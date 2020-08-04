Трамп: TikTok буде заборонено у США із 15 вересня

Функціонування застосунку TikTok у США буде припинено, якщо до 15 вересня він не буде проданий американській компанії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі в понеділок.

"Ми встановили дату - приблизно 15 вересня, (застосунок TikTok) тоді припинить роботу у США. Але якщо Microsoft або хто-небудь ще його купить, то це було б цікаво", - сказав президент США, зазначивши, що частина коштів від продажу застосунку має піти в американський Мінфін.

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Трамп додав, що обговорював цю проблему з Microsoft, закликаючи придбати застосунок повністю, а не частку в ньому.

Раніше американський телеканал FOX Business повідомляв, то Microsoft, яка розглядає придбання застосунку для соціальних мереж TikTok, а також керівники, що представляють TikTok, ведуть переговори з Білим домом, щоб перешкодити адміністрації президента США Дональда Трампа повністю заборонити цей застосунок.

Обізнані співрозмовники заявили телеканалу, що Microsoft ще не ухвалила остаточного рішення про придбання американського бізнесу TikTok. За їхніми словами, навіть якщо схвалення Білого дому на придбання буде отримано, рішення може бути змінено.

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Тим часом, як повідомили люди, близькі до TikTok, у США є й інші потенційні покупці застосунку.

Крім того, як заявили телеканалу обізнані джерела, будь-який продаж TikTok зіштовхнеться з перешкодами з боку Білого дому, особливо з боку радника президента США з торгівлі Пітера Наварро, який підтримує повну заборону застосунку.

За їхніми словами, продаж має відповідати суворим умовам, згідно з якими китайці не матимуть жодного стосунку до нової компанії.

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Зі свого боку китайські ЗМІ з посиланням на західні джерела повідомили, що президент США дав компанії Microsoft на переговори з китайською компанією ByteDance, що володіє Tik Tok, 45 днів для угоди про продаж.

Спостерігачем виступає комітет з іноземних інвестицій США, який має право блокувати угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація рухається до повної заборони застосунку на території США, але він також вказав, що може бути відкритий для угоди, в якій компанія буде куплена американською компанією, такою як Microsoft.

У США деякі офіційні особи висловлювали припущення, що компанія, база якої налічує мільярд користувачів, може бути пов'язана з владою КНР і використовуватися для збору даних для Пекіна.

У компанії TikTok неодноразово заперечували зв'язок з китайським урядом. У соцмережі TikTok користувачі завантажують свої короткі відеозаписи.