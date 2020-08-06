УКР
"Укроборонпром" відповів на статтю Юрія Бутусова

"Укроборонпром" відповів на статтю Юрія Бутусова

Державний концерн "Укроборонпром" відповів головному редакторові Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, який напередодні проаналізував ефективність роботи держконцерну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Вчора шанований нами журналіст та головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зробив публічну оцінку ефективності роботи нової команди Концерну та 68 тисяч працівників сотні оборонних підприємств, підпорядкованих УОП. У своєму аналізі Юрій Бутусов оперував даними за перший квартал 2020 року, на підставі яких зробив негативний прогноз на другий квартал. При чому, структури даних та коментарі до них журналіст у Концерну не запитував, відтак, мав неповну картину. Без цього прогноз виявився некоректним, а деякі інші припущення та тези журналіста – такими, що потребують уточнення та пояснення з нашого боку", - сказано в повідомленні.

В "Укроборонпромі" зазначають, що квартальні та піврічні показники Концерну – це результати роботи всіх колективів підприємств-учасників Укроборонпрому, десятків тисяч фахівців, які в умовах карантину продовжували віддано працювати над державним оборонним замовленням і забезпечувати військо зброєю та технікою.

"У таких умовах добитися кращих результатів, ніж у першому півріччі минулого року, було вкрай важко. Однак, ми – змогли. Треба визнати і не викривлювати дійсності, якими б благородними не були цілі", - додали в концерні.

У держконцерні зазначають, що перші замовлення та аванси пішли на підприємства лише у квітні, наприкінці першого кварталу, що спричинило катастрофу з обіговими коштами та створило негативний вплив на фінансову стійкість підприємств. Цей інцидент носив надзвичайний характер, та залежив від факторів, на які Укроборонпром не мав вплив. У 2019 році такого не було.

Читайте також: Начальник департаменту ОГП тиснув на прокурорів для зриву операції щодо ОАСК: є певні моменти. Можемо постраждати всі разом. ВІДЕО

"Борги по зарплатні на деяких підприємствах Укроборонпрому накопичувались з 2012 року. Структура боргу нерівномірна – переважну частку займає борг перед співробітниками Харківського підприємства ХДАВП, яке було загнане в скрутний стан ще у 2000-х роках. Більшість підприємств, що мають заборгованість не в змозі самостійно подолати цю проблему, а у Концерну, зважаючи на юридично правову форму та відсутність централізованого казначейства, існує обмежена можливість впливу. Незважаючи на це, за рахунок комплексу координаційних дій, ми зменшили внутрішньогрупову заборгованість з 55 млн грн до 2 млн. грн. Також за рахунок цільового фінансування допомогли підприємствам ліквідовувати касові розриви та ефективно долати кризи ліквідності, щоб унеможливити появу боргів у майбутньому. Однак, по деяких підприємствах борги спричинені структурними проблемами", - зазначили в "Укроборонпромі".

Зважаючи на критичний стан речей Укроборонпром перерахував з власних коштів 10,7 млн для часткового покриття (60%) боргу перед працівниками КБ "АО" та затвердив покрокову дорожню карту ліквідації заборгованості до кінця року. У майбутньому реформа Укроборонпрому, корпоратизація та створення холдингів дозволить забути про заборгованість по зарплатні та підвищити соціальні стандарти, за рахунок створення єдиного центру фінансового планування, залучення фінансових ресурсів та казначейських операцій.

"Концерн у другому кварталі істотно поліпшив показники, і за підсумками першого півріччя маємо14,4 млрд гривень чистого доходу, майже так само, як торік; і 480 млн грн чистого прибутку, що на 7% краще за показники минулого року", - наголосили в "Укроборонпромі".

Водночас у концерні зазначають, що гендиректор Абромавічус має намір далі працювати і продовжувати трансформацію "Укроборонпрому" і розвиток у новій ролі разом із командою, яку зібрав для реалізації реформи.

"Отже, говорити про те, що "реформа не розпочата" саме командою Концерну – несправделиво. Усі зміни – у закупівлях, антикорупції, призначеннях, умовах заключення контрактів та підходів до виконання ДОЗ – це і є реформа. Трансформація – це тривалий у часі процес. І він складається не тільки з появи чогось нового, але і зі змін тих процесів, культури та принципів роботи, які були закладені в ідею концерну на початку його створення. "Укроборонпром" зараз і УОП зразка 2012 року – це геть дві різні історії", - підсумували в концерні.

Нагадаємо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у блозі "Збитки "Укроборонпрому", провал держоборонзамовлення і хаос в оборонній промисловості" проаналізував ефективність роботи держконцерну.

Читайте: Збитки "Укроборонпрому" в 1-му кварталі 2020 року становлять 681 млн грн, а заборгованість із зарплати зросла на 68 млн грн за рік

Укроборонпром (1745) Бутусов Юрій (3648)
Т.е. они хотят сказать что это не правда? Типа "не верь глазам своим"? Белены совсем объелись?

