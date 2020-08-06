РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7365 посетителей онлайн
Новости
19 548 41

Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 5 августа он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", – заявил Новиков.

Других причин увольнения он не сообщил.

Новиков сопроводил публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководитель Аппарата Рады Штучный написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) увольнение (2686) Новиков Игорь (10)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Раз крысы бегут - значить ....
показать весь комментарий
06.08.2020 00:59 Ответить
+21
А Владимир Зеленский в это время генерировал электричество эбонитовыми палочками

Альо, украинцы, вы ещё помните Революцию Достоинства и Небесную Сотню?

Людей, которые не пожалели жизни за Украину !
показать весь комментарий
06.08.2020 01:28 Ответить
+17
пи.си.. когда побегут крысы масштабом поболее этого крысеныша - значить беда уже не стучится в двери а уже зашла...
показать весь комментарий
06.08.2020 01:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раз крысы бегут - значить ....
показать весь комментарий
06.08.2020 00:59 Ответить
пи.си.. когда побегут крысы масштабом поболее этого крысеныша - значить беда уже не стучится в двери а уже зашла...
показать весь комментарий
06.08.2020 01:03 Ответить
Беда, уже более года как пришла, а вы все ждете...
Беда теперь может случиться только у Клоуна
показать весь комментарий
06.08.2020 09:28 Ответить
По собственному желанию с момента желания.
показать весь комментарий
06.08.2020 01:02 Ответить
Клоуна кусок.Ну хоча б шкоди не наробив.
показать весь комментарий
06.08.2020 01:03 Ответить
Не факт.
показать весь комментарий
06.08.2020 05:15 Ответить
Новиков - это тот, который футурологом до этого был? Возможно я и ошибаюсь.
показать весь комментарий
06.08.2020 01:04 Ответить
в школе от вовочки учителя отказывались, а теперь вот снова....
показать весь комментарий
06.08.2020 01:04 Ответить
Зебіл! Хоч би окуляри зняв, щоб можна було подивитись в наркоманські очі.
показать весь комментарий
06.08.2020 01:09 Ответить
ПОЗОР И ПРИЗРЕНИЕ ЗЕЛЕНИ:

Люстрированный силовик Татаров, разгонявший Майдан, назначен замглавы ОП - Береза обратился к президенту.
"Человек, выполнявший заказы окружения Януковича. Когда "Беркут" ломал и калечил митингующих на Майдане, то Татаров активно заполнял протестующими следственные изоляторы", - отметил Береза.
показать весь комментарий
06.08.2020 01:13 Ответить
А Владимир Зеленский в это время генерировал электричество эбонитовыми палочками

Альо, украинцы, вы ещё помните Революцию Достоинства и Небесную Сотню?

Людей, которые не пожалели жизни за Украину !
показать весь комментарий
06.08.2020 01:28 Ответить
По моему, 73% не двусмысленно показали свое отношение к тем, кто не жалеет своей жизни за Украину (как на майдане, так и в окопах на востоке) им важнее, чтобы не Сваты крутились без перерыва и однокласников не запрещали
показать весь комментарий
06.08.2020 09:33 Ответить
73% висралися на них. Як і на 13 тис. загинувших в російсько-українській війні.
За те по телевізору йдуть "Свати", а ціна на "півас" і "сємкі" залишилась на рівні 2019 року...
показать весь комментарий
06.08.2020 09:47 Ответить
Потихеньку-помаленьку риги повертаються, як не двері так в вікно, "нові обличчя". Незабаром буде - " не вижу лиц, всё свиньи рыла".
показать весь комментарий
06.08.2020 09:31 Ответить
Зате зебіли наввипередки верещать:"порошенка основатель партии регионов".
показать весь комментарий
06.08.2020 10:27 Ответить
В цій зекоманді професіонали не можуть працювати, бо там їх їдять. Тому і пішов Новіков, тому дивно чути, що із Зе буде працювати нібито нормальна людина...
показать весь комментарий
06.08.2020 01:45 Ответить
Алі, не тіш себе надіями... Там нема ніякої "команди"... Там збіговисько шакалів коло здобичі... "Здобичі" на всіх не вистачає, вони між собою гризуться. Не виключено, що одного з дрібних шакаленят боляче "куснули" і пояснили, що він там лишній... А, може, він сам відчув, що м"ясива нема, залишились одна шкіра та кістки з сухожиллями, і вирішив пошукать іншого місця годування...
показать весь комментарий
06.08.2020 05:02 Ответить
І шо воно совєтовало ?
показать весь комментарий
06.08.2020 02:04 Ответить
Щодо громадянської позиції Новікова можна здогадуватися, але думаю він має професійні та ділові якості. Пішов він від Зе тому, що не міг нормально працювати і мав бажання зберігати надалі свою репутацію.
показать весь комментарий
06.08.2020 02:11 Ответить
Не можу нічого сказати.
Не знаю такого.
На фото виглядає не серйозно.
Все одно, що Богдан.
показать весь комментарий
06.08.2020 02:40 Ответить
Зовнішній вигляд оманливий, але зебіли завжди хочуть мати спеціалістів, які на них будуть працювати. Тому думаю, що працювати він вміє. А
його політичні та людські якості в даному випадку не цікаві.
показать весь комментарий
06.08.2020 02:50 Ответить
Яка там,нахрін,репутація ! Інновації-сінгулярність-прорив-трансформація-критичне мислення.... Звичайний жулік . Наскільки розумію,джерело доходів -зарубіжні гранти,трохи-читання лекцій лохам в своєму університеті сингулярності.
Діє в нас ця організація з 2016,в рф-з 2017,нібито займаються пошуком перспективних студентів,спеціалістів для роботи в США.https://censor.net/blogs/3128315/my_izobreli_prakticheski_vse_dlya_togo_chtoby_zabrat_funktsiyu_boga_na_sebya
показать весь комментарий
06.08.2020 06:34 Ответить
Єрмак його використовував для напрямку по США - зустрічі Єрамка з Джуліані - то да сьо. А тут БАЦ! Й у день затвердження ДУЖЕ ОБІЗНАНОГО В СПРАВАХ УКРАЇНИ Кіта Дейтона послом... він бац ! й тікає.від ЗЄ..
показать весь комментарий
06.08.2020 07:36 Ответить
Мария Грабовская была уволена с должности заместителя главы Государственного управления делами. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом http://www.president.gov.ua/documents/3092020-34585 сообщает Офис президента Украины .
Согласно тексту президентского указа, Грабовская была уволена с должности в соответствии с поданным ей заявлением.
Напомним, Грабовскую назначили на должность главы руководителя ГУД в январе 2020 года.
показать весь комментарий
06.08.2020 02:39 Ответить
і у чому її цінність, що ви так переймаєтеся?
показать весь комментарий
06.08.2020 06:40 Ответить
Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении - Цензор.НЕТ 660
показать весь комментарий
06.08.2020 05:50 Ответить
Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении - Цензор.НЕТ 5000
показать весь комментарий
06.08.2020 06:23 Ответить
Кулеба заявляет какой НЕлох ПРоукраинский !!! так ПРоукраинские и были в *************** Партии Регионов они мечтали сделать УКРАИНУ ПОД КРЕМЛЕМ , не Беларусь же и не Польшу...
показать весь комментарий
06.08.2020 06:38 Ответить
Како ты Советник?! Ты на сябя пасматри пес смердящи!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 06:43 Ответить
Кадры решают все,сказал Сралин на 17 съезде партии и посадил в ГУЛАГ пол дохлого СССра
показать весь комментарий
06.08.2020 06:44 Ответить
После видео бомбить, думаю Зе на чем то сидит. Жена ушла, друзья уходят
показать весь комментарий
06.08.2020 06:57 Ответить
Этот чувак называл Ермака самим близким себе человеком в ОПе у Зеленского , этот чувак вместе с Ермаком курировал в ОПе американское направление ... И это чувак бежит из корабля в день, когда сенат утверждает посла США в Украину-
Кит Дейтон очень нетонко намекнул на слушаниях в сенате, как сегодняУкраину душит олигарха, и это в день обысков офисов бизнеса Коломойского...

