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Чиновник Госэкоинспекции Сумщины попался на взятке за непривлечение к ответственности предпринимателей, нарушавших экологические нормы, - СБУ

Чиновник Госэкоинспекции Сумщины попался на взятке за непривлечение к ответственности предпринимателей, нарушавших экологические нормы, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"По предварительной версии следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду от местных предпринимателей, деятельность которых связана с вредным производством. За вознаграждение чиновник не отражал в актах проверок выявленные превышения допустимых норм выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и способствовал получению разрешений на проведение вредных работ. Такие действия могли привести к обострению экологической ситуации в регионе и нанести вред здоровью местного населения", - отметили в СБУ.

Задержали злоумышленника в центре Сум соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки от руководителя одного из строительных предприятий города.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяется причастность других должностных лиц экологической инспекции в коррупционной схемы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу Госэкоинспекции Донетчины Еврейского, оштрафовавшего ММК Ильича на 10 млн, уволили, - Фирсов

Автор: 

взятка (6187) Госэкоинспекция (148) Сумская область (3350)


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алё гараж !!!
когда хабиба ахметова в Запорожье вздрючите???
ночью дышать нечем трубы дымят на полную !!!
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06.08.2020 05:19 Ответить
Так их в итоге то оштрафовали за выбросы? Расследование деятельности этих вредных предприятий проводится? Ведь логичным завершением новости должно быть что проводится расследование, деятельность предприятия временно приостановлена (ведь не от балды инспектор копеечку то просил), а то простите новость выглядит как кто то "крыше" своей ***********
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06.08.2020 06:27 Ответить
як задовбали інформаційні срачі про затримання хабарників.....от коли б влада давала інформацію про відсилку на нари хабарників, то інша справа....а так оці висрели нікому не цікаві вже....
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06.08.2020 08:20 Ответить
 
 