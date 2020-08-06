УКР
1 120 24

У лікарнях зайняті менш як 8% апаратів ШВЛ, - "Медзакупівлі"

Завантаженість апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) в українських лікарнях становить 7,85%, апаратів ШВЛ досить.

Про це повідомляє у Фейсбуці держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ), інформує Цензор.НЕТ.

"За даними нашої системи MedData, кількість наявних апаратів в опорних лікарнях у регіонах є достатньою для лікування наявних хворих", - сказано в повідомленні.

За даними системи MedData, в українських лікарнях є 3198 апаратів ШВЛ. Пацієнти підключені до 251 апарату. Хворі COVID-19 становлять половину тих, хто зараз перебуває на штучній вентиляції легенів.

"Критичної завантаженості апаратів ШВЛ поки немає", - констатує МОЗ.

У лікарнях зайняті менш як 8% апаратів ШВЛ, - Медзакупівлі 01

У лікарнях зайняті менш як 8% апаратів ШВЛ, - Медзакупівлі 02
У лікарнях зайняті менш як 8% апаратів ШВЛ, - Медзакупівлі 03
У лікарнях зайняті менш як 8% апаратів ШВЛ, - Медзакупівлі 04
У лікарнях зайняті менш як 8% апаратів ШВЛ, - Медзакупівлі 05У лікарнях зайняті менш як 8% апаратів ШВЛ, - Медзакупівлі 06

Топ коментарі
+3
Ну и нахрена весь этот цирк?
показати весь коментар
06.08.2020 17:15 Відповісти
+2
Если между строк читать, то это типа повод реализовать 92% невостребованных аппаратов ИВЛ?
показати весь коментар
06.08.2020 17:18 Відповісти
+1
Когда много текста, возникают вопросы. Почему так мало задействовано аппаратов ИВЛ?
В каком они состоянии? А есть ли на местах достаточно специалистов которые могут с ними работать?
показати весь коментар
06.08.2020 17:27 Відповісти
Коментувати
Тут зелебобам еще есть над чем работать...
показати весь коментар
06.08.2020 17:10 Відповісти
Зачем?Вчера тут на форуме вовсю постили картинку разные доброхоты, мол не куплено ни одного ИВЛ за какой-то период, а теперь выясняется что и не надо.
показати весь коментар
06.08.2020 17:13 Відповісти
Я ж говорю, что зелебобы накеруют, шо будет надо...
показати весь коментар
06.08.2020 17:15 Відповісти
Не куплено, а 100 лямов не стало. Это нормально для зебилов?
показати весь коментар
06.08.2020 17:25 Відповісти
Почему не стало?В тексте новости написано всё подробно, начиная с абзаца "6 липня" и далее по тексту.
показати весь коментар
06.08.2020 17:33 Відповісти
бда-бла про тендер и переговоры. А деньги уже потрачены Даже строительство дорого в данном случае называется не целевое использование.
показати весь коментар
06.08.2020 17:39 Відповісти
Тендер не прошёл если верить тексту новости. А деньги просто перераспределили на другие нужды. Не вижу большой беды.
показати весь коментар
06.08.2020 17:42 Відповісти
Какие другие нужды? Если деньги на борьбу с ковид отобрали у образования, культуры, спорта, обобрали местные бюджеты. Почему не борются с пандемией ничем кроме сказок Ляшка и карантином против неугодных областей.?
показати весь коментар
06.08.2020 20:07 Відповісти
а скільки куплено на бумазі тисячі
показати весь коментар
06.08.2020 17:12 Відповісти
Ну и нахрена весь этот цирк?
показати весь коментар
06.08.2020 17:15 Відповісти
" Пациенты подключены к 251 аппаратам. Больные COVID-19 составляют половину тех, кто сейчас находится на искусственной вентиляции легких.Источник: https://censor.net/n3212336"

Однако, неделю, две, три назад КОВИДники занимали 90+- аппаратов, а сегодня - 158
показати весь коментар
06.08.2020 17:16 Відповісти
ИВЛ используют в самых крайних случаях. А так во всех больницах установлена сетка с кислородными масками типа водопровода к каждой койке, - так и дышат кому трудно.
показати весь коментар
06.08.2020 17:18 Відповісти
Думаю, что далеко не во всех больницах есть кислородная сеть. Не думаю, что больницы хотят провести у себя кислородную сеть - чем больше сеть, тем больше утечек, а кислород не бесплатен. Большинство ИВЛ имеют автономный источник кислорода, за расходом которого легче следить персоналу
показати весь коментар
06.08.2020 17:34 Відповісти
На счет всех я конечно не уверен, но там где лечился я было именно так. Кислородная сеть - основное что делали при перепрофилировании обычных палат в инфекционные для Ковид. На стене простой краник, она подключила маску и все.
показати весь коментар
06.08.2020 17:53 Відповісти
Если между строк читать, то это типа повод реализовать 92% невостребованных аппаратов ИВЛ?
показати весь коментар
06.08.2020 17:18 Відповісти
Когда много текста, возникают вопросы. Почему так мало задействовано аппаратов ИВЛ?
В каком они состоянии? А есть ли на местах достаточно специалистов которые могут с ними работать?
показати весь коментар
06.08.2020 17:27 Відповісти
Еще не вечер, точнее не сентябрь. Надеюсь, и не понадобятся.
показати весь коментар
06.08.2020 17:41 Відповісти
та то вже неважливо... головне, що БАБЛО зроблено на закупівлях апаратів!
показати весь коментар
06.08.2020 18:58 Відповісти
 
 