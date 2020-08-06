Facebook впервые удалил пост Трампа: в нем была ложь о коронавирусе
Социальная сеть Facebook впервые в истории удалила пост президента США Дональда Трампа за распространение неправдивой информации о коронавирусе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Как отмечается, публикация Трампа содержала видео, в котором он ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19" во время выступления на Fox News.
"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации", - заявил представитель Facebook.
В то же время социальная сеть Twitter временно отключила возможность писать посты для аккаунта, который ведет избирательную кампанию Трампа. Там также было опубликовано данное видео, пишет CNN.
Как отметили в соцсети, пост, содержащий интервью Дональда Трампа Fox News со словами о том, что большинство детей имеют иммунитет к коронавирусу, нарушает наши правила.
"Владелец учетной записи должен удалить пост, если хочет и далее писать в социальной сети", - заявили в Twitter.
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дурантинофіли форуму у яких пропорціях виступлять за Трампа ,..)))))))))))))))) з його ідіотизмами-
, пост, який містить інтерв'ю Дональда Трампа Fox News зі словами про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу,
чи скоріше промовчать...))
бо частина "дурантинофілів " -порохоботи..
і у них "розрив шаблонів" - https://defence-line.org/2020/08/princip-mikelandzhelo-chast-2/comment-page-1/?unapproved=265475&moderation-hash=e7a494b5d33da77f3384f6f7ca4e6066#comment-265475 наказано Мочити трампа,Бо У Пороха "рильце в пушку" у пітримці демократів,Байдена і "Бурісми"
отомстит за обиженного преЗЕдентазащитит национальную безопасность
По сфере деятельности СБУ, соответствует не ФБР, а АНБ (агенство нац. безопасности)...А по факту СБУ занимается чем угодно (от прикрывания преЗЕдентской задницы от критики до сноса киосков в Николаеве по требованию главы фракции (никого по сути)) но только не национальной безопасностью.
Удалять можно все публикации с его упоминанием.
(некоторые знают, но они никогда не опубликуют)
Давайте Байдена уже поскорее, надоело на этого клоуна смотреть (да и не только на этого ).