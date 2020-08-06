Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении
Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 5 августа он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
"Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", – заявил Новиков.
Других причин увольнения он не сообщил.
Новиков сопроводил публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа.
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Беда теперь может случиться только у Клоуна
Люстрированный силовик Татаров, разгонявший Майдан, назначен замглавы ОП - Береза обратился к президенту.
"Человек, выполнявший заказы окружения Януковича. Когда "Беркут" ломал и калечил митингующих на Майдане, то Татаров активно заполнял протестующими следственные изоляторы", - отметил Береза.
Альо, украинцы, вы ещё помните Революцию Достоинства и Небесную Сотню?
Людей, которые не пожалели жизни за Украину !
За те по телевізору йдуть "Свати", а ціна на "півас" і "сємкі" залишилась на рівні 2019 року...
Не знаю такого.
На фото виглядає не серйозно.
Все одно, що Богдан.
його політичні та людські якості в даному випадку не цікаві.
Діє в нас ця організація з 2016,в рф-з 2017,нібито займаються пошуком перспективних студентів,спеціалістів для роботи в США.https://censor.net/blogs/3128315/my_izobreli_prakticheski_vse_dlya_togo_chtoby_zabrat_funktsiyu_boga_na_sebya
Согласно тексту президентского указа, Грабовская была уволена с должности в соответствии с поданным ей заявлением.
Напомним, Грабовскую назначили на должность главы руководителя ГУД в январе 2020 года.
Кит Дейтон очень нетонко намекнул на слушаниях в сенате, как сегодняУкраину душит олигарха, и это в день обысков офисов бизнеса Коломойского...
А вот настоящий сюрприз в том, что новый посол не является соратником Дональда Трампа и вообще с ним лично не связан (а часть экспертов https://www.politico.com/news/2019/12/16/trump-ukraine-ambassador-pick-086298 ожидали для Киева как раз политического назначенца). Кстати, на пост советника его рекомендовал экс глава Пентагона Джеймс Маттис, которого впоследствии Трамп уволил за чрезмерное свободомыслие.
И эта вернейшая правая рука Ермака по вопросам США БЕЖИТ КАК КРЫСА С КОРАБЛЯ ЗЕЛЕНЫХ БАРАНОВ в день когда кит Дейтон становится официально послом украины.
А может магистра двух английских кэмбриджей пригласили на Волю старшим администратором интернета и парень понял, что пришел его звездный час...
Завхоз рулит МЗС, зам завхоза МВС...
Кагдая кугхарка может упгавлять стганой!!!!
зато все дерьмо приплывает в зеленому дерьму ))))
как говорится, говнюк говнюка видит из далека))))