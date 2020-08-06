Чиновника Держекоінспекції Сумщини викрили на хабарі за непритягнення до відповідальності підприємців, які порушували екологічні норми, - СБУ
Співробітники Служби безпеки України затримали під час одержання хабаря заступника начальника Державної екологічної інспекції в Сумській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБ України.
"За попередньою версією слідства, посадовець вимагав неправомірну вигоду від місцевих підприємців, діяльність яких пов`язана зі шкідливим виробництвом. За винагороду посадовець не відображав у актах перевірок виявлені перевищення допустимих норм викидів у повітря забруднюючих речовин та сприяв отриманню дозволів на проведення шкідливих робіт. Такі дії могли призвести до загострення екологічної ситуації в регіоні та завдати шкоди здоров`ю місцевого населення", - зазначили в СБУ.
Затримали зловмисника у середмісті Сум відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання хабаря від керівника одного із будівельних підприємств міста.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Перевіряється причетність інших посадовців екологічної інспекції до корупційної схеми.
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когда хабиба ахметова в Запорожье вздрючите???
ночью дышать нечем трубы дымят на полную !!!