"Укроборонпром" ответил на статью Юрия Бутусова

Государственный концерн "Укроборонпром" ответил главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову, который накануне проанализировал эффективность работы госконцерна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Вчера уважаемый нами журналист и главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сделал публичную оценку эффективности работы новой команды Концерна и 68 тыс. работников сотни оборонных предприятий, подчиненных УОП. В своем анализе Юрий Бутусов оперировал данными за первый квартал 2020 года, на основании которых сделал негативный прогноз на второй квартал. Причем, структуры данных и комментарии к ним журналист у Концерна не спрашивал, поэтому, имел неполную картину. Без этого прогноз оказался некорректным, а некоторые другие предположения и тезисы журналиста - нуждающимися в уточнении и объяснении с нашей стороны", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" отмечают, что квартальные и полугодовые показатели - это результаты работы всех коллективов предприятий-участников госконцерна, десятков тысяч специалистов, которые в условиях карантина продолжали преданно работать над государственным оборонным заказом и обеспечивать армию оружием и техникой.

"В таких условиях добиться лучших результатов, чем в первом полугодии прошлого года, было крайне трудно. Однако, мы - смогли. Это надо признать и не искажать действительность, какими бы благородными ни были цели", - добавили в концерне.

В госконцерне отмечают, что первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что привело к катастрофе с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий. Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния. В 2019 году такого не было.

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"Долги по зарплате на некоторых предприятиях Укроборонпрома накапливались с 2012 года. Структура долга неравномерна - преобладающую долю занимает долг перед сотрудниками Харьковского предприятия ХГАПП, которое было загнано в затруднительное положение, еще во времена правления Тимошенко. Большинство предприятий, имеющих задолженность, не в состоянии самостоятельно справиться с этой проблемой, а у Концерна, учитывая юридически правовую форму и отсутствие централизованного казначейства, существует ограниченная возможность воздействия. Несмотря на это, за счет комплекса координационных действий, мы уменьшили внутригрупповую задолженность с 55 млн грн до 2 млн грн. Также за счет целевого финансирования помогли предприятиям ликвидировать кассовые разрывы и эффективно преодолевать кризисы ликвидности, чтобы предотвратить появление долгов в будущем. Однако, на некоторых предприятиях долги вызваны структурными проблемами", - отметили в "Укроборонпроме".

Учитывая критическое положение вещей Укроборонпром перечислил из собственных средств 10,7 млн грн для частичного покрытия (60%) долга перед работниками КБ "АО" и утвердил пошаговую дорожную карту ликвидации задолженности до конца года. В будущем реформа "Укроборонпрома", корпоратизация и создание холдингов позволят забыть о задолженности по зарплате и повысить социальные стандарты, за счет создания единого центра финансового планирования, привлечения финансовых ресурсов и казначейских операций.

"Концерн во втором квартале существенно улучшил показатели, и по итогам первого полугодия имеем - 14,4 млрд гривен чистого дохода, почти так же, как в прошлом году; и 480 млн грн чистой прибыли, что на 7% лучше показателей прошлого года", - подчеркнул в "Укроборонпроме".

В то же время, в концерне отмечают, что гендиректор Абромавичус намерен дальше работать и продолжить трансформацию "Укроборонпрома" и развитие в новой роли вместе с командой, которую собрал для реализации реформы.

"Следовательно, говорить о том, что "реформа не начата" именно командой Концерна - несправделиво. Все изменения - в закупках, антикоррупции, назначениях, условиях заключения контрактов и подходов к выполнению ДОЗ - это и есть реформа. Трансформация - это длительный во времени процесс. И он состоит не только из появления чего-то нового, но и с изменений тех процессов, культуры и принципов работы, которые были заложены в идею концерна в начале его создания. "Укроборонпром" сейчас и УОП образца 2012 года - это совершенно две разные истории", - подытожили в концерне.

Напомним, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге "Убытки "Укроборонпрома", провал Гособоронзаказа и хаос в оборонной промышленности" проанализировал эффективность работы госконцерна.

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