досяг позначки 78,57%. Далі йде Буковина - 51,09%.
Крім того, показник динаміки перевищено в Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській і Хмельницькій областях. Усі названі регіони не можуть перейти до пом'якшення карантину.
Нагадаємо, нормальний показник динаміки хвороби не повинен перевищувати 10%.
Станом на 5 серпня послабити карантин не можуть 11 регіонів. Крім уже зазначених, ідеться також про Волинь і Закарпаття.
Топ коментарі
+4 юра Лонг
показати весь коментар06.08.2020 06:43 Відповісти Посилання
+3 Eugen Mk
показати весь коментар06.08.2020 09:02 Відповісти Посилання
+1 GM Harvester
показати весь коментар05.08.2020 23:52 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=mAS_qc2n1kw
(Цифры я конечно для прикола взял, но с реальными, смысл тот же)
Они прекрасно это знают. "С октября до апреля", - главный санврач Ляшко спрогнозировал, когда возможна вспышка коронавируса в Украине" . Но СОЗНАТЕЛЬНО толкают страну на расширение эпидемии.
"Учителя из Нью-Йорка, США, выступили с акцией протеста против возобновления учебного процесса в школах с 1 сентября. Они считают, что открывать школы в разгар пандемии коронавируса опасно и недопустимо. " Это позиция нормальных людей.
Как же жаль, что с такой интереснейший и важнейший момент, нашей страной управляет это зеленое чмо !!! - https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Вывод: ЗАБРЕХАЛИСЬ!!!