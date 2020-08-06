Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус

Соціальна мережа Facebook уперше в історії видалила пост президента США Дональда Трампа за поширення неправдивої інформації про коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначають, публікація Трампа містила відео, в якому він помилково стверджував, що діти "фактично невразливі перед COVID-19" під час виступу на Fox News.

"Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива перед COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої дезінформації", - заявив представник Facebook.

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Водночас соціальна мережа Twitter тимчасово відключила можливість писати пости для аккаунта, який веде виборчу кампанію Трампа. Там також було опубліковано дане відео, пише CNN.

Як зазначили в соцмережі, пост, який містить інтерв'ю Дональда Трампа Fox News зі словами про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу, порушує їхні правила.

"Власник облікового запису повинен видалити пост, якщо хоче й далі писати в соціальній мережі", - заявили в Twitter.