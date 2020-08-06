Степанов утверждает, что не призывал закрывать церкви из-за коронавируса
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса.
Об этом он сказал на брифинге во Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Обвинения я в адрес церквей никогда не делал, это какая-то манипуляция", - сказал Степанов.
По словам министра, он сам посещает церковь и наблюдает при этом, что правила, введенные на период карантина, там иногда не выполняются.
"Я думаю, что здесь надо подумать о здоровье прихожан. И если есть проблема в том или ином храме, просто исправить ее ... А (относительно) любых заявлений ... Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытия церквей? Это начали придумывать даже не из того, что я говорил, а самостоятельно", - заявил Степанов.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 30 июля во время селекторного совещания под председательством Президента сообщил, что, согласно результатам эпидемиологических расследований, главной причиной роста количества больных на западе Украины являются богослужения. Второй основной причиной он назвал общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с отдыхом.
А зря !!!
Церковь, транспорт, торговые центры, медицинские учреждения + свадьбы / дни рождения - вот основные очаги заражения инфекцией. Но транспорт, торговля и больницы вынужденно необходимы, там закрывать нельзя - просто надо жёстко контролировать количество посетителей и проводить дезинфекционные мероприятия постоянно.
Тогда как церковь и разного рода праздники надо поставить на паузу - никому ничего не станется, если молодожёны распишутся на свежем воздухе (выездная церемония ЗАГСа) только в присутствии двух свидетелей и одного работника ЗАГСа и на том всё : никаких венчаний да свадеб на 100-200 человек. Закончится эпидемия - отпразднуете.
Западная Украина - самый центр эпидемии почему ? Потому что все по выходным идут лбы расшибать в церковь. Как-будто без этого прожить нельзя.
а карантинные меры - отдельная тема, надо соблюдать
На поповский бизнес нельзя наезжать. Это тебе не парикмахерские.
Кацапский сатанат как раз этим и занимался.
цирк просто - когда разговаривает то за минуто 20 раз: - эээээ, бееее, ыыыы, ммммм
самого лечить надо
Такого я ще не чув.
во вторых, действительно надо запрещать распространять инфекцию там, где практикуют с одной чаши одной ложечкой и дистанцию не соблюдают
їбануті. їбануті середньовічні істоти.