"Укроборонпром" ответил на статью Юрия Бутусова - Цензор.НЕТ 6484
06.08.2020 11:58 Відповісти
а вам не цікаво, хто ті борги нарулив ?
06.08.2020 11:58 Відповісти
долги с 2012 года?! Не может быть!!! Сывочолый гетьман все разрулил во время своей каденции!
06.08.2020 11:57 Відповісти
Чому так швидко заголовок поміняли?
06.08.2020 11:56 Відповісти
а який був?
06.08.2020 11:58 Відповісти
Вище на 7% по тексту.
06.08.2020 12:19 Відповісти
ну так же ж на расію работаєм...
06.08.2020 11:56 Відповісти
долги с 2012 года?! Не может быть!!! Сывочолый гетьман все разрулил во время своей каденции!
06.08.2020 11:57 Відповісти
а вам не цікаво, хто ті борги нарулив ?
06.08.2020 11:58 Відповісти
мадам, не пересмикуйте. Підміна понять це типовий інструмент кремлівської пропаганди
06.08.2020 12:00 Відповісти
ані трохи не пересмикую.
значить одні ті борги створювали десятиліттями, а ви питаєте з Петра ???
це не чесно.
06.08.2020 12:03 Відповісти
мадам, усім мислячим істотам очевидно, що я не "питаю з Петра", а виражаю сумнів у правдивості написано в статті. Тож вгамуйтесь)
показати весь коментар
вже бачу.
показати весь коментар
Дядя, в зелених не запитують про борги, які їм дісталися у спадок. Їх запитують, чому ці борги збільшилися?
показати весь коментар
Чукча не читатель? Есть официальные данные и по долгам и по прибыли. И они как раз говорят о обратном. А не тупое зеленое бла-бла-бла.
показати весь коментар
Долги по зарплате на некоторых предприятиях Укроборонпрома накапливались с 2012 года. Структура долга неравномерна - преобладающую долю занимает долг перед сотрудниками Харьковского предприятия ХГАПП, которое было загнано в затруднительное положение, еще во времена правления Тимошенко. Источник: https://censor.net/n3212239
у тебя, действительно, оригинальное чукотское имя)))
показати весь коментар
На некоторых -- да. Но весь оборонпром был прибыльным и долги не накапливались, а наоборот выплачивались. А важные предприятия, типа "Луча", Южмаша, Павлоградского химзавода и т.д. наоборот работали успешно, развивались и набирали новых сотрудников до лета 2019 года. А что у нас произошло накануне лета 2019 года, не подскажешь?
показати весь коментар
я у же раз процитировал, то что написано в статье...если "чукча не читатель" но глубокий мыслитель, домысливающий написанное мною, что я могу сделать?))
показати весь коментар
Ок, попередники були херові, наробили тих боргів. А чому ж ті борги збільшилися при найвеличнішому?
показати весь коментар
те що ти з іншого аккаунта питання ставиш, не робить їх актуальними стосовно моєї тези, а твої питання розумнішими)))
показати весь коментар
Что не читатель? Что долг Южмаша в 340 млн. по зарплате сформировался с лета 2019 года, а до этого долга не было от слова совсем? Что Павлоградский химзавод поучил долги по зарплате и начал сокращать людей с зимы 2019-2020? Что КБ "Луч" вынуждено отправлять людей в неоплачиваемые отпуска, хотя на 2019 у них был стойкий портфель заказов?

Так что же у нас произошло накануне лета 2019 года, не подскажешь?
показати весь коментар
Что произошло, что произошло? Неужели не ясно? Как только Свинарчуки перестали грабить Укроборонпром, а Порошенко наживаться на войне и пришли новые и честные лица, так сразу УкробонКОНЦЕРТ (как это объединение называет величайший лидер современности), накопил новые долги, там наступил хаос и всё посыпалось.
показати весь коментар
https://kp.ua/life/560056-yuzhmashu-nachaly-vyplachyvat-zarplatu-y-spysaly-400-mln-hryven-dolha
с 2013 по 2016 южмаш накопил долгов на 400 миллионов. которые потом списало государство.
а кто пришел к власти в 2014 году? почему прибыльный при воре яныке завод ушел в долги к 2016 году?
показати весь коментар
Разруливают в депо и на зоне.А показатели работы с 14 по 19 год есть в открытом доступе.так что рулевой можешь спросить себя сам почему ,передали без долгов и с миллиардной прибылью.а за год правления великого менеджера абрамнекто.,которого своевременно изгнали из правительства за тупость,убытки у концерна 500 миллионов !! Да и вообще статья не проч то,примерно в стиле зедебилов,будет ,сделаем ,вероятно всего,кто то виноват!
показати весь коментар
ты хоть и полковник, но полный идиот. Ни понять смысл написанного, ни имя свое правильно написать не в состоянии))
показати весь коментар
Скорей на идиота .больше похож ты.Ты только сам себя и понимаешь,так что мишка переходи на базар,у тебя это лучше получается разруливать.
показати весь коментар
Т.е. они хотят сказать что это не правда? Типа "не верь глазам своим"? Белены совсем объелись?

