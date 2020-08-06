В больницах заняты менее 8% аппаратов ИВЛ, - "Медзакупки"

Загруженность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в украинских больницах составляет менее 7,85%, аппаратов ИВЛ достаточно.

Об этом сообщает в Фейсбуке госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), информирует Цензор.НЕТ.

"По данным нашей системы MedData, количество имеющихся аппаратов в опорных больницах в регионах является достаточным для лечения имеющихся больных", - сказано в сообщении.

По данным системы MedData, в украинских больницах есть 3198 аппаратов ИВЛ. Пациенты подключены к 251 аппаратам. Больные COVID-19 составляют половину тех, кто сейчас находится на искусственной вентиляции легких.

"Критической загруженности аппаратов ИВЛ пока нет", - констатирует МЗУ.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский зашел в супермаркет в Бахмуте: Все в масках. Я спокоен за наше взрослое и зрелое общество. ФОТО











