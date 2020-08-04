РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11325 посетителей онлайн
Новости
23 645 86

Трамп: TikTok будет запрещен в США с 15 сентября

Трамп: TikTok будет запрещен в США с 15 сентября

Функционирование приложения TikTok в США будет прекращено, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме в понедельник.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, (приложение TikTok) тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно", - сказал президент США, отметив, что часть средств от продажи приложения должна пойти в американский Минфин.

Также читайте: Евросоюз принял пакет санкций против Китая

Трамп добавил, что обсуждал эту проблему с Microsoft, призывая приобрести приложение целиком, а не долю в нем.

Ранее американский телеканал FOX Business сообщал, то Microsoft, рассматривающая покупку приложения для социальных сетей TikTok, а также руководители, представляющие TikTok, ведут переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации президента США Дональда Трампа полностью запретить это приложение.

Осведомленные собеседники заявили телеканалу, что Microsoft еще не приняла окончательного решения о покупке американского бизнеса TikTok. По их словам, даже если одобрение Белого дома на покупку будет получено, решение может быть изменено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уведомил Конгресс, что США выходят из ВОЗ

Между тем, как сообщили люди, близкие к TikTok, в США есть и другие потенциальные покупатели приложения.

Тем временем, как заявили телеканалу осведомленные источники, любая продажа TikTok столкнется с препятствиями со стороны Белого дома, особенно со стороны советника президента США по торговле Питера Наварро, который поддерживает полный запрет приложения.

По их словам, продажа должна соответствовать строгим условиям, согласно которым китайцы не будут иметь никакого отношения к новой компании.

Также читайте: Россия и Китай используют пандемию COVID-19 для распространения дезинформации, - Столтенберг

В свою очередь, китайские СМИ со ссылкой на западные источники сообщили, что президент США дал компании Microsoft на переговоры с китайской компанией ByteDance, владеющей Tik Tok, 45 дней для соглашения о продаже.

Наблюдателем выступает комитет по иностранным инвестициям США, имеющий право блокировать сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация движется к полному запрету приложения на территории США, но он также указал, что может быть открыт для сделки, в которой компания будет куплена американской компанией, такой как Microsoft.

В США некоторые официальные лица высказывали предположение, что компания, база которой насчитывает миллиард пользователей, может быть связана с властями КНР и использоваться для сбора данных для Пекина.

В компании TikTok неоднократно отрицали связь с китайским правительством. В соцсети TikTok пользователи загружают свои короткие видеозаписи.

Автор: 

