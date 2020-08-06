РУС
Степанов утверждает, что не призывал закрывать церкви из-за коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге во Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Обвинения я в адрес церквей никогда не делал, это какая-то манипуляция", - сказал Степанов.

По словам министра, он сам посещает церковь и наблюдает при этом, что правила, введенные на период карантина, там иногда не выполняются.

"Я думаю, что здесь надо подумать о здоровье прихожан. И если есть проблема в том или ином храме, просто исправить ее ... А (относительно) любых заявлений ... Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытия церквей? Это начали придумывать даже не из того, что я говорил, а самостоятельно", - заявил Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 30 июля во время селекторного совещания под председательством Президента сообщил, что, согласно результатам эпидемиологических расследований, главной причиной роста количества больных на западе Украины являются богослужения. Второй основной причиной он назвал общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с отдыхом.

Автор: 

карантин (16729) церковь (1331) ложь (379) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+3
На поповский бизнес нельзя наезжать. Это тебе не парикмахерские.
06.08.2020 18:46 Ответить
+3
Эта **** Степанов вместе с Ляшком пусть скажут, зачем вы напялили всем украинцам маски на весну и все лето? Зачем вы штрафовали людей? !!! Если все ученые и эксперты говорят, что маски не защищают от вирусов? Зачем вы ,зеленые твари, штрафовали здоровых людей без масок? Маски нужно носить только больным, чтобы сопли не летели вокруг вместе с вирусами. А здоровые чего задыхаются в этих грязных тряпках полгода? Для чего вы творите эти сатанинские брехливые выкрутасы? На масках ваши олигархи заработали миллиарды. А народ душите просто из своей дури? Также как поливали улицы водой под видом дезинфекции и отмывали бабло себе в карманы. Рептилоиды хреновы.
06.08.2020 19:14 Ответить
+2
Беги , Максим , беги ! А почему "никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса" ?
06.08.2020 18:44 Ответить
Беги , Максим , беги ! А почему "никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса" ?
06.08.2020 18:44 Ответить
Эта **** Степанов вместе с Ляшком пусть скажут, зачем вы напялили всем украинцам маски на весну и все лето? Зачем вы штрафовали людей? !!! Если все ученые и эксперты говорят, что маски не защищают от вирусов? Зачем вы ,зеленые твари, штрафовали здоровых людей без масок? Маски нужно носить только больным, чтобы сопли не летели вокруг вместе с вирусами. А здоровые чего задыхаются в этих грязных тряпках полгода? Для чего вы творите эти сатанинские брехливые выкрутасы? На масках ваши олигархи заработали миллиарды. А народ душите просто из своей дури? Также как поливали улицы водой под видом дезинфекции и отмывали бабло себе в карманы. Рептилоиды хреновы.
06.08.2020 19:14 Ответить
Да весь мир в масках, получается все кроме Вас идиоты? Просто зебильная (телефон исправляет на дебильная, но это синонимы) доводит ситуацию до абсурда. Кафе, театр, басейн нет низззя, а в церковь можно, хотя там как раз пенсы лобызаются. Зебильная власть - дебильные распоряжения
06.08.2020 22:03 Ответить
Весь мир будет головой об стену биться и ты будешь? Весь мир митингует сейчас против карантина и масок, вся Европа и Америка, миллионные митинги, а тебе пофиг, напялил маску и несешь бред.
06.08.2020 22:42 Ответить
Какие миллионные митинги, шо ты мелешь. Недосып или воздержание длительное? Для особо одарённых: маска только для транспорта или магазина. Включи мозги и будет тебе счастье
06.08.2020 23:03 Ответить
Дима, в церковь разрешали ходить по одному. Мы в храме начинали службу в пять утра, чтобы вообще без людей, чтобы полиция на службы не бегала. Люди в масках в храмах в обмороки падают, хоть и все двери и окна открыты. Храмы как раз изо всех сил и ограничивают в деятельности, потому что у власти не христиане.
07.08.2020 07:52 Ответить
Никогда не обвинял . . .
А зря !!!

Церковь, транспорт, торговые центры, медицинские учреждения + свадьбы / дни рождения - вот основные очаги заражения инфекцией. Но транспорт, торговля и больницы вынужденно необходимы, там закрывать нельзя - просто надо жёстко контролировать количество посетителей и проводить дезинфекционные мероприятия постоянно.

Тогда как церковь и разного рода праздники надо поставить на паузу - никому ничего не станется, если молодожёны распишутся на свежем воздухе (выездная церемония ЗАГСа) только в присутствии двух свидетелей и одного работника ЗАГСа и на том всё : никаких венчаний да свадеб на 100-200 человек. Закончится эпидемия - отпразднуете.

Западная Украина - самый центр эпидемии почему ? Потому что все по выходным идут лбы расшибать в церковь. Как-будто без этого прожить нельзя.
06.08.2020 21:46 Ответить
насчет прожить, так без Бога действительно нельзя "ибо мы Им живем и движемся и существуем" (Деян.17:28)
а карантинные меры - отдельная тема, надо соблюдать
06.08.2020 23:25 Ответить
На поповский бизнес нельзя наезжать. Это тебе не парикмахерские.
06.08.2020 18:46 Ответить
А зря.
Кацапский сатанат как раз этим и занимался.
06.08.2020 18:46 Ответить
А кто (справедливо) обвинял УПЦ МП в несоблюдении элементарных норм защиты?
06.08.2020 18:47 Ответить
какой же он доктор если верит в газообразных евреев и поощряет заражение верунов?
цирк просто - когда разговаривает то за минуто 20 раз: - эээээ, бееее, ыыыы, ммммм
самого лечить надо
06.08.2020 19:16 Ответить
''в газообразных евреев''

Такого я ще не чув.
06.08.2020 19:33 Ответить
главный вирусный манипулятор Украины , увидел собственными глазами чего наманипулировал...
06.08.2020 19:51 Ответить
Ти лишень .гнида москальська спробуй на Церкву морду відкрити...на каштанах будете висіти .суки!
06.08.2020 20:42 Ответить
во первых, дал заявлением повод ищущим повод
во вторых, действительно надо запрещать распространять инфекцию там, где практикуют с одной чаши одной ложечкой и дистанцию не соблюдают
06.08.2020 23:21 Ответить
стадіони, парки (просто аби створити напругу) вони з ляшко закривають, а церкви (які чи не щодня ********** хворими) - ні?
їбануті. їбануті середньовічні істоти.
06.08.2020 23:28 Ответить
 
 