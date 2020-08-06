Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус
Соціальна мережа Facebook уперше в історії видалила пост президента США Дональда Трампа за поширення неправдивої інформації про коронавірус.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Як зазначають, публікація Трампа містила відео, в якому він помилково стверджував, що діти "фактично невразливі перед COVID-19" під час виступу на Fox News.
"Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива перед COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої дезінформації", - заявив представник Facebook.
Водночас соціальна мережа Twitter тимчасово відключила можливість писати пости для аккаунта, який веде виборчу кампанію Трампа. Там також було опубліковано дане відео, пише CNN.
Як зазначили в соцмережі, пост, який містить інтерв'ю Дональда Трампа Fox News зі словами про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу, порушує їхні правила.
"Власник облікового запису повинен видалити пост, якщо хоче й далі писати в соціальній мережі", - заявили в Twitter.
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дурантинофіли форуму у яких пропорціях виступлять за Трампа ,..)))))))))))))))) з його ідіотизмами-
, пост, який містить інтерв'ю Дональда Трампа Fox News зі словами про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу,
чи скоріше промовчать...))
бо частина "дурантинофілів " -порохоботи..
і у них "розрив шаблонів" - https://defence-line.org/2020/08/princip-mikelandzhelo-chast-2/comment-page-1/?unapproved=265475&moderation-hash=e7a494b5d33da77f3384f6f7ca4e6066#comment-265475 наказано Мочити трампа,Бо У Пороха "рильце в пушку" у пітримці демократів,Байдена і "Бурісми"
отомстит за обиженного преЗЕдентазащитит национальную безопасность
По сфере деятельности СБУ, соответствует не ФБР, а АНБ (агенство нац. безопасности)...А по факту СБУ занимается чем угодно (от прикрывания преЗЕдентской задницы от критики до сноса киосков в Николаеве по требованию главы фракции (никого по сути)) но только не национальной безопасностью.
Удалять можно все публикации с его упоминанием.
(некоторые знают, но они никогда не опубликуют)
Давайте Байдена уже поскорее, надоело на этого клоуна смотреть (да и не только на этого ).