Нардепы подали в КС сразу 3 представления с просьбой отменить спецконфискацию

В Конституционный суд Украины в четверг поступило представление 47 народных депутатов относительно соответствия Основному закону положений статей 96-1 и 96-2 Уголовного кодекса Украины, регламентирующих процедуру специальной конфискации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

В своем конституционном представлении о конституционности положений статей 96-1, 96-2 УКУ, текст которого размещен на сайте КС, нардепы просят суд признать положения процедуры специальной конфискации нарушающими Конституцию Украины и приводящими к ограничению прав граждан.

"Просим открыть конституционное производство… поскольку оспариваемые в данном конституционном представлении статьи 96-1, 96-2 Уголовного кодекса грубо нарушают Конституцию Украины, и их правоприменение ежедневно приводит к ущемлению и лишению граждан их основополагающих прав и свобод, также следствием является их преследование в уголовном порядке", - говорится в тексте представления.

Среди аргументов народные депутаты приводят, в частности, тот факт, что нормы указанных статей УК предполагают применение процедуры спецконфисакции "к невиновным третьим лицам, которые не являются субъектом преступления и не совершали никаких действий, которые по закону об уголовной ответственности предусматривают наказание или другие уголовно-правовые последствия".

"Это грубо противоречит части первой статьи 62 Конституции Украины. Так как презумпция невиновности лица является конституционной гарантией защиты человека и гражданина от незаконного вмешательства в его жизнь и нарушения прав и свобод, запрещает применение к лицу наказания и уголовно-правовые последствия, пока вина лица не будет доказана в законном порядке", - подчеркивается в тексте представления.

Кроме того, авторы представления указывают на то, институт специальной конфискации является дополнительной мерой к уже существующей норме о конфискации, что приводит к ограничению прав и свобод, установленных Конституцией, сужает их содержание и объем.

Во втором конституционном представлении, которое также поступило в суд в четверг, 47 народных депутатов обжалуют в КС положения Уголовного процессуального кодекса, регламентирующие процессуальную процедуру спецконфискации, и также просят о безотлагательности рассмотрения представления.

Еще одно представление 47 народных депутатов, также поступившие в КС в четверг, касается конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других, связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан.

По мнению авторов представления, в частности, не соответствуют Конституции нормы о мониторинге способа жизни субъектов декларирования. В представлении отмечается, что оспариваемые законодательные положения нарушают принципы верховенства права и запрета вмешательства в личную и семейную жизнь.

Авторы конституционного представления указывают на индивидуальный характер юридической ответственности, незыблемость права частной собственности и неконституционность ужесточения уголовно-правовых норм, которые имеют обратное действие во времени.

"Статья 368-5 Уголовного кодекса Украины (предусматривающая уголовную ответственность за незаконное обогащение – ИФ-У) позволяет расширять свое действие на деяния, которые были совершены до момента вступления ее в силу, что не соответствует ст. 58 Конституции Украины", - говорится в тексте представления.

Взыскание активов в доход государства, по мнению авторов конституционного представления, дублирует конфискацию и спецконфискацию как меру наказания.

"Дублирование наказания и применение к лицу конфискации, специальной конфискации, признания необоснованными активов и взыскание их в доход государства нарушает принцип пропорциональности, которые требуют соразмерного ограничения прав и свобод человека для достижения публичных целей. Такой законодательный подход противоречит конституционно определенному принципу верховенства права", - говорится в тексте представления.

Авторы представления отмечают, что Конституция Украины не предусматривает такой правовой категории для лишения права частной собственности как "признание необоснованными активов и взыскание их в доход государства".