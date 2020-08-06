Десять областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 6 августа 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.
В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мер в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается и принимает решение об усилении противоэпидемических мер с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе. Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мер.
Решение об усилении противоэпидемических мер может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.
По данным Минздрава, на сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну....ну...
гірше як в Ботсвані,екваторіальній Гвінеї,Колумбії і Молдові.
Гірше як в Узбекистані..
Степанов -ось за це тебе треба ї..ати... !!!
смертність в 10 -20 разів більша від грипу,хоч ,звичайно,велика...