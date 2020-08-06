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"Укроборонпром" ответил на статью Юрия Бутусова

Государственный концерн "Укроборонпром" ответил главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, который накануне проанализировал эффективность работы госконцерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Вчера уважаемый нами журналист и главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал публичную оценку эффективности работы новой команды Концерна и 68 тыс. работников сотни оборонных предприятий, подчиненных УОП. В своем анализе Юрий Бутусов оперировал данными за первый квартал 2020 года, на основании которых сделал негативный прогноз на второй квартал. Причем, структуры данных и комментарии к ним журналист у Концерна не спрашивал, поэтому, имел неполную картину. Без этого прогноз оказался некорректным, а некоторые другие предположения и тезисы журналиста - нуждающимися в уточнении и объяснении с нашей стороны", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" отмечают, что квартальные и полугодовые показатели - это результаты работы всех коллективов предприятий-участников госконцерна, десятков тысяч специалистов, которые в условиях карантина продолжали преданно работать над государственным оборонным заказом и обеспечивать армию оружием и техникой.

"В таких условиях добиться лучших результатов, чем в первом полугодии прошлого года, было крайне трудно. Однако, мы - смогли. Это надо признать и не искажать действительность, какими бы благородными ни были цели", - добавили в концерне.

В госконцерне отмечают, что первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что привело к катастрофе с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий. Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния. В 2019 году такого не было.

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"Долги по зарплате на некоторых предприятиях Укроборонпрома накапливались с 2012 года. Структура долга неравномерна - преобладающую долю занимает долг перед сотрудниками Харьковского предприятия ХГАПП, которое было загнано в затруднительное положение, еще во времена правления Тимошенко. Большинство предприятий, имеющих задолженность, не в состоянии самостоятельно справиться с этой проблемой, а у Концерна, учитывая юридически правовую форму и отсутствие централизованного казначейства, существует ограниченная возможность воздействия. Несмотря на это, за счет комплекса координационных действий, мы уменьшили внутригрупповую задолженность с 55 млн грн до 2 млн грн. Также за счет целевого финансирования помогли предприятиям ликвидировать кассовые разрывы и эффективно преодолевать кризисы ликвидности, чтобы предотвратить появление долгов в будущем. Однако, на некоторых предприятиях долги вызваны структурными проблемами", - отметили в "Укроборонпроме".

Учитывая критическое положение вещей Укроборонпром перечислил из собственных средств 10,7 млн грн для частичного покрытия (60%) долга перед работниками КБ "АО" и утвердил пошаговую дорожную карту ликвидации задолженности до конца года. В будущем реформа "Укроборонпрома", корпоратизация и создание холдингов позволят забыть о задолженности по зарплате и повысить социальные стандарты, за счет создания единого центра финансового планирования, привлечения финансовых ресурсов и казначейских операций.

"Концерн во втором квартале существенно улучшил показатели, и по итогам первого полугодия имеем - 14,4 млрд гривен чистого дохода, почти так же, как в прошлом году; и 480 млн грн чистой прибыли, что на 7% лучше показателей прошлого года", - подчеркнул в "Укроборонпроме".

В то же время, в концерне отмечают, что гендиректор Абромавичус намерен дальше работать и продолжить трансформацию "Укроборонпрома" и развитие в новой роли вместе с командой, которую собрал для реализации реформы.

"Следовательно, говорить о том, что "реформа не начата" именно командой Концерна - несправделиво. Все изменения - в закупках, антикоррупции, назначениях, условиях заключения контрактов и подходов к выполнению ДОЗ - это и есть реформа. Трансформация - это длительный во времени процесс. И он состоит не только из появления чего-то нового, но и с изменений тех процессов, культуры и принципов работы, которые были заложены в идею концерна в начале его создания. "Укроборонпром" сейчас и УОП образца 2012 года - это совершенно две разные истории", - подытожили в концерне.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге "Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности" проанализировал эффективность работы госконцерна.

Читайте: Убытки "Укроборонпрома" в 1-м квартале 2020 составили 681 млн грн, а задолженность по зарплате выросла на 68 млн грн за год

Автор: 

Укроборонпром (1239) Бутусов Юрий (4386)


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Топ комментарии
+20
Т.е. они хотят сказать что это не правда? Типа "не верь глазам своим"? Белены совсем объелись?

