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Трамп: TikTok буде заборонено у США із 15 вересня

Трамп: TikTok буде заборонено у США із 15 вересня

Функціонування застосунку TikTok у США буде припинено, якщо до 15 вересня він не буде проданий американській компанії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив президент США Дональд Трамп журналістам у Білому домі в понеділок.

"Ми встановили дату - приблизно 15 вересня, (застосунок TikTok) тоді припинить роботу у США. Але якщо Microsoft або хто-небудь ще його купить, то це було б цікаво", - сказав президент США, зазначивши, що частина коштів від продажу застосунку має піти в американський Мінфін.

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Трамп додав, що обговорював цю проблему з Microsoft, закликаючи придбати застосунок повністю, а не частку в ньому.

Раніше американський телеканал FOX Business повідомляв, то Microsoft, яка розглядає придбання застосунку для соціальних мереж TikTok, а також керівники, що представляють TikTok, ведуть переговори з Білим домом, щоб перешкодити адміністрації президента США Дональда Трампа повністю заборонити цей застосунок.

Обізнані співрозмовники заявили телеканалу, що Microsoft ще не ухвалила остаточного рішення про придбання американського бізнесу TikTok. За їхніми словами, навіть якщо схвалення Білого дому на придбання буде отримано, рішення може бути змінено.

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Тим часом, як повідомили люди, близькі до TikTok, у США є й інші потенційні покупці застосунку.

Крім того, як заявили телеканалу обізнані джерела, будь-який продаж TikTok зіштовхнеться з перешкодами з боку Білого дому, особливо з боку радника президента США з торгівлі Пітера Наварро, який підтримує повну заборону застосунку.

За їхніми словами, продаж має відповідати суворим умовам, згідно з якими китайці не матимуть жодного стосунку до нової компанії.

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Зі свого боку китайські ЗМІ з посиланням на західні джерела повідомили, що президент США дав компанії Microsoft на переговори з китайською компанією ByteDance, що володіє Tik Tok, 45 днів для угоди про продаж.

Спостерігачем виступає комітет з іноземних інвестицій США, який має право блокувати угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація рухається до повної заборони застосунку на території США, але він також вказав, що може бути відкритий для угоди, в якій компанія буде куплена американською компанією, такою як Microsoft.

У США деякі офіційні особи висловлювали припущення, що компанія, база якої налічує мільярд користувачів, може бути пов'язана з владою КНР і використовуватися для збору даних для Пекіна.

У компанії TikTok неодноразово заперечували зв'язок з китайським урядом. У соцмережі TikTok користувачі завантажують свої короткі відеозаписи.

Автор: 

Китай (4709) США (23437) Трамп Дональд (6138) TikTok (94)