показати весь коментар
маніпуляція цифрами.
туди би аудиторів толкових.
та скрізь, куди зеля дотягнувся.
показати весь коментар
Эх,якщо б запустили толкових аудиторів скрізь де свиня усунула свій писок,то одного пж терміна булоб замало.
показати весь коментар
так про це ж і мова, зесвиня скрізь відмітився...
показати весь коментар
"В госконцерне отмечают, что первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что привело к катастрофе с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий.
Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния.
В 2019 году такого не было."

Источник: https://censor.net/n3212239

Почему не назван виновник инцидента чрезвычайного характера, возникшего в 2020 году?
Правдорубы Абромявичус и Наем стали очень стеснительными при засекреченной зарплате?
показати весь коментар
Тут милейший пан Еном так оглушительно пукнул, что маятник у стенных часов остановился. Пан Билек расхохотался и сказал: Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, - вы большой оригинал, - так представились!(с)
показати весь коментар
Вчера уважаемый нами журналист и главный редактор издания https://censor.net/ Юрий Бутусов сделал публичную оценку эффективности работы новой команды Концерна и 68 тыс. работников сотни оборонных предприятий, подчиненных УОП Источник: https://censor.net/n3212239
___________________________________________________________________________
Мова була лише про головних менеджерів, які просрали пакистанське замовлення.
показати весь коментар
Головне заговорити. Багато буков ні про що. У Бутусова усе чітко, а тут вода.
показати весь коментар
"первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что привело к катастрофе с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий. Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния. В 2019 году такого не было."

А можна детальніше? Тільки не заливайте про коронавірус. Карантин почався в середині березня, а що 2,5 місяці - по суті, весь перший квартал - робили?
показати весь коментар
Статья Бутусова вроде называлась так «Провал в Пакистане. Как топ-менеджеры "Укроборонпрома" выбили Украину со стратегического рынка вооружений»
А не про повышение надоев с 2012-го года ???
показати весь коментар
У Бутусова 2 статьи, посвященные Укроборонпрому вышли на днях. Одна - по Пакистану, вторая - по общим убыткам Укроборонпрома.
показати весь коментар
Беда нашей страны в том,что клоуны становятся президентами,а журналисты специаличтами оборонки.
показати весь коментар
Снова вечнобезнаказанные папередники.
показати весь коментар
"...первые заказы и авансы пошли на предприятия только в апреле, в конце первого квартала, что привело к катастрофе с оборотными средствами и создало негативное влияние на финансовую устойчивость предприятий. Этот инцидент носил чрезвычайный характер, и зависел от факторов, на которые Укроборонпром не имел влияния. В 2019 году такого не было."

Ги.
показати весь коментар
А що там з втратою Пакистанського ринку для нашого Оборонпрому? Чому не має швидкої відповіді по цьому питанню? ( Провал в Пакистане. Как топ-менеджеры "Укроборонпрома" выбили Украину со стратегического рынка вооружений)
показати весь коментар
"Укроборонпром перечислил из собственных средств 10,7 млн грн для частичного покрытия (60%) долга перед работниками КБ "АО"

А откуда у Укроборонпрома эти "собственные средства" знаете? От поборов с предприятий оборонки. Знакомая, работавшая в одном из КБ рассказывала подробно, какой процент Укроборонпром снимает с каждого контракта предприятия - в итоге в вроде бы как выгодного контракта реальное предприятие-производитель даже в 0 выйти не может, ибо прокладка Укроборонпром отбирает львиную долю оплат.
показати весь коментар
в оборонпроме только один наем чего стоит. у чувака зарплата 300 тыс гривен в месяц. и наверняка получает день в день, у него нет задолженности по зарплате )))
прикиньте, журнашлюх в оборонпроме на зарплате 300 штук очень эффективно создает вооружение для страны)))) ничего удивительного, что структутра в заднице.
показати весь коментар
все колосится...
показати весь коментар
Бла-бла-бла. В этом чиновников-бюрократов не победить.
показати весь коментар
"Закупки стратегических видов вооружений, в частности ракет "Вильха" и "Нептун" не осуществлены, закупки боеприпасов - ни одного контракта" это преступление в военное время.Источник: https://censor.net/b3211995

Что касается Абромавичуса, то ведь он же уходит с должности главы, по непонятным причинам.
показати весь коментар
