Руководитель Аппарата Рады Штучный написал заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Руководитель Аппарата украинского парламента Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении в связи с решением о назначении его на другую должность.

Скан-копию заявления Штучного опубликовал в Telegram депутат "Слуги народа" Александр Качура, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с решением вопроса о назначении меня на другую должность в государственном органе прошу рассмотреть вопрос о моем увольнении с должности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины", - говорится в тексте написанного от руки заявления.

Проект постановления об увольнении Штучного зарегистрирован в парламенте.

"Уволить Штучного Вячеслава Васильевича с должности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины в связи с личным заявлением", - говорится в тексте проекта постановления №3850, опубликованного на сайте парламента.

Напомним, Штучный был назначен руководителем аппарата Верховной Рады 20 сентября 2019 года.

Ранее, в мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его первым заместителем начальника Управления государственной охраны (УГО). До этого, с января 2018 года, Штучный был внештатным советником министра иностранных дел. В 2017-2018 годах был научным сотрудником Научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