Китай (3048) США (27174) Трамп Дональд (5682) TikTok (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Це китайська фігня.Нехай краще американська компанія його купить,бо китайські комуняки його використовують в своїх цілях.
показать весь комментарий
04.08.2020 02:20 Ответить
+19
трамп решил запретить приложение для малолетних дебилов?
показать весь комментарий
04.08.2020 02:03 Ответить
+19
ТикТок сорвали Трампу политический съезд в Оклахоме где он должен был огласить своё выдвижение на второй срок. Чтобы узнать количество людей для резервации билетов на сьезд был создан сайт где республиканцам можно было зарегистрироватся на покупку билетов на это мероприятие. Так как молодёжь Трампа не любит то они запустили на ТикТок флешмоб где призывали всех регистрироваться на съезд. Трамп через несколько дней объявил что он настолько популярен что зарегистрировались рекордных полтора миллиона желающих попасть на компанию выдвижения Трампа на второй срок. Но когда пришло время, на съезд явились только шесть тысяч и Трампу пришлось выступать в практически пустом зале. Это для него было очень унизительно и демократы по всем новостным ресурсам высмеивали его "популярность" и "исторических полтора миллиона". Естественно, так как Трамп это очень закомплексованный и злобный человечек, он решил разрушить ТикТок.
показать весь комментарий
04.08.2020 06:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трамп решил запретить приложение для малолетних дебилов?
показать весь комментарий
04.08.2020 02:03 Ответить
Там разновозрастные дебилы сидят. И да. Это вредоносная программа китайского правительства. Чего уж там
показать весь комментарий
04.08.2020 03:48 Ответить
эта программа, так называемый "слизень головного мозга"!
человек утрачивает связь с реальностью и тупо залипает в дебильные однообразные видео-ролики
показать весь комментарий
04.08.2020 09:37 Ответить
Худшей участи для приложения чем быть проданной Мелкософту представить сложно. Из любого хорошего приложения они сделают дерьмо (правда со стабильным рынком продаж)
показать весь комментарий
04.08.2020 09:14 Ответить
а чим хороший цей дебільноватий додаток?
показать весь комментарий
04.08.2020 12:14 Ответить
Не запретить, а подмять под себя.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:38 Ответить
Какая охренительная новость фиг пойми о чем))))
показать весь комментарий
04.08.2020 02:10 Ответить
Ага, весь смысл в последнем приложении.
показать весь комментарий
04.08.2020 06:29 Ответить
Трамп просто фанат Твитера, а тут новая прога и подписчики начали мигрировать туда
показать весь комментарий
04.08.2020 09:16 Ответить
про те, як нормальна країна захищає свою нац.безпеку.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:27 Ответить
Чем этот говённый Тик-Ток рыжему насолил?
показать весь комментарий
04.08.2020 02:14 Ответить
У клоуна аллергия на все китайское.
показать весь комментарий
04.08.2020 02:17 Ответить
ТикТок сорвали Трампу политический съезд в Оклахоме где он должен был огласить своё выдвижение на второй срок. Чтобы узнать количество людей для резервации билетов на сьезд был создан сайт где республиканцам можно было зарегистрироватся на покупку билетов на это мероприятие. Так как молодёжь Трампа не любит то они запустили на ТикТок флешмоб где призывали всех регистрироваться на съезд. Трамп через несколько дней объявил что он настолько популярен что зарегистрировались рекордных полтора миллиона желающих попасть на компанию выдвижения Трампа на второй срок. Но когда пришло время, на съезд явились только шесть тысяч и Трампу пришлось выступать в практически пустом зале. Это для него было очень унизительно и демократы по всем новостным ресурсам высмеивали его "популярность" и "исторических полтора миллиона". Естественно, так как Трамп это очень закомплексованный и злобный человечек, он решил разрушить ТикТок.
показать весь комментарий
04.08.2020 06:39 Ответить
https://www.nytimes.com/2020/06/21/style/tiktok-trump-rally-tulsa.html Вот здесь ссылка где это более подробно описывается.
https://www.nytimes.com/2020/06/21/style/tiktok-trump-rally-tulsa.html
показать весь комментарий
04.08.2020 06:42 Ответить
Відразу видно російського емігранта, якому плювати на країну, до якої він втік.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:28 Ответить
отакі вони кацапи, скрізь їм погано, все не так, їх притісняють, а на свою підаршку не повертаються, особливо незрозуміла поведінка кацапні в Україні, де їх з усіх сторін притісняють, все погано, все не так, а на рашу не повертаються.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:17 Ответить
У кацапа батьківщина не там де могили предків, чи "берізки", а там де він нас.рав.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:35 Ответить
Це китайська фігня.Нехай краще американська компанія його купить,бо китайські комуняки його використовують в своїх цілях.
показать весь комментарий
04.08.2020 02:20 Ответить
Только вот коммуняки создали успешную сеть на миллиард пользователей. А Америка не придумала ничего лучше как запретить его для своих баранов. И кто после этого коммуняка?
показать весь комментарий
04.08.2020 02:46 Ответить
https://censor.net/user/473399 Кацапику,йди в спам.
показать весь комментарий
04.08.2020 02:50 Ответить
Судя по нику, он не кацап, а из галахических бохоизбранных
показать весь комментарий
04.08.2020 07:19 Ответить
Де комуняки і тотальний контроль, там особисті дані рівні двом копійкам.
Якщо китайці двокопієчні, то нехай тільки ними і торгують, як і кацапами через Вконтакти
показать весь комментарий
04.08.2020 03:00 Ответить
Where are you from,dude?
показать весь комментарий
04.08.2020 03:10 Ответить
I guess from Upper Buttfuck village, Oost-Farting county
(to say in Russian, "dereffnya Verkhnie ******, Ust'-Perdyuisky okrug"... damn, what a fucking language)
показать весь комментарий
04.08.2020 04:21 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2020 09:25 Ответить
Да, Америка ничего лучше тик-тока не придумала. Америка вообще ни разу ничего не придумала, в том числе и Интернет, в котором ты свои глубокие мысли излагаешь, Америка не придумала. Только и умеет Америка у себя в Силиконовой Долине высокие технологии запрещать.
показать весь комментарий
04.08.2020 06:45 Ответить
Вот пускай в Китае им и пользуются , а то продают все в США , и потом ее же ругают ...
показать весь комментарий
04.08.2020 10:04 Ответить
Вполне возможно что выкупят, а Трамп просто сбрасывает цену
показать весь комментарий
04.08.2020 08:47 Ответить
Какая то х***ня. Реально не представляю о чем речь
показать весь комментарий
04.08.2020 02:41 Ответить
О нюансах в работе приложении, и подписчиках. ))
показать весь комментарий
04.08.2020 02:50 Ответить
Шо такое тик-ток, и почему его надо запретить?
показать весь комментарий
04.08.2020 02:52 Ответить
Китайська програма, про яку ніхто в Україні не знає.
показать весь комментарий
04.08.2020 02:55 Ответить
https://censor.net/user/133794 Ви помиляєтесь.Молодь добре знає і дивиться відосики.Ну і завантажує туди також.
показать весь комментарий
04.08.2020 03:46 Ответить
и что ? Это сильно помогает им в жизни ?
показать весь комментарий
04.08.2020 07:04 Ответить
https://censor.net/user/458653 А це питання до них.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:35 Ответить
Не повірити. Я думав, що це тільки для малоліток, а виявилось, що більшість моїх знайомих (доволі дорослих людей) хворих на Зебілію, теж у цьому лайні торчать...
показать весь комментарий
04.08.2020 09:29 Ответить
So, what is it , boy?
показать весь комментарий
04.08.2020 03:00 Ответить
nevermind
показать весь комментарий
04.08.2020 03:09 Ответить
So, where are you from?
показать весь комментарий
04.08.2020 03:11 Ответить
Apple Suddenly Catches TikTok Secretly Spying On Millions Of iPhone Users
показать весь комментарий
04.08.2020 06:32 Ответить
Смотри выше я там написал в чём причина.
показать весь комментарий
04.08.2020 06:49 Ответить
ну хоть кто то объяснил внятно
показать весь комментарий
04.08.2020 08:59 Ответить
Программа, через которую п#зд#т данные пользователей. Ну и "бонусом": взрослые дядьки легко и непринужденно могут общаться маленькими глупыми девочками, которые выкладывают свои видосики в этой программе. Если у тебя есть дочь, проверь ее телефон.
показать весь комментарий
04.08.2020 07:28 Ответить
Там педофилов и ананистов пасётся не меряно!,согласен бро!
показать весь комментарий
04.08.2020 08:11 Ответить
второе слово пишется через букву "и"
показать весь комментарий
04.08.2020 09:27 Ответить
правильно
показать весь комментарий
04.08.2020 02:53 Ответить
Лучше бы Вконтакте запретил
показать весь комментарий
04.08.2020 03:04 Ответить
Угу, спроси у него, где сделаны кепки с надписями "Трамп"
показать весь комментарий
04.08.2020 03:19 Ответить
На тему "де що зроблено"... вночі переглянув короткометражку з інтригуючою назвою "Зніми свій одяг"... начебто спочатку можна подумати про збоченця, далі продовжується проявами потойбічних парфумів ( ) - а потім раптовий поворот: виявляється, автори підняли проблему страшенного життя та масових смертей людей, що працюють в Азії, виробляючи дешевий одяг для експорту в розвинені країни Заходу (в описі є посилання на документалку)
І так, файна дівчинка у головній ролі ))
https://youtu.be/PyNGsYBD_7M Horror Short Film "Take Off Your Clothes"
показать весь комментарий
04.08.2020 05:21 Ответить
Эээээ а что это?
показать весь комментарий
04.08.2020 05:23 Ответить
Это место где молодые люди реализуют свой творческий потенциал. Короче дурачатся.

