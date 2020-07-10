Руководитель следственной группы ГБР Корецкий оспаривает свое увольнение в суде
Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Олега Корецкого к Государственному бюро расследований.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Среди требований указанного иска - признать противоправными действия и.о. директора ГБР Александра Соколова относительно предупреждения о предстоящем увольнении Олега Корецкого. Истец также просит суд отменить приказ от 17 июня 2020 года №75 "Об утверждении и введении в действие изменений в штатное расписание центрального аппарата Государственного бюро расследований на 2020 год", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в деле.
Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".
В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".
Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.
