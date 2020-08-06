У лікарнях зайняті менш як 8% апаратів ШВЛ, - "Медзакупівлі"
Завантаженість апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) в українських лікарнях становить 7,85%, апаратів ШВЛ досить.
Про це повідомляє у Фейсбуці держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ), інформує Цензор.НЕТ.
"За даними нашої системи MedData, кількість наявних апаратів в опорних лікарнях у регіонах є достатньою для лікування наявних хворих", - сказано в повідомленні.
За даними системи MedData, в українських лікарнях є 3198 апаратів ШВЛ. Пацієнти підключені до 251 апарату. Хворі COVID-19 становлять половину тих, хто зараз перебуває на штучній вентиляції легенів.
"Критичної завантаженості апаратів ШВЛ поки немає", - констатує МОЗ.
Однако, неделю, две, три назад КОВИДники занимали 90+- аппаратов, а сегодня - 158
В каком они состоянии? А есть ли на местах достаточно специалистов которые могут с ними работать?