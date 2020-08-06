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Новости Коронавирус и карантин
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Десять областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Десять областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 6 августа 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мер в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается и принимает решение об усилении противоэпидемических мер с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе. Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализирует эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривает вопрос усиления противоэпидемических мер.

Решение об усилении противоэпидемических мер может быть отменено не ранее чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

По данным Минздрава, на сегодняшний день к ослаблению карантина не готовы: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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Десять областей Украины не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4904) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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06.08.2020 10:25 Ответить
Предлагаю степашке ввести карантин на жизнь, ведь от неё стопроцентная смертность ))
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06.08.2020 10:33 Ответить
Десять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6309
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06.08.2020 10:50 Ответить
львівська у зеленій зоні ?

ну....ну...
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06.08.2020 11:42 Ответить
по кількості тестів на мільон Україна на 114 місці в світі ((
гірше як в Ботсвані,екваторіальній Гвінеї,Колумбії і Молдові.
Гірше як в Узбекистані..

Степанов -ось за це тебе треба ї..ати... !!!
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06.08.2020 11:46 Ответить
Справжня катастрофа почнеться коли діти 1 вересня підуть у школи. Вмирати будуть люди 1000 на добу. Тоді зеленський просто втече на свої дачі в Швеції і Ізраілі...
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06.08.2020 13:04 Ответить
от тільки не треба байки про тисячі смертей в день,панікери -упороті порохоботи...

смертність в 10 -20 разів більша від грипу,хоч ,звичайно,велика...
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06.08.2020 13:57 Ответить
 
 