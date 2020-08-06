Чиновник Госэкоинспекции Сумщины попался на взятке за непривлечение к ответственности предпринимателей, нарушавших экологические нормы, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали во время получения взятки заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"По предварительной версии следствия, чиновник требовал неправомерную выгоду от местных предпринимателей, деятельность которых связана с вредным производством. За вознаграждение чиновник не отражал в актах проверок выявленные превышения допустимых норм выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и способствовал получению разрешений на проведение вредных работ. Такие действия могли привести к обострению экологической ситуации в регионе и нанести вред здоровью местного населения", - отметили в СБУ.

Задержали злоумышленника в центре Сум соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки от руководителя одного из строительных предприятий города.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Проверяется причастность других должностных лиц экологической инспекции в коррупционной схемы.

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