В больницах заняты менее 8% аппаратов ИВЛ, - "Медзакупки"

В больницах заняты менее 8% аппаратов ИВЛ, - "Медзакупки"

Загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в украинских больницах составляет менее 7,85%, аппаратов ИВЛ достаточно.

Об этом сообщает в Фейсбуке госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), информирует Цензор.НЕТ.

"По данным нашей системы MedData, количество имеющихся аппаратов в опорных больницах в регионах является достаточным для лечения имеющихся больных", - сказано в сообщении.

По данным системы MedData, в украинских больницах есть 3198 аппаратов ИВЛ. Пациенты подключены к 251 аппаратам. Больные COVID-19 составляют половину тех, кто сейчас находится на искусственной вентиляции легких.

"Критической загруженности аппаратов ИВЛ пока нет", - констатирует МЗУ.

В больницах заняты менее 8% аппаратов ИВЛ, - Медзакупки 01

В больницах заняты менее 8% аппаратов ИВЛ, - Медзакупки 02
В больницах заняты менее 8% аппаратов ИВЛ, - Медзакупки 03
В больницах заняты менее 8% аппаратов ИВЛ, - Медзакупки 04
В больницах заняты менее 8% аппаратов ИВЛ, - Медзакупки 05В больницах заняты менее 8% аппаратов ИВЛ, - Медзакупки 06

Топ комментарии
+3
Ну и нахрена весь этот цирк?
06.08.2020 17:15 Ответить
+2
Если между строк читать, то это типа повод реализовать 92% невостребованных аппаратов ИВЛ?
06.08.2020 17:18 Ответить
+1
Когда много текста, возникают вопросы. Почему так мало задействовано аппаратов ИВЛ?
В каком они состоянии? А есть ли на местах достаточно специалистов которые могут с ними работать?
06.08.2020 17:27 Ответить
Тут зелебобам еще есть над чем работать...
06.08.2020 17:10 Ответить
Зачем?Вчера тут на форуме вовсю постили картинку разные доброхоты, мол не куплено ни одного ИВЛ за какой-то период, а теперь выясняется что и не надо.
06.08.2020 17:13 Ответить
Я ж говорю, что зелебобы накеруют, шо будет надо...
06.08.2020 17:15 Ответить
Не куплено, а 100 лямов не стало. Это нормально для зебилов?
06.08.2020 17:25 Ответить
Почему не стало?В тексте новости написано всё подробно, начиная с абзаца "6 липня" и далее по тексту.
06.08.2020 17:33 Ответить
бда-бла про тендер и переговоры. А деньги уже потрачены Даже строительство дорого в данном случае называется не целевое использование.
06.08.2020 17:39 Ответить
Тендер не прошёл если верить тексту новости. А деньги просто перераспределили на другие нужды. Не вижу большой беды.
06.08.2020 17:42 Ответить
Какие другие нужды? Если деньги на борьбу с ковид отобрали у образования, культуры, спорта, обобрали местные бюджеты. Почему не борются с пандемией ничем кроме сказок Ляшка и карантином против неугодных областей.?
06.08.2020 20:07 Ответить
а скільки куплено на бумазі тисячі
06.08.2020 17:12 Ответить
Ну и нахрена весь этот цирк?
06.08.2020 17:15 Ответить
" Пациенты подключены к 251 аппаратам. Больные COVID-19 составляют половину тех, кто сейчас находится на искусственной вентиляции легких.Источник: https://censor.net/n3212336"

Однако, неделю, две, три назад КОВИДники занимали 90+- аппаратов, а сегодня - 158
06.08.2020 17:16 Ответить
ИВЛ используют в самых крайних случаях. А так во всех больницах установлена сетка с кислородными масками типа водопровода к каждой койке, - так и дышат кому трудно.
06.08.2020 17:18 Ответить
Думаю, что далеко не во всех больницах есть кислородная сеть. Не думаю, что больницы хотят провести у себя кислородную сеть - чем больше сеть, тем больше утечек, а кислород не бесплатен. Большинство ИВЛ имеют автономный источник кислорода, за расходом которого легче следить персоналу
06.08.2020 17:34 Ответить
На счет всех я конечно не уверен, но там где лечился я было именно так. Кислородная сеть - основное что делали при перепрофилировании обычных палат в инфекционные для Ковид. На стене простой краник, она подключила маску и все.
06.08.2020 17:53 Ответить
Если между строк читать, то это типа повод реализовать 92% невостребованных аппаратов ИВЛ?
06.08.2020 17:18 Ответить
Когда много текста, возникают вопросы. Почему так мало задействовано аппаратов ИВЛ?
В каком они состоянии? А есть ли на местах достаточно специалистов которые могут с ними работать?
06.08.2020 17:27 Ответить
Еще не вечер, точнее не сентябрь. Надеюсь, и не понадобятся.
06.08.2020 17:41 Ответить
та то вже неважливо... головне, що БАБЛО зроблено на закупівлях апаратів!
06.08.2020 18:58 Ответить
 
 