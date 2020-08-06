"Укроборонпром" ответил на статью Юрия Бутусова
Государственный концерн "Укроборонпром" ответил главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, который накануне проанализировал эффективность работы госконцерна.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
"Вчера уважаемый нами журналист и главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал публичную оценку эффективности работы новой команды Концерна и 68 тыс. работников сотни оборонных предприятий, подчиненных УОП. В своем анализе Юрий Бутусов оперировал данными за первый квартал 2020 года, на основании которых сделал негативный прогноз на второй квартал. Причем, структуры данных и комментарии к ним журналист у Концерна не спрашивал, поэтому, имел неполную картину. Без этого прогноз оказался некорректным, а некоторые другие предположения и тезисы журналиста - нуждающимися в уточнении и объяснении с нашей стороны", - говорится в сообщении.
В "Укроборонпроме" отмечают, что квартальные и полугодовые показатели - это результаты работы всех коллективов предприятий-участников госконцерна, десятков тысяч специалистов, которые в условиях карантина продолжали преданно работать над государственным оборонным заказом и обеспечивать армию оружием и техникой.
"В таких условиях добиться лучших результатов, чем в первом полугодии прошлого года, было крайне трудно. Однако, мы - смогли. Это надо признать и не искажать действительность, какими бы благородными ни были цели", - добавили в концерне.
В госконцерне отмечают, что первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что привело к катастрофе с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий. Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния. В 2019 году такого не было.
"Долги по зарплате на некоторых предприятиях Укроборонпрома накапливались с 2012 года. Структура долга неравномерна - преобладающую долю занимает долг перед сотрудниками Харьковского предприятия ХГАПП, которое было загнано в затруднительное положение, еще во времена правления Тимошенко. Большинство предприятий, имеющих задолженность, не в состоянии самостоятельно справиться с этой проблемой, а у Концерна, учитывая юридически правовую форму и отсутствие централизованного казначейства, существует ограниченная возможность воздействия. Несмотря на это, за счет комплекса координационных действий, мы уменьшили внутригрупповую задолженность с 55 млн грн до 2 млн грн. Также за счет целевого финансирования помогли предприятиям ликвидировать кассовые разрывы и эффективно преодолевать кризисы ликвидности, чтобы предотвратить появление долгов в будущем. Однако, на некоторых предприятиях долги вызваны структурными проблемами", - отметили в "Укроборонпроме".
Учитывая критическое положение вещей Укроборонпром перечислил из собственных средств 10,7 млн грн для частичного покрытия (60%) долга перед работниками КБ "АО" и утвердил пошаговую дорожную карту ликвидации задолженности до конца года. В будущем реформа "Укроборонпрома", корпоратизация и создание холдингов позволят забыть о задолженности по зарплате и повысить социальные стандарты, за счет создания единого центра финансового планирования, привлечения финансовых ресурсов и казначейских операций.
"Концерн во втором квартале существенно улучшил показатели, и по итогам первого полугодия имеем - 14,4 млрд гривен чистого дохода, почти так же, как в прошлом году; и 480 млн грн чистой прибыли, что на 7% лучше показателей прошлого года", - подчеркнул в "Укроборонпроме".
В то же время, в концерне отмечают, что гендиректор Абромавичус намерен дальше работать и продолжить трансформацию "Укроборонпрома" и развитие в новой роли вместе с командой, которую собрал для реализации реформы.
"Следовательно, говорить о том, что "реформа не начата" именно командой Концерна - несправделиво. Все изменения - в закупках, антикоррупции, назначениях, условиях заключения контрактов и подходов к выполнению ДОЗ - это и есть реформа. Трансформация - это длительный во времени процесс. И он состоит не только из появления чего-то нового, но и с изменений тех процессов, культуры и принципов работы, которые были заложены в идею концерна в начале его создания. "Укроборонпром" сейчас и УОП образца 2012 года - это совершенно две разные истории", - подытожили в концерне.
Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге "Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности" проанализировал эффективность работы госконцерна.
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значить одні ті борги створювали десятиліттями, а ви питаєте з Петра ???
це не чесно.
у тебя, действительно, оригинальное чукотское имя)))
Так что же у нас произошло накануне лета 2019 года, не подскажешь?
с 2013 по 2016 южмаш накопил долгов на 400 миллионов. которые потом списало государство.
а кто пришел к власти в 2014 году? почему прибыльный при воре яныке завод ушел в долги к 2016 году?
туди би аудиторів толкових.
та скрізь, куди зеля дотягнувся.
Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния.
В 2019 году такого не было."
Источник: https://censor.net/n3212239
Почему не назван виновник инцидента чрезвычайного характера, возникшего в 2020 году?
Правдорубы Абромявичус и Наем стали очень стеснительными при засекреченной зарплате?
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Мова була лише про головних менеджерів, які просрали пакистанське замовлення.
А можна детальніше? Тільки не заливайте про коронавірус. Карантин почався в середині березня, а що 2,5 місяці - по суті, весь перший квартал - робили?
А не про повышение надоев с 2012-го года ???
Ги.
А откуда у Укроборонпрома эти "собственные средства" знаете? От поборов с предприятий оборонки. Знакомая, работавшая в одном из КБ рассказывала подробно, какой процент Укроборонпром снимает с каждого контракта предприятия - в итоге в вроде бы как выгодного контракта реальное предприятие-производитель даже в 0 выйти не может, ибо прокладка Укроборонпром отбирает львиную долю оплат.
прикиньте, журнашлюх в оборонпроме на зарплате 300 штук очень эффективно создает вооружение для страны)))) ничего удивительного, что структутра в заднице.
Что касается Абромавичуса, то ведь он же уходит с должности главы, по непонятным причинам.