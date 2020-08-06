Участникам отмененного пробного ВНО вернули более 27 млн грн, - Минфин

Министерство образования и науки совместно с АО КБ "Приватбанк" вернули участникам отмененного пробного ВНО уже более 27 млн ​​грн заплаченных ими средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"По состоянию на 3 августа 2020 Министерство образования и науки совместно с АО КБ" Приватбанк "вернули средства за пробное ВНО в учебных заведениях 110 тыс. 554 участникам. Сумма возвращенных средств - 27 млн ​​354 тыс. грн, что составляет 52,15% от общей суммы (52 млн 450 тыс. грн) ", - отметили в Минфине.

Там также добавили, что средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в Приватбанке для их возвращения 218 тыс. 663 участнику.

Как известно Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования - постановлением № 480 от 12 июня пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово "пробное").

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе должно было состояться 15 июня, а пробное ВНО по другим предметам - 17 июня.

