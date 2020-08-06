Радник Зеленського Новіков написав заяву про звільнення

Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 5 серпня він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Вирішив не відставати від (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка) Максима Бахматова", - заявив Новіков.

Інших причин звільнення він не повідомив.

Новіков супроводжував публікацію своїм фото із заявою, датованою 5 серпня.

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