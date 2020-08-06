Учасникам скасованого пробного ЗНО повернули понад 27 млн грн, - Мінфін

Міністерство освіти й науки спільно з АТ КБ "Приватбанк" повернули учасникам скасованого пробного ЗНО вже понад 27 млн грн заплачених ними коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Станом на 3 серпня 2020 Міністерство освіти і науки спільно з АТ КБ "Приватбанк" повернули кошти за пробне ЗНО в навчальних закладах 110 тис. 554 учасникам. Сума повернутих коштів - 27 млн ​​354 тис. грн, що становить 52,15 % від загальної суми (52 млн 450 тис. грн)", - зазначили в Мінфіні.

Там також додали, що кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками, які були спрямовані в Приватбанк для їх повернення 218 тис. 663 учаснику.

Як відомо Кабінет міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного тестування - постановою № 480 від 12 червня пробне ЗНО виключено з переліку заходів, проведення яких дозволено в період карантину (в підпункті 4 пункту 3 постанови №392 виключено слово "пробне").

Пробне ЗНО з української мови та літератури мало відбутися 15 червня, а пробне ЗНО з інших предметів - 17 червня.

