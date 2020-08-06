Лікар відділення гематології Вінницької ОКЛ помер від ускладнень COVID-19

У Вінницькій області від COVID-19 помер лікар клінічного високоспеціалізованого гематологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. Пирогова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Вінницької ОДА.

"Помер чоловік, 51 рік, житель м. Вінниця. Працював лікарем клінічного високоспеціалізованого гематологічного відділення Вінницької обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. Надійшов 3 серпня в МКЛ №1 у вкрай важкому стані, відразу в реанімаційне відділення з приводу: covid, позалікарняна двостороння полісегментарна пневмонія 4 кл. гр, дихальна недостатність 4, 80% ураження легень по СКТ, постійно залежний від кисню. Хворів на гіпертонічну хворобу 2 ступеня. З огляду на стрімке наростання гіпоксії, вранці 5 серпня переведений на ШВЛ. Через швидке наростання респіраторного дестрес-синдрому і набряку легенів 5 серпня констатовано смерть", - сказано в повідомленні.

Заступник голови ОДА Наталія Заболотна дала доручення Управлінню Державної служби України з питань праці у Вінницькій області організувати комісію з розслідування випадку смерті лікаря.

Повідомляють, що всього в області зареєстровано 58 летальних випадків.