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Топ коментарі
+26
Це китайська фігня.Нехай краще американська компанія його купить,бо китайські комуняки його використовують в своїх цілях.
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04.08.2020 02:20 Відповісти
+19
трамп решил запретить приложение для малолетних дебилов?
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04.08.2020 02:03 Відповісти
+19
ТикТок сорвали Трампу политический съезд в Оклахоме где он должен был огласить своё выдвижение на второй срок. Чтобы узнать количество людей для резервации билетов на сьезд был создан сайт где республиканцам можно было зарегистрироватся на покупку билетов на это мероприятие. Так как молодёжь Трампа не любит то они запустили на ТикТок флешмоб где призывали всех регистрироваться на съезд. Трамп через несколько дней объявил что он настолько популярен что зарегистрировались рекордных полтора миллиона желающих попасть на компанию выдвижения Трампа на второй срок. Но когда пришло время, на съезд явились только шесть тысяч и Трампу пришлось выступать в практически пустом зале. Это для него было очень унизительно и демократы по всем новостным ресурсам высмеивали его "популярность" и "исторических полтора миллиона". Естественно, так как Трамп это очень закомплексованный и злобный человечек, он решил разрушить ТикТок.
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04.08.2020 06:39 Відповісти
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трамп решил запретить приложение для малолетних дебилов?
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04.08.2020 02:03 Відповісти
Там разновозрастные дебилы сидят. И да. Это вредоносная программа китайского правительства. Чего уж там
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04.08.2020 03:48 Відповісти
эта программа, так называемый "слизень головного мозга"!
человек утрачивает связь с реальностью и тупо залипает в дебильные однообразные видео-ролики
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04.08.2020 09:37 Відповісти
Худшей участи для приложения чем быть проданной Мелкософту представить сложно. Из любого хорошего приложения они сделают дерьмо (правда со стабильным рынком продаж)
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04.08.2020 09:14 Відповісти
а чим хороший цей дебільноватий додаток?
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04.08.2020 12:14 Відповісти
Не запретить, а подмять под себя.
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04.08.2020 09:38 Відповісти
Какая охренительная новость фиг пойми о чем))))
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04.08.2020 02:10 Відповісти
Ага, весь смысл в последнем приложении.
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04.08.2020 06:29 Відповісти
Трамп просто фанат Твитера, а тут новая прога и подписчики начали мигрировать туда
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04.08.2020 09:16 Відповісти
про те, як нормальна країна захищає свою нац.безпеку.
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04.08.2020 09:27 Відповісти
Чем этот говённый Тик-Ток рыжему насолил?
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04.08.2020 02:14 Відповісти
У клоуна аллергия на все китайское.
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04.08.2020 02:17 Відповісти
ТикТок сорвали Трампу политический съезд в Оклахоме где он должен был огласить своё выдвижение на второй срок. Чтобы узнать количество людей для резервации билетов на сьезд был создан сайт где республиканцам можно было зарегистрироватся на покупку билетов на это мероприятие. Так как молодёжь Трампа не любит то они запустили на ТикТок флешмоб где призывали всех регистрироваться на съезд. Трамп через несколько дней объявил что он настолько популярен что зарегистрировались рекордных полтора миллиона желающих попасть на компанию выдвижения Трампа на второй срок. Но когда пришло время, на съезд явились только шесть тысяч и Трампу пришлось выступать в практически пустом зале. Это для него было очень унизительно и демократы по всем новостным ресурсам высмеивали его "популярность" и "исторических полтора миллиона". Естественно, так как Трамп это очень закомплексованный и злобный человечек, он решил разрушить ТикТок.
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04.08.2020 06:39 Відповісти
https://www.nytimes.com/2020/06/21/style/tiktok-trump-rally-tulsa.html Вот здесь ссылка где это более подробно описывается.
https://www.nytimes.com/2020/06/21/style/tiktok-trump-rally-tulsa.html
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04.08.2020 06:42 Відповісти
Відразу видно російського емігранта, якому плювати на країну, до якої він втік.
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04.08.2020 09:28 Відповісти
отакі вони кацапи, скрізь їм погано, все не так, їх притісняють, а на свою підаршку не повертаються, особливо незрозуміла поведінка кацапні в Україні, де їх з усіх сторін притісняють, все погано, все не так, а на рашу не повертаються.
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04.08.2020 12:17 Відповісти
У кацапа батьківщина не там де могили предків, чи "берізки", а там де він нас.рав.
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04.08.2020 13:35 Відповісти
Це китайська фігня.Нехай краще американська компанія його купить,бо китайські комуняки його використовують в своїх цілях.
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04.08.2020 02:20 Відповісти
Только вот коммуняки создали успешную сеть на миллиард пользователей. А Америка не придумала ничего лучше как запретить его для своих баранов. И кто после этого коммуняка?
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04.08.2020 02:46 Відповісти
https://censor.net/user/473399 Кацапику,йди в спам.
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04.08.2020 02:50 Відповісти
Судя по нику, он не кацап, а из галахических бохоизбранных
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04.08.2020 07:19 Відповісти
Де комуняки і тотальний контроль, там особисті дані рівні двом копійкам.
Якщо китайці двокопієчні, то нехай тільки ними і торгують, як і кацапами через Вконтакти
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04.08.2020 03:00 Відповісти
Where are you from,dude?
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04.08.2020 03:10 Відповісти
I guess from Upper Buttfuck village, Oost-Farting county
(to say in Russian, "dereffnya Verkhnie ******, Ust'-Perdyuisky okrug"... damn, what a fucking language)
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04.08.2020 04:21 Відповісти
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04.08.2020 09:25 Відповісти
Да, Америка ничего лучше тик-тока не придумала. Америка вообще ни разу ничего не придумала, в том числе и Интернет, в котором ты свои глубокие мысли излагаешь, Америка не придумала. Только и умеет Америка у себя в Силиконовой Долине высокие технологии запрещать.
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04.08.2020 06:45 Відповісти
Вот пускай в Китае им и пользуются , а то продают все в США , и потом ее же ругают ...
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04.08.2020 10:04 Відповісти
Вполне возможно что выкупят, а Трамп просто сбрасывает цену
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04.08.2020 08:47 Відповісти
Какая то х***ня. Реально не представляю о чем речь
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04.08.2020 02:41 Відповісти
О нюансах в работе приложении, и подписчиках. ))
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04.08.2020 02:50 Відповісти
Шо такое тик-ток, и почему его надо запретить?
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04.08.2020 02:52 Відповісти
Китайська програма, про яку ніхто в Україні не знає.
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04.08.2020 02:55 Відповісти
https://censor.net/user/133794 Ви помиляєтесь.Молодь добре знає і дивиться відосики.Ну і завантажує туди також.
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04.08.2020 03:46 Відповісти
и что ? Это сильно помогает им в жизни ?
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04.08.2020 07:04 Відповісти
https://censor.net/user/458653 А це питання до них.
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04.08.2020 12:35 Відповісти
Не повірити. Я думав, що це тільки для малоліток, а виявилось, що більшість моїх знайомих (доволі дорослих людей) хворих на Зебілію, теж у цьому лайні торчать...
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04.08.2020 09:29 Відповісти
So, what is it , boy?
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04.08.2020 03:00 Відповісти
nevermind
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04.08.2020 03:09 Відповісти
So, where are you from?
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04.08.2020 03:11 Відповісти
Apple Suddenly Catches TikTok Secretly Spying On Millions Of iPhone Users
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04.08.2020 06:32 Відповісти
Смотри выше я там написал в чём причина.
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04.08.2020 06:49 Відповісти
ну хоть кто то объяснил внятно
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04.08.2020 08:59 Відповісти
Программа, через которую п#зд#т данные пользователей. Ну и "бонусом": взрослые дядьки легко и непринужденно могут общаться маленькими глупыми девочками, которые выкладывают свои видосики в этой программе. Если у тебя есть дочь, проверь ее телефон.
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04.08.2020 07:28 Відповісти
Там педофилов и ананистов пасётся не меряно!,согласен бро!
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04.08.2020 08:11 Відповісти
второе слово пишется через букву "и"
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04.08.2020 09:27 Відповісти
правильно
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04.08.2020 02:53 Відповісти
Лучше бы Вконтакте запретил
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04.08.2020 03:04 Відповісти
Угу, спроси у него, где сделаны кепки с надписями "Трамп"
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04.08.2020 03:19 Відповісти
На тему "де що зроблено"... вночі переглянув короткометражку з інтригуючою назвою "Зніми свій одяг"... начебто спочатку можна подумати про збоченця, далі продовжується проявами потойбічних парфумів ( ) - а потім раптовий поворот: виявляється, автори підняли проблему страшенного життя та масових смертей людей, що працюють в Азії, виробляючи дешевий одяг для експорту в розвинені країни Заходу (в описі є посилання на документалку)
І так, файна дівчинка у головній ролі ))
https://youtu.be/PyNGsYBD_7M Horror Short Film "Take Off Your Clothes"
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04.08.2020 05:21 Відповісти
Эээээ а что это?
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04.08.2020 05:23 Відповісти
Это место где молодые люди реализуют свой творческий потенциал. Короче дурачатся.

