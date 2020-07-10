Керівник слідчої групи ДБР Корецький оскаржує своє звільнення в суді
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Олега Корецького до Державного бюро розслідувань.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Серед вимог згаданого позову - визнати протиправними дії в.о. директора ДБР Олександра Соколова щодо попередження про майбутнє звільнення Олега Корецького. Позивач також просить суд скасувати наказ від 17 червня 2020 року №75 "Про затвердження та введення в дію змін до штатного розпису центрального апарату Державного бюро розслідувань на 2020 рік", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін на підставі наявних матеріалів у справі.
Нагадаємо, керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".
У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".
Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів із гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.
Они готовы лизать зад и "нашим и вашим", в зависимости от ситуации.
Ещё недавно его обвиняли в пророссийской ориентации, а теперь он - защитник Украинского Закона.
Обычная шестёрка.
«Я думаю, что господин Труба - уже отработанный материал. Сейчас в Государственном бюро расследований оперативно этот заказ выполняет господин Корецкий, который, кажется, является начальником третьего следственного отдела. Но я обратил внимание на то, почему так легко оказывается для государства-агрессора вербовать своих сторонников в таких организациях, как ГБР. Потому что в европейской стране такому, как Роман Труба, места нет. Поэтому Россия - это для них ориентир, идеальная страна. И именно поэтому такие, как Труба или господин Корецкий, естественно имеют пророссийскую ориентацию. И они делают все возможное для того, чтобы по мере своих должностных возможностей запихнуть Украину назад в сферу влияния России», - сказал защитник Порошенко Игорь Головань в эфире ПРЯМОГО.
Всего пару дней тут правдорубом-страдальцем его преподносили. Мало
Человека, отказавшегося действовать по указанию, с целью отодвинуть от этих липовых дел, предупредили о сокращении!
Сокращение, типа реорганизацию, придумали специально, чтобы его убрать!
Вам это понятно?
Человек решил отстоять свою точку зрения и не побежав искать крышу или продавать свою честь, а пошёл в СУДЕ!
Если, кто не в курсе, то суды для того и существуют, чтобы цивилизованно решать споры!
Такой его шаг у нормальных людей - вызывает понимание и уважение, а у зелёных прихвостней - словесный понос !!!