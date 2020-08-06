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Новини Хабарники
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Чиновника Держекоінспекції Сумщини викрили на хабарі за непритягнення до відповідальності підприємців, які порушували екологічні норми, - СБУ

Чиновника Держекоінспекції Сумщини викрили на хабарі за непритягнення до відповідальності підприємців, які порушували екологічні норми, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали під час одержання хабаря заступника начальника Державної екологічної інспекції в Сумській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБ України.

"За попередньою версією слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від місцевих підприємців, діяльність яких пов`язана зі шкідливим виробництвом. За винагороду посадовець не відображав у актах перевірок виявлені перевищення допустимих норм викидів у повітря забруднюючих речовин та сприяв отриманню дозволів на проведення шкідливих робіт. Такі дії могли призвести до загострення екологічної ситуації в регіоні та завдати шкоди здоров`ю місцевого населення", - зазначили в СБУ.

Затримали зловмисника у середмісті Сум відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання хабаря від керівника одного із будівельних підприємств міста.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Перевіряється причетність інших посадовців екологічної інспекції до корупційної схеми.

Також читайте: У Держекоінспекції з початку тижня вже два затримання на хабарі, але реакції заявника про прозорість керівництва немає, - Фірсов

Автор: 

хабар (4739) Держекоінспекція (248) Сумська область (3903)


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алё гараж !!!
когда хабиба ахметова в Запорожье вздрючите???
ночью дышать нечем трубы дымят на полную !!!
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06.08.2020 05:19 Відповісти
Так их в итоге то оштрафовали за выбросы? Расследование деятельности этих вредных предприятий проводится? Ведь логичным завершением новости должно быть что проводится расследование, деятельность предприятия временно приостановлена (ведь не от балды инспектор копеечку то просил), а то простите новость выглядит как кто то "крыше" своей ***********
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06.08.2020 06:27 Відповісти
як задовбали інформаційні срачі про затримання хабарників.....от коли б влада давала інформацію про відсилку на нари хабарників, то інша справа....а так оці висрели нікому не цікаві вже....
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06.08.2020 08:20 Відповісти
 
 