РУС
2 890 44

Нардепы подали в КС сразу 3 представления с просьбой отменить спецконфискацию

В Конституционный суд Украины в четверг поступило представление 47 народных депутатов относительно соответствия Основному закону положений статей 96-1 и 96-2 Уголовного кодекса Украины, регламентирующих процедуру специальной конфискации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

В своем конституционном представлении о конституционности положений статей 96-1, 96-2 УКУ, текст которого размещен на сайте КС, нардепы просят суд признать положения процедуры специальной конфискации нарушающими Конституцию Украины и приводящими к ограничению прав граждан.

"Просим открыть конституционное производство… поскольку оспариваемые в данном конституционном представлении статьи 96-1, 96-2 Уголовного кодекса грубо нарушают Конституцию Украины, и их правоприменение ежедневно приводит к ущемлению и лишению граждан их основополагающих прав и свобод, также следствием является их преследование в уголовном порядке", - говорится в тексте представления.

Среди аргументов народные депутаты приводят, в частности, тот факт, что нормы указанных статей УК предполагают применение процедуры спецконфисакции "к невиновным третьим лицам, которые не являются субъектом преступления и не совершали никаких действий, которые по закону об уголовной ответственности предусматривают наказание или другие уголовно-правовые последствия".

"Это грубо противоречит части первой статьи 62 Конституции Украины. Так как презумпция невиновности лица является конституционной гарантией защиты человека и гражданина от незаконного вмешательства в его жизнь и нарушения прав и свобод, запрещает применение к лицу наказания и уголовно-правовые последствия, пока вина лица не будет доказана в законном порядке", - подчеркивается в тексте представления.

Кроме того, авторы представления указывают на то, институт специальной конфискации является дополнительной мерой к уже существующей норме о конфискации, что приводит к ограничению прав и свобод, установленных Конституцией, сужает их содержание и объем.

Читайте также: Кабмин предлагает ввести обязательную конфискацию имущества за сообщения о ложном минировании

Во втором конституционном представлении, которое также поступило в суд в четверг, 47 народных депутатов обжалуют в КС положения Уголовного процессуального кодекса, регламентирующие процессуальную процедуру спецконфискации, и также просят о безотлагательности рассмотрения представления.

Еще одно представление 47 народных депутатов, также поступившие в КС в четверг, касается конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других, связанных с ними законов Украины, затрагивающих права и свободы граждан.

По мнению авторов представления, в частности, не соответствуют Конституции нормы о мониторинге способа жизни субъектов декларирования. В представлении отмечается, что оспариваемые законодательные положения нарушают принципы верховенства права и запрета вмешательства в личную и семейную жизнь.

Авторы конституционного представления указывают на индивидуальный характер юридической ответственности, незыблемость права частной собственности и неконституционность ужесточения уголовно-правовых норм, которые имеют обратное действие во времени.

"Статья 368-5 Уголовного кодекса Украины (предусматривающая уголовную ответственность за незаконное обогащение – ИФ-У) позволяет расширять свое действие на деяния, которые были совершены до момента вступления ее в силу, что не соответствует ст. 58 Конституции Украины", - говорится в тексте представления.

Читайте также: За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020. ДОКУМЕНТ

Взыскание активов в доход государства, по мнению авторов конституционного представления, дублирует конфискацию и спецконфискацию как меру наказания.

"Дублирование наказания и применение к лицу конфискации, специальной конфискации, признания необоснованными активов и взыскание их в доход государства нарушает принцип пропорциональности, которые требуют соразмерного ограничения прав и свобод человека для достижения публичных целей. Такой законодательный подход противоречит конституционно определенному принципу верховенства права", - говорится в тексте представления.

Авторы представления отмечают, что Конституция Украины не предусматривает такой правовой категории для лишения права частной собственности как "признание необоснованными активов и взыскание их в доход государства".

депутат (3345) конфискация (607) КС (2251)
+13
***** всё шо нажито непосильным трудом забратть)))) оставить маму без скорости и дедушку без лимонов отложенных с пенсии
показать весь комментарий
06.08.2020 13:01 Ответить
+11
Здорово,а можно фамилии 47-ми депутатов,да вы хоть обозначьте к какому клану они принадлежат,Порошенко,Коломойского,Ахметова,Фирташа дайте понимание,кто против конфискации.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:01 Ответить
+10
готуються к неосяжному пограбуванню країни....
показать весь комментарий
06.08.2020 13:00 Ответить
готуються к неосяжному пограбуванню країни....
показать весь комментарий
06.08.2020 13:00 Ответить
Михайло, вони уже давно не готуються..
.грабують!!! Грабують, переводят гроші та майно за кордон, переписують на родичів...
показать весь комментарий
06.08.2020 13:16 Ответить
***** всё шо нажито непосильным трудом забратть)))) оставить маму без скорости и дедушку без лимонов отложенных с пенсии
показать весь комментарий
06.08.2020 13:01 Ответить
Здорово,а можно фамилии 47-ми депутатов,да вы хоть обозначьте к какому клану они принадлежат,Порошенко,Коломойского,Ахметова,Фирташа дайте понимание,кто против конфискации.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:01 Ответить
Конечно там нету от ЕС там Жулькины . Жопоблок и Уроды!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:04 Ответить
А если вдруг окажется кто-то из ЕС, тогда что скажешь?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:05 Ответить
Дик уже ж нижче написали і ссилки дали, що не петіні, не зеліні і не юліні, а опзж...
показать весь комментарий
06.08.2020 14:24 Ответить
Закон про збагачення вносила подання більшість з песа.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:16 Ответить
Вангую, что в данном случае "танцуют все!")))
показать весь комментарий
06.08.2020 13:04 Ответить
Алекс, а какая разница к какому клану....вопрос риторический - они все против конфискации.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:18 Ответить
Согласен с вами,что все они до единого против конфискации.Вот поэтому они и грабят страну не только себе на хлеб с маслом ,а чтобы ещё и откупиться.Ведь за семь лет не одной отрубленной руки,не одной посадки,а только пустая балтовня в вышиванке из под которой торчит бабло ворованное.Всё это кодло за 30 лет во власти нужно садить,а это значит повторение витка истории.И тут подходим к самому главному.А где брать деньги на выборы,лямов так 80 - 100,у олигархов просить?Отож.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:26 Ответить
Алекс, все верно... а при тоталитарном СССР такие хапуги очень часто садились за ґрати...Вадим Рабинович может подтвердить.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:39 Ответить
При тоталітарному ссср садилися до грати навіть ті, хто 5 доларів купив для колекції грошей...
І так, топ-хапуги не садилися, а у них багатство було не менше, ніж у ******** олігархів.
https://topgir.com.ua/kakie-superkary-i-elitnye-avto-byli-u-sovetskix-vozhdej-109382/
показать весь комментарий
06.08.2020 14:19 Ответить
Набагато меньше... на декілька порядків.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:26 Ответить
Ну от там по ссилці автопарк Брєжнєва - 600й Мерс, Каділлак, Лінкольн, Роллс-Ройс, Порше, Мазераті, Феррарі. Чим не мамалюбітскорость?))
показать весь комментарий
06.08.2020 14:29 Ответить
Я прочел вашу ссылку... как то не зацепило, ему по статусу было положено, как почти любой глава государства А сейчас коррумпированный мэр может себе такое позволить... А кто ещё из советского Политбюро имел такую коллекцию кроме Брежнева?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:33 Ответить
Спортивні Феррарі і Порше по статусу?)))))))

По статусу йому були положені членовози ЗІЛ і Чайка, які і так простим совєцьким громадяним не були доступні в продажу!

