УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11057 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 933 7

Десять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Десять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 серпня Київ і 10 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

У разі відповідності епідемічної ситуації в регіоні ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збирається позачергово та ухвалює рішення про посилення протиепідемічних заходів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у регіоні зі значним поширенням COVID-19 кожних три дні аналізує епідемічну ситуацію в регіоні, розглядає питання посилення протиепідемічних заходів.

Рішення про посилення протиепідемічних заходів може бути відмінено не раніше ніж через сім днів з дня його ухвалення з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні до послаблення карантину не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Читайте: Рада Церков - Степанову: Не звинувачуйте релігійні громади в поширенні COVID-19, а впроваджуйте ефективні заходи для захисту від вірусу

Десять областей України не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5402) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😀👏👍
показати весь коментар
06.08.2020 10:25 Відповісти
Предлагаю степашке ввести карантин на жизнь, ведь от неё стопроцентная смертность ))
показати весь коментар
06.08.2020 10:33 Відповісти
Десять областей України не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6309
показати весь коментар
06.08.2020 10:50 Відповісти
львівська у зеленій зоні ?

ну....ну...
показати весь коментар
06.08.2020 11:42 Відповісти
по кількості тестів на мільон Україна на 114 місці в світі ((
гірше як в Ботсвані,екваторіальній Гвінеї,Колумбії і Молдові.
Гірше як в Узбекистані..

Степанов -ось за це тебе треба ї..ати... !!!
показати весь коментар
06.08.2020 11:46 Відповісти
Справжня катастрофа почнеться коли діти 1 вересня підуть у школи. Вмирати будуть люди 1000 на добу. Тоді зеленський просто втече на свої дачі в Швеції і Ізраілі...
показати весь коментар
06.08.2020 13:04 Відповісти
от тільки не треба байки про тисячі смертей в день,панікери -упороті порохоботи...

смертність в 10 -20 разів більша від грипу,хоч ,звичайно,велика...
показати весь коментар
06.08.2020 13:57 Відповісти
 
 