Трамп: TikTok будет запрещен в США с 15 сентября - Цензор.НЕТ 4094
показать весь комментарий
04.08.2020 05:30 Ответить
Педофилы там тоже реализуют свой "потенциал"
показать весь комментарий
04.08.2020 07:29 Ответить
А в чем суть именно той проги?!
Тот функционал, что на вашей картинке - функционал обычной веб-камеры, и кучи прог тита Вайберов, Скайпов, ...Инстаграмов и Ютубов...
показать весь комментарий
04.08.2020 09:19 Ответить
Минфин РАБссии просит Обнуляйтера всея Сарая снизить запросы Миноброны Мавзолея на 380 миллиардов,Денех нет но вы дрочите....
показать весь комментарий
04.08.2020 06:03 Ответить
надеюсь Обнуляйтер не согласится, чем быстрей они обнулят и бюджет, тем лучше. То, что уже хотят урезать даже Минобороны - весьма радует, значит у них совсем тяжко
показать весь комментарий
04.08.2020 09:21 Ответить
Трамп отправил в Польшу дополнительно 1 000 солдат и офицеров....Опять на РАБссии СкреПОНОС....
показать весь комментарий
04.08.2020 06:08 Ответить
Трамп: TikTok будет запрещен в США с 15 сентября - Цензор.НЕТ 6375
показать весь комментарий
04.08.2020 06:37 Ответить
Популярная штука для выкладывания видосиков ради лайков, чего к ней так пристали непонятно.
показать весь комментарий
04.08.2020 07:05 Ответить
Круто. Мы все ждём, когда Свифт для рашки перекроют, а тут такое)))
показать весь комментарий
04.08.2020 07:10 Ответить
Кто "все"?
Вы еще ждите когда на деревьях начнут булки хлеба расти.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:31 Ответить
Трамп решил поддержать отечественного производитяля! Это самый настоящий ОТЖИМ!
показать весь комментарий
04.08.2020 08:03 Ответить
Лучше бы свифт запретил для лапотников. Но тоже неплохо. Желтолицых чмырить и чмырить за нарушение прав человека.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:09 Ответить
21-й век на дворе. Опомнись Ким Чен Трамп.

