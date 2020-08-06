УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10141 відвідувач онлайн
Новини
19 548 41

Радник Зеленського Новіков написав заяву про звільнення

Радник Зеленського Новіков написав заяву про звільнення

Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це 5 серпня він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Вирішив не відставати від (колишнього радника мера Києва Віталія Кличка) Максима Бахматова", - заявив Новіков.

Інших причин звільнення він не повідомив.

Новіков супроводжував публікацію своїм фото із заявою, датованою 5 серпня.

Читайте також: Керівник Апарату Ради Штучний написав заяву про звільнення. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленський Володимир (24428) звільнення (2692) Новіков Ігор (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Раз крысы бегут - значить ....
показати весь коментар
06.08.2020 00:59 Відповісти
+21
А Владимир Зеленский в это время генерировал электричество эбонитовыми палочками

Альо, украинцы, вы ещё помните Революцию Достоинства и Небесную Сотню?

Людей, которые не пожалели жизни за Украину !
показати весь коментар
06.08.2020 01:28 Відповісти
+17
пи.си.. когда побегут крысы масштабом поболее этого крысеныша - значить беда уже не стучится в двери а уже зашла...
показати весь коментар
06.08.2020 01:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раз крысы бегут - значить ....
показати весь коментар
06.08.2020 00:59 Відповісти
пи.си.. когда побегут крысы масштабом поболее этого крысеныша - значить беда уже не стучится в двери а уже зашла...
показати весь коментар
06.08.2020 01:03 Відповісти
Беда, уже более года как пришла, а вы все ждете...
Беда теперь может случиться только у Клоуна
показати весь коментар
06.08.2020 09:28 Відповісти
По собственному желанию с момента желания.
показати весь коментар
06.08.2020 01:02 Відповісти
Клоуна кусок.Ну хоча б шкоди не наробив.
показати весь коментар
06.08.2020 01:03 Відповісти
Не факт.
показати весь коментар
06.08.2020 05:15 Відповісти
Новиков - это тот, который футурологом до этого был? Возможно я и ошибаюсь.
показати весь коментар
06.08.2020 01:04 Відповісти
в школе от вовочки учителя отказывались, а теперь вот снова....
показати весь коментар
06.08.2020 01:04 Відповісти
Зебіл! Хоч би окуляри зняв, щоб можна було подивитись в наркоманські очі.
показати весь коментар
06.08.2020 01:09 Відповісти
ПОЗОР И ПРИЗРЕНИЕ ЗЕЛЕНИ:

Люстрированный силовик Татаров, разгонявший Майдан, назначен замглавы ОП - Береза обратился к президенту.
"Человек, выполнявший заказы окружения Януковича. Когда "Беркут" ломал и калечил митингующих на Майдане, то Татаров активно заполнял протестующими следственные изоляторы", - отметил Береза.
показати весь коментар
06.08.2020 01:13 Відповісти
А Владимир Зеленский в это время генерировал электричество эбонитовыми палочками

Альо, украинцы, вы ещё помните Революцию Достоинства и Небесную Сотню?

