Врач отделения гематологии Винницкой ОКБ умер от осложнений COVID-19

В Винницкой области от COVID-19 умер врач клинического высокоспециализированного гематологического отделения Винницкой областной клинической больницы им.М.Пирогова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкого ОГА.

"Умер мужчина, 51 год, житель г. Винница. Работал врачом клинического высокоспециализированного гематологического отделения Винницкой областной клинической больницы имени Николая Пирогова. Поступил 3 августа в ГКБ № 1 в крайне тяжелом состоянии, сразу в реанимационное отделение по поводу: covid, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония 4 кл. гр, дыхательная недостаточность 4, 80% поражения легких по СКТ, постоянно зависим от кислорода. Болел гипертонической болезнью 2 степени. Учитывая стремительное нарастание гипоксии, утром 5 августа переведен на ИВЛ. Из-за быстрого нарастания респираторного дестрес-синдрома и отека легких 5 августа констатирована смерть", - сказано в сообщении.

Заместитель председателя ОГА Наталья Заболотная дала поручение Управлению Государственной службы Украины по вопросам труда в Винницкой области организовать комиссию по расследованию случая смерти врача.

Сообщается, что всего в области зарегистрировано 58 летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине снова зафиксирован суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19 - 1 318 новых случаев, умер 31 человек, всего - 76,8 тыс. инфицированных

Сейчас диванные експерты расскажут что коронавирус фейк...
06.08.2020 12:42 Ответить
Есть только две категории: боты и полезные идиоты. Причем вторые опаснее.
06.08.2020 13:02 Ответить
Ситуация с коронавирусом начинает выходить из-под контроля. Минздрав пустился берега, Степанов подписывает липовые решения, Зеленский предложивший его молчит, ВР избравшая его притворилась недееспособной.(с)
06.08.2020 12:53 Ответить
 
 