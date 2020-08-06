Степанов утверждает, что не призывал закрывать церкви из-за коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге во Львовской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Обвинения я в адрес церквей никогда не делал, это какая-то манипуляция", - сказал Степанов.

По словам министра, он сам посещает церковь и наблюдает при этом, что правила, введенные на период карантина, там иногда не выполняются.

"Я думаю, что здесь надо подумать о здоровье прихожан. И если есть проблема в том или ином храме, просто исправить ее ... А (относительно) любых заявлений ... Я даже не знаю, как это комментировать. Какое закрытия церквей? Это начали придумывать даже не из того, что я говорил, а самостоятельно", - заявил Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 30 июля во время селекторного совещания под председательством Президента сообщил, что, согласно результатам эпидемиологических расследований, главной причиной роста количества больных на западе Украины являются богослужения. Второй основной причиной он назвал общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с отдыхом.