Людей, которые не пожалели жизни за Украину !
показати весь коментар
06.08.2020 01:28 Відповісти
По моему, 73% не двусмысленно показали свое отношение к тем, кто не жалеет своей жизни за Украину (как на майдане, так и в окопах на востоке) им важнее, чтобы не Сваты крутились без перерыва и однокласников не запрещали
показати весь коментар
06.08.2020 09:33 Відповісти
73% висралися на них. Як і на 13 тис. загинувших в російсько-українській війні.
За те по телевізору йдуть "Свати", а ціна на "півас" і "сємкі" залишилась на рівні 2019 року...
показати весь коментар
06.08.2020 09:47 Відповісти
Потихеньку-помаленьку риги повертаються, як не двері так в вікно, "нові обличчя". Незабаром буде - " не вижу лиц, всё свиньи рыла".
показати весь коментар
06.08.2020 09:31 Відповісти
Зате зебіли наввипередки верещать:"порошенка основатель партии регионов".
показати весь коментар
06.08.2020 10:27 Відповісти
В цій зекоманді професіонали не можуть працювати, бо там їх їдять. Тому і пішов Новіков, тому дивно чути, що із Зе буде працювати нібито нормальна людина...
показати весь коментар
06.08.2020 01:45 Відповісти
Алі, не тіш себе надіями... Там нема ніякої "команди"... Там збіговисько шакалів коло здобичі... "Здобичі" на всіх не вистачає, вони між собою гризуться. Не виключено, що одного з дрібних шакаленят боляче "куснули" і пояснили, що він там лишній... А, може, він сам відчув, що м"ясива нема, залишились одна шкіра та кістки з сухожиллями, і вирішив пошукать іншого місця годування...
показати весь коментар
06.08.2020 05:02 Відповісти
І шо воно совєтовало ?
показати весь коментар
06.08.2020 02:04 Відповісти
Щодо громадянської позиції Новікова можна здогадуватися, але думаю він має професійні та ділові якості. Пішов він від Зе тому, що не міг нормально працювати і мав бажання зберігати надалі свою репутацію.
показати весь коментар
06.08.2020 02:11 Відповісти
Не можу нічого сказати.
Не знаю такого.
На фото виглядає не серйозно.
Все одно, що Богдан.
показати весь коментар
06.08.2020 02:40 Відповісти
Зовнішній вигляд оманливий, але зебіли завжди хочуть мати спеціалістів, які на них будуть працювати. Тому думаю, що працювати він вміє. А
його політичні та людські якості в даному випадку не цікаві.
показати весь коментар
06.08.2020 02:50 Відповісти
Яка там,нахрін,репутація ! Інновації-сінгулярність-прорив-трансформація-критичне мислення.... Звичайний жулік . Наскільки розумію,джерело доходів -зарубіжні гранти,трохи-читання лекцій лохам в своєму університеті сингулярності.
Діє в нас ця організація з 2016,в рф-з 2017,нібито займаються пошуком перспективних студентів,спеціалістів для роботи в США.https://censor.net/blogs/3128315/my_izobreli_prakticheski_vse_dlya_togo_chtoby_zabrat_funktsiyu_boga_na_sebya
показати весь коментар
06.08.2020 06:34 Відповісти
Єрмак його використовував для напрямку по США - зустрічі Єрамка з Джуліані - то да сьо. А тут БАЦ! Й у день затвердження ДУЖЕ ОБІЗНАНОГО В СПРАВАХ УКРАЇНИ Кіта Дейтона послом... він бац ! й тікає.від ЗЄ..
показати весь коментар
06.08.2020 07:36 Відповісти
Мария Грабовская была уволена с должности заместителя главы Государственного управления делами. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом http://www.president.gov.ua/documents/3092020-34585 сообщает Офис президента Украины .
Согласно тексту президентского указа, Грабовская была уволена с должности в соответствии с поданным ей заявлением.
Напомним, Грабовскую назначили на должность главы руководителя ГУД в январе 2020 года.
показати весь коментар
06.08.2020 02:39 Відповісти
і у чому її цінність, що ви так переймаєтеся?
показати весь коментар
06.08.2020 06:40 Відповісти
Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении - Цензор.НЕТ 660
показати весь коментар
06.08.2020 05:50 Відповісти
Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении - Цензор.НЕТ 5000
показати весь коментар
06.08.2020 06:23 Відповісти
Кулеба заявляет какой НЕлох ПРоукраинский !!! так ПРоукраинские и были в *************** Партии Регионов они мечтали сделать УКРАИНУ ПОД КРЕМЛЕМ , не Беларусь же и не Польшу...
показати весь коментар
06.08.2020 06:38 Відповісти
Како ты Советник?! Ты на сябя пасматри пес смердящи!!!
показати весь коментар
06.08.2020 06:43 Відповісти
Кадры решают все,сказал Сралин на 17 съезде партии и посадил в ГУЛАГ пол дохлого СССра
показати весь коментар
06.08.2020 06:44 Відповісти
После видео бомбить, думаю Зе на чем то сидит. Жена ушла, друзья уходят
показати весь коментар
06.08.2020 06:57 Відповісти
Этот чувак называл Ермака самим близким себе человеком в ОПе у Зеленского , этот чувак вместе с Ермаком курировал в ОПе американское направление ... И это чувак бежит из корабля в день, когда сенат утверждает посла США в Украину-
Кит Дейтон очень нетонко намекнул на слушаниях в сенате, как сегодняУкраину душит олигарха, и это в день обысков офисов бизнеса Коломойского...

А вот настоящий сюрприз в том, что новый посол не является соратником Дональда Трампа и вообще с ним лично не связан (а часть экспертов https://www.politico.com/news/2019/12/16/trump-ukraine-ambassador-pick-086298 ожидали для Киева как раз политического назначенца). Кстати, на пост советника его рекомендовал экс глава Пентагона Джеймс Маттис, которого впоследствии Трамп уволил за чрезмерное свободомыслие.
показати весь коментар
06.08.2020 07:23 Відповісти
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани провел телефонные переговоры, а затем и личную встречу в Мадриде с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком, сообщает The New York Times.

И эта вернейшая правая рука Ермака по вопросам США БЕЖИТ КАК КРЫСА С КОРАБЛЯ ЗЕЛЕНЫХ БАРАНОВ в день когда кит Дейтон становится официально послом украины.
показати весь коментар
06.08.2020 07:28 Відповісти
Сбежал профессор Университета Сингулярности, Великий Маг словесной шушеры и Главный Футуролог Зеленой страны - размер продуктового пайка не понравился маяковскому зеленой революции...
А может магистра двух английских кэмбриджей пригласили на Волю старшим администратором интернета и парень понял, что пришел его звездный час...
показати весь коментар
06.08.2020 07:49 Відповісти
Не втрималася душа поета. Мабуть крила фантазії підрізали
показати весь коментар
06.08.2020 08:28 Відповісти
поставщик помінявся ...дурь бадяжену поставляє ...от і змінився світогляд у "людини" ...
показати весь коментар
06.08.2020 09:21 Відповісти
Все смешалось в ОПе вяличайшего преЗЕдента всех времен и народов! Все стали преЗЕдентами, как и обещал.
Завхоз рулит МЗС, зам завхоза МВС...
Кагдая кугхарка может упгавлять стганой!!!!
показати весь коментар
06.08.2020 08:46 Відповісти
Ну че. Нормальные оттудава смотались еще пол года назад. Теперь разбегается даже клоунская шушера. Даже они начинают понимать что дело дрянь. И это только год при власти. Даже при овоще первые год-полтора адекваты хоть какие-то были, хоть и рыги. К зиме опять начнут правительство перетрахивать и так по кругу. Все адекваты предпочитают постоять в сторонке и посмотреть чем весь это цирк с клоунами закончиться, а потом неспешно подойти и подобрать власть которая будет лежать у порога в пыли, после того как клоуны наиграются, потеряют интерес и пойдут дальше снимать свои сериальчики. И это вполне могут быть рыги. Очень большая вероятность(
показати весь коментар
06.08.2020 10:05 Відповісти
что характерно, все более или менее вменяемые люди бегут от зеленого дегенерата)))
зато все дерьмо приплывает в зеленому дерьму ))))
как говорится, говнюк говнюка видит из далека))))
показати весь коментар
06.08.2020 11:08 Відповісти
 
 