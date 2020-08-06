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Новости Коронавирус и карантин
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Facebook впервые удалил пост Трампа: в нем была ложь о коронавирусе

Facebook впервые удалил пост Трампа: в нем была ложь о коронавирусе

Социальная сеть Facebook впервые в истории удалила пост президента США Дональда Трампа за распространение неправдивой информации о коронавирусе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, публикация Трампа содержала видео, в котором он ошибочно утверждал, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19" во время выступления на Fox News.

"Это видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима перед COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации", - заявил представитель Facebook.

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В то же время социальная сеть Twitter временно отключила возможность писать посты для аккаунта, который ведет избирательную кампанию Трампа. Там также было опубликовано данное видео, пишет CNN.

Как отметили в соцсети, пост, содержащий интервью Дональда Трампа Fox News со словами о том, что большинство детей имеют иммунитет к коронавирусу, нарушает наши правила.

"Владелец учетной записи должен удалить пост, если хочет и далее писать в социальной сети", - заявили в Twitter.

Facebook (391) карантин (16729) фейк (684) Трамп Дональд (5716) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Цукерберг показал кто главнее в США))
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06.08.2020 09:29 Ответить
+7
Думаю, очередной штраф лярдов так на 10 Цукера немного охладит.
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06.08.2020 09:47 Ответить
+7
Не думай, это не твое)
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06.08.2020 09:52 Ответить
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Трампуля буде мститись.
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06.08.2020 09:26 Ответить
Он ему в деликатной, вежливой форме будет объяснять - кто президент
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06.08.2020 10:46 Ответить
а не лох
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06.08.2020 11:38 Ответить
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06.08.2020 09:26 Ответить
Цукерберг показал кто главнее в США))
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06.08.2020 09:29 Ответить
Думаю, очередной штраф лярдов так на 10 Цукера немного охладит.
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06.08.2020 09:47 Ответить
Не думай, это не твое)
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06.08.2020 09:52 Ответить
Лох, а ты сомневаешься?
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06.08.2020 10:13 Ответить
Не бзди... Цукерберг не в твоїй Кацапщині живе... А Трамп - не ваш придуркуватий "псар"...
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06.08.2020 10:07 Ответить
Украина тебе не кацапщина, гнида шелудивая!
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06.08.2020 10:15 Ответить
Правильно... Україна - не Кацапщина... Однак, у "батраків лахтинських", я дивлюся, як завжди, "ум за разум заскакивает..." - мова йде про США та брехню їх президента з приводу коронавирусу... А також про те, як "некая шавка подзаборная" вирішила, що Трамп буде "учинять разборки" з громадянином США методами, прийнятими в Кацапщині... Який стосунок до цього має Україна? Погано тебе в ПТУ Южного Бутово вчать логіці... Вернись на заняття і вчись форсунки продувать - в житті знадобиться більше...
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06.08.2020 10:27 Ответить
Сережа, зависть плохое чувство
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06.08.2020 10:07 Ответить
Да ему этот штраф, что нам хлебушка купить
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06.08.2020 10:19 Ответить
модерасты - это духовные геи, которые при помощи закрывания рта другим пытаются исказить общественное мнение. на ВСЕХ ресурсах без исключения!
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06.08.2020 11:08 Ответить
Цікаво..

дурантинофіли форуму у яких пропорціях виступлять за Трампа ,..)))))))))))))))) з його ідіотизмами-
, пост, який містить інтерв'ю Дональда Трампа Fox News зі словами про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу,