Трамп: TikTok буде заборонено у США із 15 вересня - Цензор.НЕТ 2945
показать весь комментарий
04.08.2020 08:10 Ответить
тик-ток це черговий timeskiping. там стільки творчості як і у доті ))
віджимає бо воно встановлюється на телефони, та збирає дані користувачів для комі
показать весь комментарий
04.08.2020 08:41 Ответить
И как долго Запад сможет прикрывать весь этот откровенный маразм который творит коммунистическими заговорами? Это же только для полоумных старперов работает.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:48 Ответить
нах это приложение Microsoft,это ж приложение создано полудурками для полудурков,чтоб косить с таких же полудруков деньги.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:02 Ответить
Вы вкратце описали то, чем Microsoft занимается!..
показать весь комментарий
04.08.2020 10:39 Ответить
Сколько TikTok уплатили Трампу за рекламу?
80% до этого заявления даже слова такого не знали.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:12 Ответить
почему не 60%, не 90, может 25?
показать весь комментарий
04.08.2020 09:47 Ответить
Это скорее от возраста зависит. Среди людей за полтинник вполне может быть 80%.
показать весь комментарий
04.08.2020 10:32 Ответить
чего только не придумают комунистические деятели для того ,что бы пакостить ,Некоторые даже долгое времья оккупацию Украины и войну с ней подготавливали за ширмой на которой красная надпись гласила"мышебратья и адинорот"
показать весь комментарий
04.08.2020 09:16 Ответить
Я вообще не знал про эту фигню, пока ее в Индии не запретили со 100 с чем-то программами.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:40 Ответить
Ага, Трамп не один турбується про наявність шкодочинних програм.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:04 Ответить
Аккаунт Трампа забанили на Твиче. Теперь страшно за Твич.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:06 Ответить
 
 