Трамп: TikTok будет запрещен в США с 15 сентября - Цензор.НЕТ 4094
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04.08.2020 05:30 Відповісти
Педофилы там тоже реализуют свой "потенциал"
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04.08.2020 07:29 Відповісти
А в чем суть именно той проги?!
Тот функционал, что на вашей картинке - функционал обычной веб-камеры, и кучи прог тита Вайберов, Скайпов, ...Инстаграмов и Ютубов...
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04.08.2020 09:19 Відповісти
Минфин РАБссии просит Обнуляйтера всея Сарая снизить запросы Миноброны Мавзолея на 380 миллиардов,Денех нет но вы дрочите....
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04.08.2020 06:03 Відповісти
надеюсь Обнуляйтер не согласится, чем быстрей они обнулят и бюджет, тем лучше. То, что уже хотят урезать даже Минобороны - весьма радует, значит у них совсем тяжко
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04.08.2020 09:21 Відповісти
Трамп отправил в Польшу дополнительно 1 000 солдат и офицеров....Опять на РАБссии СкреПОНОС....
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04.08.2020 06:08 Відповісти
Трамп: TikTok будет запрещен в США с 15 сентября - Цензор.НЕТ 6375
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04.08.2020 06:37 Відповісти
Популярная штука для выкладывания видосиков ради лайков, чего к ней так пристали непонятно.
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04.08.2020 07:05 Відповісти
Круто. Мы все ждём, когда Свифт для рашки перекроют, а тут такое)))
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04.08.2020 07:10 Відповісти
Кто "все"?
Вы еще ждите когда на деревьях начнут булки хлеба расти.
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04.08.2020 09:31 Відповісти
Трамп решил поддержать отечественного производитяля! Это самый настоящий ОТЖИМ!
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04.08.2020 08:03 Відповісти
Лучше бы свифт запретил для лапотников. Но тоже неплохо. Желтолицых чмырить и чмырить за нарушение прав человека.
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04.08.2020 08:09 Відповісти
21-й век на дворе. Опомнись Ким Чен Трамп.

