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Новини Коронавірус і карантин
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Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус

Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус

Соціальна мережа Facebook уперше в історії видалила пост президента США Дональда Трампа за поширення неправдивої інформації про коронавірус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначають, публікація Трампа містила відео, в якому він помилково стверджував, що діти "фактично невразливі перед COVID-19" під час виступу на Fox News.

"Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива перед COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої дезінформації", - заявив представник Facebook.

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Водночас соціальна мережа Twitter тимчасово відключила можливість писати пости для аккаунта, який веде виборчу кампанію Трампа. Там також було опубліковано дане відео, пише CNN.

Як зазначили в соцмережі, пост, який містить інтерв'ю Дональда Трампа Fox News зі словами про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу, порушує їхні правила.

"Власник облікового запису повинен видалити пост, якщо хоче й далі писати в соціальній мережі", - заявили в Twitter.

Facebook (725) карантин (18172) фейк (749) Трамп Дональд (6179) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Цукерберг показал кто главнее в США))
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06.08.2020 09:29 Відповісти
+7
Думаю, очередной штраф лярдов так на 10 Цукера немного охладит.
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06.08.2020 09:47 Відповісти
+7
Не думай, это не твое)
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06.08.2020 09:52 Відповісти
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Трампуля буде мститись.
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06.08.2020 09:26 Відповісти
Он ему в деликатной, вежливой форме будет объяснять - кто президент
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06.08.2020 10:46 Відповісти
а не лох
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06.08.2020 11:38 Відповісти
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06.08.2020 09:26 Відповісти
Цукерберг показал кто главнее в США))
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06.08.2020 09:29 Відповісти
Думаю, очередной штраф лярдов так на 10 Цукера немного охладит.
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06.08.2020 09:47 Відповісти
Не думай, это не твое)
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06.08.2020 09:52 Відповісти
Лох, а ты сомневаешься?
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06.08.2020 10:13 Відповісти
Не бзди... Цукерберг не в твоїй Кацапщині живе... А Трамп - не ваш придуркуватий "псар"...
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06.08.2020 10:07 Відповісти
Украина тебе не кацапщина, гнида шелудивая!
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06.08.2020 10:15 Відповісти
Правильно... Україна - не Кацапщина... Однак, у "батраків лахтинських", я дивлюся, як завжди, "ум за разум заскакивает..." - мова йде про США та брехню їх президента з приводу коронавирусу... А також про те, як "некая шавка подзаборная" вирішила, що Трамп буде "учинять разборки" з громадянином США методами, прийнятими в Кацапщині... Який стосунок до цього має Україна? Погано тебе в ПТУ Южного Бутово вчать логіці... Вернись на заняття і вчись форсунки продувать - в житті знадобиться більше...
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06.08.2020 10:27 Відповісти
Сережа, зависть плохое чувство
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06.08.2020 10:07 Відповісти
Да ему этот штраф, что нам хлебушка купить
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06.08.2020 10:19 Відповісти
модерасты - это духовные геи, которые при помощи закрывания рта другим пытаются исказить общественное мнение. на ВСЕХ ресурсах без исключения!
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06.08.2020 11:08 Відповісти
Цікаво..

дурантинофіли форуму у яких пропорціях виступлять за Трампа ,..)))))))))))))))) з його ідіотизмами-
, пост, який містить інтерв'ю Дональда Трампа Fox News зі словами про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу,

