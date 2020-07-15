Керівник Апарату Ради Штучний написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Керівник Апарату українського парламенту В'ячеслав Штучний написав заяву про звільнення у зв'язку з рішенням про призначення його на іншу посаду.

Скан-копію заяви Штучного опублікував у Telegram депутат "Слуги народу" Олександр Качура, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з вирішенням питання про призначення мене на іншу посаду в державному органі прошу розглянути питання про моє звільнення з посади керівника Апарату Верховної Ради України", - сказано в тексті написаної від руки заяви.

Проєкт постанови про звільнення Штучного зареєстровано в парламенті.

"Звільнити Штучного В'ячеслава Васильовича з посади керівника Апарату Верховної Ради України у зв'язку з особистою заявою", - сказано в тексті проєкту постанови №3850, опублікованого на сайті парламенту.

Нагадаємо, Штучний був призначений керівником апарату Верховної Ради 20 вересня 2019 року.

Раніше, в травні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив його першим заступником начальника Управління державної охорони (УДО). До цього, з січня 2018 року, Штучний був позаштатним радником міністра закордонних справ. У 2017-2018 роках був науковим співробітником Науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

Читайте також: Законопроєкт про додаткові підстави звільнення директора НАБУ - політична розправа, - нардепка "Голосу" Устінова