Трамп: TikTok буде заборонено у США із 15 вересня - Цензор.НЕТ 2945
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04.08.2020 08:10 Відповісти
тик-ток це черговий timeskiping. там стільки творчості як і у доті ))
віджимає бо воно встановлюється на телефони, та збирає дані користувачів для комі
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04.08.2020 08:41 Відповісти
И как долго Запад сможет прикрывать весь этот откровенный маразм который творит коммунистическими заговорами? Это же только для полоумных старперов работает.
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04.08.2020 08:48 Відповісти
нах это приложение Microsoft,это ж приложение создано полудурками для полудурков,чтоб косить с таких же полудруков деньги.
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04.08.2020 09:02 Відповісти
Вы вкратце описали то, чем Microsoft занимается!..
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04.08.2020 10:39 Відповісти
Сколько TikTok уплатили Трампу за рекламу?
80% до этого заявления даже слова такого не знали.
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04.08.2020 09:12 Відповісти
почему не 60%, не 90, может 25?
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04.08.2020 09:47 Відповісти
Это скорее от возраста зависит. Среди людей за полтинник вполне может быть 80%.
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04.08.2020 10:32 Відповісти
чего только не придумают комунистические деятели для того ,что бы пакостить ,Некоторые даже долгое времья оккупацию Украины и войну с ней подготавливали за ширмой на которой красная надпись гласила"мышебратья и адинорот"
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04.08.2020 09:16 Відповісти
Я вообще не знал про эту фигню, пока ее в Индии не запретили со 100 с чем-то программами.
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04.08.2020 09:40 Відповісти
Ага, Трамп не один турбується про наявність шкодочинних програм.
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04.08.2020 11:04 Відповісти
Аккаунт Трампа забанили на Твиче. Теперь страшно за Твич.
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04.08.2020 11:06 Відповісти
 
 