А це буржуйська техніка, яку, до речі, простий громадянин ссср не мав права з-за кордону привезти! Він і Фольксваген Жук не мав права привезти, а мусив стояти у черзі по 5 років за Запорожцем чи Жигулями!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:48 Ответить
Павел, если вы серьёзно, то пожалуйста хоть одно имя...
Плыззз...
показать весь комментарий
06.08.2020 16:39 Ответить
Почитайте официальные декларации... Это вершина айсберга. И да - я серьезно.
показать весь комментарий
06.08.2020 18:26 Ответить
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_391_2020.pdf , бойко , кива і компанія

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_392_2020.pdf , мамоян, медведчук, рабінович, шуфрич і компанія

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_393_2020.pdf , кива, козак, медведчук і компанія
показать весь комментарий
06.08.2020 13:54 Ответить
"к невиновным третьим лицам, которые не являются субъектом преступления и не совершали никаких действий, которые по закону об уголовной ответственности предусматривают наказание или другие уголовно-правовые последствия".Источник: https://censor.net.ua/n3212259

То есть своё майно переписывали на кого надо, а теперь взвились?))))
показать весь комментарий
06.08.2020 13:03 Ответить
Именно так!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:19 Ответить
Иш завизжали! Значит закон правильный! Чувствуют как яйца зажимают, вот и пошел ор!!!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:28 Ответить
вот оно мыролюбство во всей красе. я бы сказал, безальтернативное мыролюбство.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:04 Ответить
Як Порошенко "обікрав" армію.
Поширюйте !!!

Нардепы подали в КС сразу 3 представления с просьбой отменить спецконфискацию - Цензор.НЕТ 4602
показать весь комментарий
06.08.2020 13:08 Ответить
Манипуляция чистой воды! Это для самых ограниченных людей. Порошенко не обікрав армію, але він нажився на ній дуже і дуже! До речі не він один.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:21 Ответить
держи!.. ты заработал..
Нардепы подали в КС сразу 3 представления с просьбой отменить спецконфискацию - Цензор.НЕТ 6453
показать весь комментарий
06.08.2020 14:40 Ответить
А янелох??? Скажи пожалуйста, сколько оно зарабатывает на одном слове: "Тасторона"? Если не хрена не зарабатывает, то тупее мендель!
показать весь комментарий
06.08.2020 16:51 Ответить
Хочешь сказать, что на втором фото вся эта техника выпускается после прихода порошенко?
показать весь комментарий
06.08.2020 14:30 Ответить
Вот это я понимаю аргумент!!! Так держать!
показать весь комментарий
06.08.2020 14:43 Ответить
Да, они хотят сказать именно это. И хотят чтобы их все слушали и верили им.
показать весь комментарий
06.08.2020 14:44 Ответить
Подскажите,а почему закрыли рубрику Анекдоты? Ведь так весело было и смешно. Кому помешала такая рубрика или кто себя увидел в анекдотах?
показать весь комментарий
06.08.2020 13:09 Ответить
ой как завертелись, как ужи на сковородке ))) с чего бы это?
нищему нариду это не грозит, а тут... прямо сразу и права свои порушенные вспомнили )))))
показать весь комментарий
06.08.2020 13:10 Ответить
Чому не названі ці нардепи.Країна повинна і має право знати своїх хероїв.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:14 Ответить
Патаму ша ворон ворону глаз не выклюнет, там же они все такиеи ХЕРОИ.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:32 Ответить
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/3_391_2020.pdf
показать весь комментарий
06.08.2020 13:38 Ответить
Дивує не те що ці так звані нардепи подали це подання а прикро те що нема подання нардепів на заборону цієї партії в Україні як ворожу і яка посягає не територіальну цілісність України на боці окупанта.
показать весь комментарий
06.08.2020 13:48 Ответить
Домик на тёщу защищён Конституцыей!
показать весь комментарий
06.08.2020 13:37 Ответить
Евреям нужно запретить быть у власти ...паталогические воры и вруны .иначе Украину разнесут в клочья
показать весь комментарий
06.08.2020 13:53 Ответить
Дик, а чому ж не написали, що ініціаторами подань є депутати заЖОПи ОПЗЖ???
показать весь комментарий
06.08.2020 14:20 Ответить
Презервативы зашевелились
показать весь комментарий
06.08.2020 15:42 Ответить
Режим полного и всеобъемлющего ограбления страны.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:38 Ответить
Кто эти 47 депутатов? Назовите имена.
показать весь комментарий
06.08.2020 16:40 Ответить
Вище цілих два коментарі з посиланнями на офіційні документи.
показать весь комментарий
06.08.2020 17:49 Ответить
 
 