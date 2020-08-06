"Укроборонпром" відповів на статтю Юрія Бутусова

Державний концерн "Укроборонпром" відповів головному редакторові Цензор.НЕТ Юрію Бутусову, який напередодні проаналізував ефективність роботи держконцерну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Вчора шанований нами журналіст та головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зробив публічну оцінку ефективності роботи нової команди Концерну та 68 тисяч працівників сотні оборонних підприємств, підпорядкованих УОП. У своєму аналізі Юрій Бутусов оперував даними за перший квартал 2020 року, на підставі яких зробив негативний прогноз на другий квартал. При чому, структури даних та коментарі до них журналіст у Концерну не запитував, відтак, мав неповну картину. Без цього прогноз виявився некоректним, а деякі інші припущення та тези журналіста – такими, що потребують уточнення та пояснення з нашого боку", - сказано в повідомленні.

В "Укроборонпромі" зазначають, що квартальні та піврічні показники Концерну – це результати роботи всіх колективів підприємств-учасників Укроборонпрому, десятків тисяч фахівців, які в умовах карантину продовжували віддано працювати над державним оборонним замовленням і забезпечувати військо зброєю та технікою.

"У таких умовах добитися кращих результатів, ніж у першому півріччі минулого року, було вкрай важко. Однак, ми – змогли. Треба визнати і не викривлювати дійсності, якими б благородними не були цілі", - додали в концерні.

У держконцерні зазначають, що перші замовлення та аванси пішли на підприємства лише у квітні, наприкінці першого кварталу, що спричинило катастрофу з обіговими коштами та створило негативний вплив на фінансову стійкість підприємств. Цей інцидент носив надзвичайний характер, та залежив від факторів, на які Укроборонпром не мав вплив. У 2019 році такого не було.

"Борги по зарплатні на деяких підприємствах Укроборонпрому накопичувались з 2012 року. Структура боргу нерівномірна – переважну частку займає борг перед співробітниками Харківського підприємства ХДАВП, яке було загнане в скрутний стан ще у 2000-х роках. Більшість підприємств, що мають заборгованість не в змозі самостійно подолати цю проблему, а у Концерну, зважаючи на юридично правову форму та відсутність централізованого казначейства, існує обмежена можливість впливу. Незважаючи на це, за рахунок комплексу координаційних дій, ми зменшили внутрішньогрупову заборгованість з 55 млн грн до 2 млн. грн. Також за рахунок цільового фінансування допомогли підприємствам ліквідовувати касові розриви та ефективно долати кризи ліквідності, щоб унеможливити появу боргів у майбутньому. Однак, по деяких підприємствах борги спричинені структурними проблемами", - зазначили в "Укроборонпромі".

Зважаючи на критичний стан речей Укроборонпром перерахував з власних коштів 10,7 млн для часткового покриття (60%) боргу перед працівниками КБ "АО" та затвердив покрокову дорожню карту ліквідації заборгованості до кінця року. У майбутньому реформа Укроборонпрому, корпоратизація та створення холдингів дозволить забути про заборгованість по зарплатні та підвищити соціальні стандарти, за рахунок створення єдиного центру фінансового планування, залучення фінансових ресурсів та казначейських операцій.

"Концерн у другому кварталі істотно поліпшив показники, і за підсумками першого півріччя маємо14,4 млрд гривень чистого доходу, майже так само, як торік; і 480 млн грн чистого прибутку, що на 7% краще за показники минулого року", - наголосили в "Укроборонпромі".

Водночас у концерні зазначають, що гендиректор Абромавічус має намір далі працювати і продовжувати трансформацію "Укроборонпрому" і розвиток у новій ролі разом із командою, яку зібрав для реалізації реформи.

"Отже, говорити про те, що "реформа не розпочата" саме командою Концерну – несправделиво. Усі зміни – у закупівлях, антикорупції, призначеннях, умовах заключення контрактів та підходів до виконання ДОЗ – це і є реформа. Трансформація – це тривалий у часі процес. І він складається не тільки з появи чогось нового, але і зі змін тих процесів, культури та принципів роботи, які були закладені в ідею концерну на початку його створення. "Укроборонпром" зараз і УОП зразка 2012 року – це геть дві різні історії", - підсумували в концерні.

