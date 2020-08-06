Степанов стверджує, що не закликав закривати церкви через коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ ніколи не звинувачував церкви в поширенні коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу у Львівській області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звинувачення я на адресу церков ніколи не робив, це якась маніпуляція", - заявив Степанов.

За словами міністра, він сам відвідує церкву і спостерігає при цьому, що правила, запроваджені на період карантину, там інколи не виконуються.

Читайте: Рада Церков - Степанову: Не звинувачуйте релігійні громади в поширенні COVID-19, а впроваджуйте ефективні заходи для захисту від вірусу

"Я думаю, що тут треба подумати про здоров’я парафіян. І якщо є проблема в тому чи іншому храмі, просто виправити її... А (щодо) будь-яких заяв... Я навіть не знаю, як це коментувати. Яке закриття церков? Це почали придумувати навіть не з того, що я говорив, а самостійно", - заявив Степанов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 30 липня під час селекторної наради під головуванням Президента поінформував, що, згідно з результатами епідеміологічних розслідувань, головною причиною зростання кількості хворих на Заході України є богослужіння. Другою основною причиною він назвав громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком.