Керівник слідчої групи ДБР Корецький оскаржує своє звільнення в суді

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Олега Корецького до Державного бюро розслідувань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"Серед вимог згаданого позову - визнати протиправними дії в.о. директора ДБР Олександра Соколова щодо попередження про майбутнє звільнення Олега Корецького. Позивач також просить суд скасувати наказ від 17 червня 2020 року №75 "Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису центрального апарату Державного бюро розслідувань на 2020 рік", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін на підставі наявних матеріалів у справі.

Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів із гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.