чи скоріше промовчать...))
бо частина "дурантинофілів " -порохоботи..
і у них "розрив шаблонів" - https://defence-line.org/2020/08/princip-mikelandzhelo-chast-2/comment-page-1/?unapproved=265475&moderation-hash=e7a494b5d33da77f3384f6f7ca4e6066#comment-265475 наказано Мочити трампа,Бо У Пороха "рильце в пушку" у пітримці демократів,Байдена і "Бурісми"
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06.08.2020 10:13 Відповісти
Расшалились
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06.08.2020 09:31 Відповісти
Дожились, уже президентов ни во что не ставят.
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06.08.2020 09:34 Відповісти
Да, нет у них СБУ, которое придет и отомстит за обиженного преЗЕдента защитит национальную безопасность
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06.08.2020 09:51 Відповісти
Зато есть ФБР.
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06.08.2020 10:22 Відповісти
У ФБР роботи вистачає - вони зі злочинністю борються...(В тому числі і корупцією...). І ніяк побороть не можуть. Безтолкові... Он, хай вчаться у Баканова і "Верховного Блазня" - видали наказ про те, щоб корупції не було, раз!!! ... І системної корупції немає...Лише "окремі прояви...".
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06.08.2020 10:33 Відповісти
Неее ФБР то не то, куда им до СБУ. Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус - Цензор.НЕТ 2720
По сфере деятельности СБУ, соответствует не ФБР, а АНБ (агенство нац. безопасности)...А по факту СБУ занимается чем угодно (от прикрывания преЗЕдентской задницы от критики до сноса киосков в Николаеве по требованию главы фракции (никого по сути)) но только не национальной безопасностью.
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06.08.2020 11:37 Відповісти
Ещё раньше твич вообще внаглую канал Трампа заблочил
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06.08.2020 09:53 Відповісти
Ні для кого не таємниця, що Трамп знає все на світі. Стабільний геній.
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06.08.2020 09:37 Відповісти
То ему пришельцы, через прическу (это на самом деле антенна) передают инфу с галактической базы данных
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06.08.2020 09:54 Відповісти
"immune" і "аlmost immune" - все таки різні речі. Гардіан завжди була жовтою, а у ФБ звикли хизуватися своїми антиліберальними правилами.
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06.08.2020 09:39 Відповісти
Забаньте видосики Бубочки - там всё ложь!
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06.08.2020 09:39 Відповісти
Причем, банить нужно не только видосики, но и сериальчики - там тоже ложь, да еще побольше
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06.08.2020 09:55 Відповісти
я бы видосики оставил, а вот Бубочку забанил
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06.08.2020 10:08 Відповісти
Ага... Забанив, у бані закрив, двері ззовні підпер і баню підпалив...
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06.08.2020 10:45 Відповісти
и забанили на месяц? Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус - Цензор.НЕТ 7721
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06.08.2020 09:41 Відповісти
Зебіли просять підтримки?
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06.08.2020 10:15 Відповісти
ще одного вірусолога забанили )))
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06.08.2020 09:53 Відповісти
Вот он, оскал хвалёной американской демократии в действии!
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06.08.2020 10:09 Відповісти
Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус - Цензор.НЕТ 8687
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06.08.2020 10:15 Відповісти
Правды о коронавирусе не знает никто!
Удалять можно все публикации с его упоминанием.
(некоторые знают, но они никогда не опубликуют)
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06.08.2020 10:11 Відповісти
Facebook уперше видалив пост Трампа: в ньому була брехня про коронавірус - Цензор.НЕТ 4508
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06.08.2020 10:16 Відповісти
И останется скоро у Трампушки один китайский ТикТок
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06.08.2020 10:20 Відповісти
Пусть Трамп теперь пишет свою ахинею в одноглазниках или вконтактах: как раз его уровень и подходящая аудитория! Мог бы еще на тик-токе отмечаться - тоже норм, но он его почему то не любит...
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06.08.2020 10:31 Відповісти
Фейсбук та Твітер переповнені партійними демократами. Їхня редакційна політика некоректна.
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06.08.2020 10:49 Відповісти
Он говрил про здоровых детей. А коронобесы аки псы прикормленыые вцепились в слова. Цифры законы как и вирусологи в учение секты не входят.
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06.08.2020 10:55 Відповісти
По факту смертность ниже чем от гриппа. Эпидем порог не достигнут даже близко. От вакцинации планируется смертность выше чем от вируса. У детей практически не проявляется. В чем трамп не прав?
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06.08.2020 10:57 Відповісти
Хромой президент твиттера.
Давайте Байдена уже поскорее, надоело на этого клоуна смотреть (да и не только на этого ).
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06.08.2020 11:02 Відповісти
Не думаю что полумертвая мумия лучше клоуна.
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06.08.2020 11:07 Відповісти
На Фейсбуке слишком жесткая цензура. Кимчик Ын бы позавидовал.
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06.08.2020 11:05 Відповісти
Он может написать любую чушь иглупость, его посты в соцсетях это не официальные документы, а личное мнение и представления человека пусть и на государственной должности. Если он дурак (или недалекий и плохо информированный человек), то выводы должны делать сами люди, а не ЦЕНЗОРЫ (пусть и с "благими" намерениями). Нигде нет ни свободы слова, ни свободы так таковой, есть развод ЛОХТОРАТА ушлой политикой "денежных мешков" и социальных паразитов! Если БОЛЬШИНСТВО - невежественные и глупые "БАРАНЫ" (которых нужно "пасти" и "учить"), то это их проблемы и никто не виноват в их "овечьей" природе, происхождении и предках!
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06.08.2020 11:08 Відповісти
"Глупость", широко розповсюджена у соцмережах і ЗМІ, нерідко стає засобом пропаганди.
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06.08.2020 11:29 Відповісти
Пропаганда - это когда НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ, когда большинство СМИ выполняет тот или иной заказ, когда к альтернативным мнениям проявляют нетерпимость. ПРОПАГАНДА в СМИ - это реальность политики, она ЕСТЬ во ВСЕХ странах (в каждой своя)!
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06.08.2020 20:49 Відповісти
На цензоре почему-то редко постят высказывания этого клоуна, там такое днище, на уровне нашего зе осла.
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06.08.2020 11:31 Відповісти
вот читаю коменты некоторых идиотов-малоросов ( украинцами вас не назовешь) и удивляюсь, что не так с Трампом? от чего у вас так жопы горят? Трамп за простых американцев, за традиционные семейные ценности, за Бога и религиозные свободы, за равенство всех рас, против абортов, за свободное ношение оружия которое закреплено в конституции, за армию и правопорядок, поддерживает Израиль, При его президенстве уровень безработицы был наименьшим за последние 60 лет, что не так? Обвиняют его во всевозможных грехах, в связях с х@йлом, но доказать никто ничего не в состоянии. Кто вам Джавелины дал и другую военную помощь поставляет на 250-300млн в год? кто? обама или байден? или хиллари? Или вам комунизма с гомосятиной захотелось? Я бы на месте Трампа вообще вам ничего не дал, воюйте своим металлоломом и пусть вами правят клоуны и опзж
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06.08.2020 12:49 Відповісти
моё ИМХО что Трамп изначально всё это и придумал и договорился с Китаем на эту афёру..
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06.08.2020 22:17 Відповісти
 
 