Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 5 августа он сообщил на своей странице в Фейсбуке.



"Решил не отставать от (бывшего советника мэра Киева Виталия Кличко) Максима Бахматова", – заявил Новиков.



Других причин увольнения он не сообщил.



Новиков сопроводил публикацию своим фото с заявлением, датированным 5 августа.

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