"Укроборонпром" ответил на статью Юрия Бутусова - Цензор.НЕТ 6484
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06.08.2020 11:58 Ответить
+16
а вам не цікаво, хто ті борги нарулив ?
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06.08.2020 11:58 Ответить
+10
долги с 2012 года?! Не может быть!!! Сывочолый гетьман все разрулил во время своей каденции!
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06.08.2020 11:57 Ответить
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Чому так швидко заголовок поміняли?
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06.08.2020 11:56 Ответить
а який був?
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06.08.2020 11:58 Ответить
Вище на 7% по тексту.
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06.08.2020 12:19 Ответить
ну так же ж на расію работаєм...
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06.08.2020 11:56 Ответить
долги с 2012 года?! Не может быть!!! Сывочолый гетьман все разрулил во время своей каденции!
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06.08.2020 11:57 Ответить
а вам не цікаво, хто ті борги нарулив ?
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06.08.2020 11:58 Ответить
мадам, не пересмикуйте. Підміна понять це типовий інструмент кремлівської пропаганди
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06.08.2020 12:00 Ответить
ані трохи не пересмикую.
значить одні ті борги створювали десятиліттями, а ви питаєте з Петра ???
це не чесно.
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06.08.2020 12:03 Ответить
мадам, усім мислячим істотам очевидно, що я не "питаю з Петра", а виражаю сумнів у правдивості написано в статті. Тож вгамуйтесь)
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06.08.2020 12:08 Ответить
вже бачу.
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06.08.2020 12:21 Ответить
Дядя, в зелених не запитують про борги, які їм дісталися у спадок. Їх запитують, чому ці борги збільшилися?
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06.08.2020 12:12 Ответить
Чукча не читатель? Есть официальные данные и по долгам и по прибыли. И они как раз говорят о обратном. А не тупое зеленое бла-бла-бла.
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06.08.2020 11:59 Ответить
Долги по зарплате на некоторых предприятиях Укроборонпрома накапливались с 2012 года. Структура долга неравномерна - преобладающую долю занимает долг перед сотрудниками Харьковского предприятия ХГАПП, которое было загнано в затруднительное положение, еще во времена правления Тимошенко. Источник: https://censor.net/n3212239
у тебя, действительно, оригинальное чукотское имя)))
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06.08.2020 12:01 Ответить
На некоторых -- да. Но весь оборонпром был прибыльным и долги не накапливались, а наоборот выплачивались. А важные предприятия, типа "Луча", Южмаша, Павлоградского химзавода и т.д. наоборот работали успешно, развивались и набирали новых сотрудников до лета 2019 года. А что у нас произошло накануне лета 2019 года, не подскажешь?
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06.08.2020 12:05 Ответить
я у же раз процитировал, то что написано в статье...если "чукча не читатель" но глубокий мыслитель, домысливающий написанное мною, что я могу сделать?))
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06.08.2020 12:11 Ответить
Ок, попередники були херові, наробили тих боргів. А чому ж ті борги збільшилися при найвеличнішому?
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06.08.2020 12:13 Ответить
те що ти з іншого аккаунта питання ставиш, не робить їх актуальними стосовно моєї тези, а твої питання розумнішими)))
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06.08.2020 12:52 Ответить
Что не читатель? Что долг Южмаша в 340 млн. по зарплате сформировался с лета 2019 года, а до этого долга не было от слова совсем? Что Павлоградский химзавод поучил долги по зарплате и начал сокращать людей с зимы 2019-2020? Что КБ "Луч" вынуждено отправлять людей в неоплачиваемые отпуска, хотя на 2019 у них был стойкий портфель заказов?

Так что же у нас произошло накануне лета 2019 года, не подскажешь?
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06.08.2020 12:58 Ответить
Что произошло, что произошло? Неужели не ясно? Как только Свинарчуки перестали грабить Укроборонпром, а Порошенко наживаться на войне и пришли новые и честные лица, так сразу УкробонКОНЦЕРТ (как это объединение называет величайший лидер современности), накопил новые долги, там наступил хаос и всё посыпалось.
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06.08.2020 13:33 Ответить
https://kp.ua/life/560056-yuzhmashu-nachaly-vyplachyvat-zarplatu-y-spysaly-400-mln-hryven-dolha
с 2013 по 2016 южмаш накопил долгов на 400 миллионов. которые потом списало государство.
а кто пришел к власти в 2014 году? почему прибыльный при воре яныке завод ушел в долги к 2016 году?
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06.08.2020 18:32 Ответить
Разруливают в депо и на зоне.А показатели работы с 14 по 19 год есть в открытом доступе.так что рулевой можешь спросить себя сам почему ,передали без долгов и с миллиардной прибылью.а за год правления великого менеджера абрамнекто.,которого своевременно изгнали из правительства за тупость,убытки у концерна 500 миллионов !! Да и вообще статья не проч то,примерно в стиле зедебилов,будет ,сделаем ,вероятно всего,кто то виноват!
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06.08.2020 12:30 Ответить
ты хоть и полковник, но полный идиот. Ни понять смысл написанного, ни имя свое правильно написать не в состоянии))
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06.08.2020 12:58 Ответить
Скорей на идиота .больше похож ты.Ты только сам себя и понимаешь,так что мишка переходи на базар,у тебя это лучше получается разруливать.
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06.08.2020 14:41 Ответить
Т.е. они хотят сказать что это не правда? Типа "не верь глазам своим"? Белены совсем объелись?

