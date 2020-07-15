РУС
Руководитель Аппарата Рады Штучный написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Руководитель Аппарата украинского парламента Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении в связи с решением о назначении его на другую должность.

Скан-копию заявления Штучного опубликовал в Telegram депутат "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с решением вопроса о назначении меня на другую должность в государственном органе прошу рассмотреть вопрос о моем увольнении с должности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины", - говорится в тексте написанного от руки заявления.

Руководитель Аппарата Рады Штучный написал заявление об увольнении 01

Проект постановления об увольнении Штучного зарегистрирован в парламенте.

"Уволить Штучного Вячеслава Васильевича с должности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины в связи с личным заявлением", - говорится в тексте проекта постановления №3850, опубликованного на сайте парламента.

Напомним, Штучный был назначен руководителем аппарата Верховной Рады 20 сентября 2019 года.

Ранее, в мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО). До этого, с января 2018 года, Штучный был внештатным советником министра иностранных дел. В 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

искусственным там не место

там только натуральные должны быть
15.07.2020 19:35 Ответить
"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
15.07.2020 19:36 Ответить
чуйка у штучного отличная...нештучная))))
15.07.2020 19:58 Ответить
Шо, Нацбанком керувать будет?
15.07.2020 20:02 Ответить
Разумков против того, чтобы за ним следили с Банковой Но ведь другие придут, более хитрые.
15.07.2020 20:07 Ответить
 
 