чи скоріше промовчать...))
бо частина "дурантинофілів " -порохоботи..
і у них "розрив шаблонів" - https://defence-line.org/2020/08/princip-mikelandzhelo-chast-2/comment-page-1/?unapproved=265475&moderation-hash=e7a494b5d33da77f3384f6f7ca4e6066#comment-265475 наказано Мочити трампа,Бо У Пороха "рильце в пушку" у пітримці демократів,Байдена і "Бурісми"
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06.08.2020 10:13 Ответить
Расшалились
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06.08.2020 09:31 Ответить
Дожились, уже президентов ни во что не ставят.
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06.08.2020 09:34 Ответить
Да, нет у них СБУ, которое придет и отомстит за обиженного преЗЕдента защитит национальную безопасность
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06.08.2020 09:51 Ответить
Зато есть ФБР.
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06.08.2020 10:22 Ответить
У ФБР роботи вистачає - вони зі злочинністю борються...(В тому числі і корупцією...). І ніяк побороть не можуть. Безтолкові... Он, хай вчаться у Баканова і "Верховного Блазня" - видали наказ про те, щоб корупції не було, раз!!! ... І системної корупції немає...Лише "окремі прояви...".
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06.08.2020 10:33 Ответить
Неее ФБР то не то, куда им до СБУ. Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус - Цензор.НЕТ 2720
По сфере деятельности СБУ, соответствует не ФБР, а АНБ (агенство нац. безопасности)...А по факту СБУ занимается чем угодно (от прикрывания преЗЕдентской задницы от критики до сноса киосков в Николаеве по требованию главы фракции (никого по сути)) но только не национальной безопасностью.
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06.08.2020 11:37 Ответить
Ещё раньше твич вообще внаглую канал Трампа заблочил
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06.08.2020 09:53 Ответить
Ні для кого не таємниця, що Трамп знає все на світі. Стабільний геній.
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06.08.2020 09:37 Ответить
То ему пришельцы, через прическу (это на самом деле антенна) передают инфу с галактической базы данных
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06.08.2020 09:54 Ответить
"immune" і "аlmost immune" - все таки різні речі. Гардіан завжди була жовтою, а у ФБ звикли хизуватися своїми антиліберальними правилами.
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06.08.2020 09:39 Ответить
Забаньте видосики Бубочки - там всё ложь!
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06.08.2020 09:39 Ответить
Причем, банить нужно не только видосики, но и сериальчики - там тоже ложь, да еще побольше
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06.08.2020 09:55 Ответить
я бы видосики оставил, а вот Бубочку забанил
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06.08.2020 10:08 Ответить
Ага... Забанив, у бані закрив, двері ззовні підпер і баню підпалив...
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06.08.2020 10:45 Ответить
и забанили на месяц? Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус - Цензор.НЕТ 7721
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06.08.2020 09:41 Ответить
Зебіли просять підтримки?
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06.08.2020 10:15 Ответить
ще одного вірусолога забанили )))
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06.08.2020 09:53 Ответить
Вот он, оскал хвалёной американской демократии в действии!
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06.08.2020 10:09 Ответить
Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус - Цензор.НЕТ 8687
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06.08.2020 10:15 Ответить
Правды о коронавирусе не знает никто!
Удалять можно все публикации с его упоминанием.
(некоторые знают, но они никогда не опубликуют)
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06.08.2020 10:11 Ответить
Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус - Цензор.НЕТ 4508
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06.08.2020 10:16 Ответить
И останется скоро у Трампушки один китайский ТикТок
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06.08.2020 10:20 Ответить
Пусть Трамп теперь пишет свою ахинею в одноглазниках или вконтактах: как раз его уровень и подходящая аудитория! Мог бы еще на тик-токе отмечаться - тоже норм, но он его почему то не любит...
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06.08.2020 10:31 Ответить
Фейсбук та Твітер переповнені партійними демократами. Їхня редакційна політика некоректна.
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06.08.2020 10:49 Ответить
Он говрил про здоровых детей. А коронобесы аки псы прикормленыые вцепились в слова. Цифры законы как и вирусологи в учение секты не входят.
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06.08.2020 10:55 Ответить
По факту смертность ниже чем от гриппа. Эпидем порог не достигнут даже близко. От вакцинации планируется смертность выше чем от вируса. У детей практически не проявляется. В чем трамп не прав?
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06.08.2020 10:57 Ответить
Хромой президент твиттера.
Давайте Байдена уже поскорее, надоело на этого клоуна смотреть (да и не только на этого ).
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06.08.2020 11:02 Ответить
Не думаю что полумертвая мумия лучше клоуна.
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06.08.2020 11:07 Ответить
На Фейсбуке слишком жесткая цензура. Кимчик Ын бы позавидовал.
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06.08.2020 11:05 Ответить
Он может написать любую чушь иглупость, его посты в соцсетях это не официальные документы, а личное мнение и представления человека пусть и на государственной должности. Если он дурак (или недалекий и плохо информированный человек), то выводы должны делать сами люди, а не ЦЕНЗОРЫ (пусть и с "благими" намерениями). Нигде нет ни свободы слова, ни свободы так таковой, есть развод ЛОХТОРАТА ушлой политикой "денежных мешков" и социальных паразитов! Если БОЛЬШИНСТВО - невежественные и глупые "БАРАНЫ" (которых нужно "пасти" и "учить"), то это их проблемы и никто не виноват в их "овечьей" природе, происхождении и предках!
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06.08.2020 11:08 Ответить
"Глупость", широко розповсюджена у соцмережах і ЗМІ, нерідко стає засобом пропаганди.
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06.08.2020 11:29 Ответить
Пропаганда - это когда НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ, когда большинство СМИ выполняет тот или иной заказ, когда к альтернативным мнениям проявляют нетерпимость. ПРОПАГАНДА в СМИ - это реальность политики, она ЕСТЬ во ВСЕХ странах (в каждой своя)!
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06.08.2020 20:49 Ответить
На цензоре почему-то редко постят высказывания этого клоуна, там такое днище, на уровне нашего зе осла.
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06.08.2020 11:31 Ответить
вот читаю коменты некоторых идиотов-малоросов ( украинцами вас не назовешь) и удивляюсь, что не так с Трампом? от чего у вас так жопы горят? Трамп за простых американцев, за традиционные семейные ценности, за Бога и религиозные свободы, за равенство всех рас, против абортов, за свободное ношение оружия которое закреплено в конституции, за армию и правопорядок, поддерживает Израиль, При его президенстве уровень безработицы был наименьшим за последние 60 лет, что не так? Обвиняют его во всевозможных грехах, в связях с х@йлом, но доказать никто ничего не в состоянии. Кто вам Джавелины дал и другую военную помощь поставляет на 250-300млн в год? кто? обама или байден? или хиллари? Или вам комунизма с гомосятиной захотелось? Я бы на месте Трампа вообще вам ничего не дал, воюйте своим металлоломом и пусть вами правят клоуны и опзж
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06.08.2020 12:49 Ответить
моё ИМХО что Трамп изначально всё это и придумал и договорился с Китаем на эту афёру..
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06.08.2020 22:17 Ответить
 
 