А вот настоящий сюрприз в том, что новый посол не является соратником Дональда Трампа и вообще с ним лично не связан (а часть экспертов https://www.politico.com/news/2019/12/16/trump-ukraine-ambassador-pick-086298 ожидали для Киева как раз политического назначенца). Кстати, на пост советника его рекомендовал экс глава Пентагона Джеймс Маттис, которого впоследствии Трамп уволил за чрезмерное свободомыслие.
показать весь комментарий
06.08.2020 07:23 Ответить
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел телефонные переговоры, а затем и личную встречу в Мадриде с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает The New York Times.

И эта вернейшая правая рука Ермака по вопросам США БЕЖИТ КАК КРЫСА С КОРАБЛЯ ЗЕЛЕНЫХ БАРАНОВ в день когда кит Дейтон становится официально послом украины.
показать весь комментарий
06.08.2020 07:28 Ответить
Сбежал профессор Университета Сингулярности, Великий Маг словесной шушеры и Главный Футуролог Зеленой страны - размер продуктового пайка не понравился маяковскому зеленой революции...
А может магистра двух английских кэмбриджей пригласили на Волю старшим администратором интернета и парень понял, что пришел его звездный час...
показать весь комментарий
06.08.2020 07:49 Ответить
Не втрималася душа поета. Мабуть крила фантазії підрізали
показать весь комментарий
06.08.2020 08:28 Ответить
поставщик помінявся ...дурь бадяжену поставляє ...от і змінився світогляд у "людини" ...
показать весь комментарий
06.08.2020 09:21 Ответить
Все смешалось в ОПе вяличайшего преЗЕдента всех времен и народов! Все стали преЗЕдентами, как и обещал.
Завхоз рулит МЗС, зам завхоза МВС...
Кагдая кугхарка может упгавлять стганой!!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 08:46 Ответить
Ну че. Нормальные оттудава смотались еще пол года назад. Теперь разбегается даже клоунская шушера. Даже они начинают понимать что дело дрянь. И это только год при власти. Даже при овоще первые год-полтора адекваты хоть какие-то были, хоть и рыги. К зиме опять начнут правительство перетрахивать и так по кругу. Все адекваты предпочитают постоять в сторонке и посмотреть чем весь это цирк с клоунами закончиться, а потом неспешно подойти и подобрать власть которая будет лежать у порога в пыли, после того как клоуны наиграются, потеряют интерес и пойдут дальше снимать свои сериальчики. И это вполне могут быть рыги. Очень большая вероятность(
показать весь комментарий
06.08.2020 10:05 Ответить
что характерно, все более или менее вменяемые люди бегут от зеленого дегенерата)))
зато все дерьмо приплывает в зеленому дерьму ))))
как говорится, говнюк говнюка видит из далека))))
показать весь комментарий
06.08.2020 11:08 Ответить
 
 