"Укроборонпром" ответил на статью Юрия Бутусова - Цензор.НЕТ 6484
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06.08.2020 11:58 Ответить
маніпуляція цифрами.
туди би аудиторів толкових.
та скрізь, куди зеля дотягнувся.
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06.08.2020 12:02 Ответить
Эх,якщо б запустили толкових аудиторів скрізь де свиня усунула свій писок,то одного пж терміна булоб замало.
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06.08.2020 12:41 Ответить
так про це ж і мова, зесвиня скрізь відмітився...
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06.08.2020 12:48 Ответить
"В госконцерне отмечают, что первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что привело к катастрофе с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий.
Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния.
В 2019 году такого не было."

Источник: https://censor.net/n3212239

Почему не назван виновник инцидента чрезвычайного характера, возникшего в 2020 году?
Правдорубы Абромявичус и Наем стали очень стеснительными при засекреченной зарплате?
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06.08.2020 12:00 Ответить
Тут милейший пан Еном так оглушительно пукнул, что маятник у стенных часов остановился. Пан Билек расхохотался и сказал: Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, - вы большой оригинал, - так представились!(с)
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06.08.2020 12:00 Ответить
Вчера уважаемый нами журналист и главный редактор издания https://censor.net/ Юрий Бутусов сделал публичную оценку эффективности работы новой команды Концерна и 68 тыс. работников сотни оборонных предприятий, подчиненных УОП Источник: https://censor.net/n3212239
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Мова була лише про головних менеджерів, які просрали пакистанське замовлення.
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06.08.2020 12:04 Ответить
Головне заговорити. Багато буков ні про що. У Бутусова усе чітко, а тут вода.
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06.08.2020 12:05 Ответить
"первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что привело к катастрофе с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий. Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния. В 2019 году такого не было."

А можна детальніше? Тільки не заливайте про коронавірус. Карантин почався в середині березня, а що 2,5 місяці - по суті, весь перший квартал - робили?
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06.08.2020 12:08 Ответить
Статья Бутусова вроде называлась так «Провал в Пакистане. Как топ-менеджеры "Укроборонпрома" выбили Украину со стратегического рынка вооружений»
А не про повышение надоев с 2012-го года ???
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06.08.2020 12:09 Ответить
У Бутусова 2 статьи, посвященные Укроборонпрому вышли на днях. Одна - по Пакистану, вторая - по общим убыткам Укроборонпрома.
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06.08.2020 12:51 Ответить
Беда нашей страны в том,что клоуны становятся президентами,а журналисты специаличтами оборонки.
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06.08.2020 12:11 Ответить
Снова вечнобезнаказанные папередники.
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06.08.2020 12:13 Ответить
"...первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что привело к катастрофе с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий. Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния. В 2019 году такого не было."

Ги.
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06.08.2020 12:17 Ответить
А що там з втратою Пакистанського ринку для нашого Оборонпрому? Чому не має швидкої відповіді по цьому питанню? ( Провал в Пакистане. Как топ-менеджеры "Укроборонпрома" выбили Украину со стратегического рынка вооружений)
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06.08.2020 12:22 Ответить
"Укроборонпром перечислил из собственных средств 10,7 млн грн для частичного покрытия (60%) долга перед работниками КБ "АО"

А откуда у Укроборонпрома эти "собственные средства" знаете? От поборов с предприятий оборонки. Знакомая, работавшая в одном из КБ рассказывала подробно, какой процент Укроборонпром снимает с каждого контракта предприятия - в итоге в вроде бы как выгодного контракта реальное предприятие-производитель даже в 0 выйти не может, ибо прокладка Укроборонпром отбирает львиную долю оплат.
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06.08.2020 12:50 Ответить
в оборонпроме только один наем чего стоит. у чувака зарплата 300 тыс гривен в месяц. и наверняка получает день в день, у него нет задолженности по зарплате )))
прикиньте, журнашлюх в оборонпроме на зарплате 300 штук очень эффективно создает вооружение для страны)))) ничего удивительного, что структутра в заднице.
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06.08.2020 12:51 Ответить
все колосится...
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06.08.2020 13:39 Ответить
Бла-бла-бла. В этом чиновников-бюрократов не победить.
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06.08.2020 16:19 Ответить
"Закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Вильха" и "Нептун" не осуществлены, закупки боеприпасов - ни одного контракта" это преступление в военное время.Источник: https://censor.net/b3211995

Что касается Абромавичуса, то ведь он же уходит с должности главы, по непонятным причинам.
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06.08.2020 17:06 Ответить
 
 