РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9792 посетителя онлайн
Новости
5 325 21

Руководитель следственной группы ГБР Корецкий оспаривает свое увольнение в суде

Руководитель следственной группы ГБР Корецкий оспаривает свое увольнение в суде

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Олега Корецкого к Государственному бюро расследований.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Среди требований указанного иска - признать противоправными действия и.о. директора ГБР Александра Соколова относительно предупреждения о предстоящем увольнении Олега Корецкого. Истец также просит суд отменить приказ от 17 июня 2020 года №75 "Об утверждении и введении в действие изменений в штатное расписание центрального аппарата Государственного бюро расследований на 2020 год", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в деле.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кто такой руководитель следственной группы ГБР Корецкий

Напомним, руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".

В ГБР назвали действия и заявления Корецкого "спекуляциями".

Первый замглавы ГБР Александр Бабиков заявил в интервью Цензор.НЕТ, что Корецкий обратился к журналистами с громкими заявлениями после того, как узнал, что его планируют уволить.

Также на Цензор.НЕТ: ГБР официально разгласило результаты полиграфа своего сотрудника Корецкого. Задокументировали сами себя, - журналист Винокурова

Автор: 

суд (25193) увольнение (2701) ГБР (3178) Окружной админсуд Киева (399) Корецкий Олег (25)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
он оттягиает свой конец...
показать весь комментарий
10.07.2020 17:26 Ответить
+5
о правосудии, а вы о чьем конце или как всегда ?
показать весь комментарий
10.07.2020 17:35 Ответить
+3
Такие приспособленцы - самые гнусные.
Они готовы лизать зад и "нашим и вашим", в зависимости от ситуации.
Ещё недавно его обвиняли в пророссийской ориентации, а теперь он - защитник Украинского Закона.
Обычная шестёрка.
«Я думаю, что господин Труба - уже отработанный материал. Сейчас в Государственном бюро расследований оперативно этот заказ выполняет господин Корецкий, который, кажется, является начальником третьего следственного отдела. Но я обратил внимание на то, почему так легко оказывается для государства-агрессора вербовать своих сторонников в таких организациях, как ГБР. Потому что в европейской стране такому, как Роман Труба, места нет. Поэтому Россия - это для них ориентир, идеальная страна. И именно поэтому такие, как Труба или господин Корецкий, естественно имеют пророссийскую ориентацию. И они делают все возможное для того, чтобы по мере своих должностных возможностей запихнуть Украину назад в сферу влияния России», - сказал защитник Порошенко Игорь Головань в эфире ПРЯМОГО.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
он оттягиает свой конец...
показать весь комментарий
10.07.2020 17:26 Ответить
показать весь комментарий
10.07.2020 17:28 Ответить
ну да, видосик заменит правосудие. Жаль, что и Украину могут заменить на имитацию страны.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:26 Ответить
это ты о чем, пардон?
показать весь комментарий
10.07.2020 17:28 Ответить
Наверно о своем,о женском
показать весь комментарий
10.07.2020 17:33 Ответить
о правосудии, а вы о чьем конце или как всегда ?
показать весь комментарий
10.07.2020 17:35 Ответить
Это его полное право!
показать весь комментарий
10.07.2020 17:27 Ответить
Такие приспособленцы - самые гнусные.
Они готовы лизать зад и "нашим и вашим", в зависимости от ситуации.
Ещё недавно его обвиняли в пророссийской ориентации, а теперь он - защитник Украинского Закона.
Обычная шестёрка.
«Я думаю, что господин Труба - уже отработанный материал. Сейчас в Государственном бюро расследований оперативно этот заказ выполняет господин Корецкий, который, кажется, является начальником третьего следственного отдела. Но я обратил внимание на то, почему так легко оказывается для государства-агрессора вербовать своих сторонников в таких организациях, как ГБР. Потому что в европейской стране такому, как Роман Труба, места нет. Поэтому Россия - это для них ориентир, идеальная страна. И именно поэтому такие, как Труба или господин Корецкий, естественно имеют пророссийскую ориентацию. И они делают все возможное для того, чтобы по мере своих должностных возможностей запихнуть Украину назад в сферу влияния России», - сказал защитник Порошенко Игорь Головань в эфире ПРЯМОГО.
показать весь комментарий
10.07.2020 17:37 Ответить
сиамский близнец корыта- не оторвать
показать весь комментарий
10.07.2020 17:37 Ответить
Шото быстро.
Всего пару дней тут правдорубом-страдальцем его преподносили. Мало
показать весь комментарий
10.07.2020 17:42 Ответить
Торги йдуть. Корецький виторговує собі щось більше, ніж збереження посади. Та й злив ЗЕ! йде не тіко з ДБР... Хтось каже, що виводять на передній план Медведчука з Бойком, хтось, що для розхитування ситуації, щоб при новій нестабільності московія могла знов ввести війська для "захисту русскоязьічньіх"... Час покаже, але сам пан Корецький рятує свою шкуру... ІМХО
показать весь комментарий
10.07.2020 17:52 Ответить
Ну что ж, свои несколько дней хайпа ты получил. Ну, а теперь..."слава проходяща, известность временна, единственное, что надёжно это забытье".
показать весь комментарий
10.07.2020 17:54 Ответить
Большинство комментаторов или вообще не в теме, или проплаченные писаки!
Человека, отказавшегося действовать по указанию, с целью отодвинуть от этих липовых дел, предупредили о сокращении!
Сокращение, типа реорганизацию, придумали специально, чтобы его убрать!
Вам это понятно?
Человек решил отстоять свою точку зрения и не побежав искать крышу или продавать свою честь, а пошёл в СУДЕ!
Если, кто не в курсе, то суды для того и существуют, чтобы цивилизованно решать споры!
Такой его шаг у нормальных людей - вызывает понимание и уважение, а у зелёных прихвостней - словесный понос !!!
показать весь комментарий
10.07.2020 18:14 Ответить
 
 