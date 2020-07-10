УКР
Керівник слідчої групи ДБР Корецький оскаржує своє звільнення в суді

Керівник слідчої групи ДБР Корецький оскаржує своє звільнення в суді

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Олега Корецького до Державного бюро розслідувань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Серед вимог згаданого позову - визнати протиправними дії в.о. директора ДБР Олександра Соколова щодо попередження про майбутнє звільнення Олега Корецького. Позивач також просить суд скасувати наказ від 17 червня 2020 року №75 "Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису центрального апарату Державного бюро розслідувань на 2020 рік", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін на підставі наявних матеріалів у справі.

Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів із гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР офіційно розголосило результати поліграфа свого співробітника Корецького. Задокументували самі себе, - журналістка Винокурова

суд (11812) звільнення (2717) ДБР (3700) Окружний адмінсуд Києва (539) Корецький Олег (25)
+5
он оттягиает свой конец...
показати весь коментар
10.07.2020 17:26 Відповісти
+5
о правосудии, а вы о чьем конце или как всегда ?
показати весь коментар
10.07.2020 17:35 Відповісти
+3
Такие приспособленцы - самые гнусные.
Они готовы лизать зад и "нашим и вашим", в зависимости от ситуации.
Ещё недавно его обвиняли в пророссийской ориентации, а теперь он - защитник Украинского Закона.
Обычная шестёрка.
«Я думаю, что господин Труба - уже отработанный материал. Сейчас в Государственном бюро расследований оперативно этот заказ выполняет господин Корецкий, который, кажется, является начальником третьего следственного отдела. Но я обратил внимание на то, почему так легко оказывается для государства-агрессора вербовать своих сторонников в таких организациях, как ГБР. Потому что в европейской стране такому, как Роман Труба, места нет. Поэтому Россия - это для них ориентир, идеальная страна. И именно поэтому такие, как Труба или господин Корецкий, естественно имеют пророссийскую ориентацию. И они делают все возможное для того, чтобы по мере своих должностных возможностей запихнуть Украину назад в сферу влияния России», - сказал защитник Порошенко Игорь Головань в эфире ПРЯМОГО.
показати весь коментар
10.07.2020 17:37 Відповісти
Коментувати
он оттягиает свой конец...
показати весь коментар
10.07.2020 17:26 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2020 17:28 Відповісти
ну да, видосик заменит правосудие. Жаль, что и Украину могут заменить на имитацию страны.
показати весь коментар
10.07.2020 17:26 Відповісти
это ты о чем, пардон?
показати весь коментар
10.07.2020 17:28 Відповісти
Наверно о своем,о женском
показати весь коментар
10.07.2020 17:33 Відповісти
о правосудии, а вы о чьем конце или как всегда ?
показати весь коментар
10.07.2020 17:35 Відповісти
Это его полное право!
показати весь коментар
10.07.2020 17:27 Відповісти
Такие приспособленцы - самые гнусные.
Они готовы лизать зад и "нашим и вашим", в зависимости от ситуации.
Ещё недавно его обвиняли в пророссийской ориентации, а теперь он - защитник Украинского Закона.
Обычная шестёрка.
«Я думаю, что господин Труба - уже отработанный материал. Сейчас в Государственном бюро расследований оперативно этот заказ выполняет господин Корецкий, который, кажется, является начальником третьего следственного отдела. Но я обратил внимание на то, почему так легко оказывается для государства-агрессора вербовать своих сторонников в таких организациях, как ГБР. Потому что в европейской стране такому, как Роман Труба, места нет. Поэтому Россия - это для них ориентир, идеальная страна. И именно поэтому такие, как Труба или господин Корецкий, естественно имеют пророссийскую ориентацию. И они делают все возможное для того, чтобы по мере своих должностных возможностей запихнуть Украину назад в сферу влияния России», - сказал защитник Порошенко Игорь Головань в эфире ПРЯМОГО.
показати весь коментар
10.07.2020 17:37 Відповісти
сиамский близнец корыта- не оторвать
показати весь коментар
10.07.2020 17:37 Відповісти
Шото быстро.
Всего пару дней тут правдорубом-страдальцем его преподносили. Мало
показати весь коментар
10.07.2020 17:42 Відповісти
Торги йдуть. Корецький виторговує собі щось більше, ніж збереження посади. Та й злив ЗЕ! йде не тіко з ДБР... Хтось каже, що виводять на передній план Медведчука з Бойком, хтось, що для розхитування ситуації, щоб при новій нестабільності московія могла знов ввести війська для "захисту русскоязьічньіх"... Час покаже, але сам пан Корецький рятує свою шкуру... ІМХО
показати весь коментар
10.07.2020 17:52 Відповісти
Ну что ж, свои несколько дней хайпа ты получил. Ну, а теперь..."слава проходяща, известность временна, единственное, что надёжно это забытье".
показати весь коментар
10.07.2020 17:54 Відповісти
Большинство комментаторов или вообще не в теме, или проплаченные писаки!
Человека, отказавшегося действовать по указанию, с целью отодвинуть от этих липовых дел, предупредили о сокращении!
Сокращение, типа реорганизацию, придумали специально, чтобы его убрать!
Вам это понятно?
Человек решил отстоять свою точку зрения и не побежав искать крышу или продавать свою честь, а пошёл в СУДЕ!
Если, кто не в курсе, то суды для того и существуют, чтобы цивилизованно решать споры!
Такой его шаг у нормальных людей - вызывает понимание и уважение, а у зелёных прихвостней - словесный понос !!!
показати весь коментар
10.07.2020 18:14 Відповісти
 
 