Степанов стверджує, що не закликав закривати церкви через коронавірус
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ ніколи не звинувачував церкви в поширенні коронавірусу.
Про це він сказав на брифінгу у Львівській області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Звинувачення я на адресу церков ніколи не робив, це якась маніпуляція", - заявив Степанов.
За словами міністра, він сам відвідує церкву і спостерігає при цьому, що правила, запроваджені на період карантину, там інколи не виконуються.
"Я думаю, що тут треба подумати про здоров’я парафіян. І якщо є проблема в тому чи іншому храмі, просто виправити її... А (щодо) будь-яких заяв... Я навіть не знаю, як це коментувати. Яке закриття церков? Це почали придумувати навіть не з того, що я говорив, а самостійно", - заявив Степанов.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 30 липня під час селекторної наради під головуванням Президента поінформував, що, згідно з результатами епідеміологічних розслідувань, головною причиною зростання кількості хворих на Заході України є богослужіння. Другою основною причиною він назвав громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком.
А зря !!!
Церковь, транспорт, торговые центры, медицинские учреждения + свадьбы / дни рождения - вот основные очаги заражения инфекцией. Но транспорт, торговля и больницы вынужденно необходимы, там закрывать нельзя - просто надо жёстко контролировать количество посетителей и проводить дезинфекционные мероприятия постоянно.
Тогда как церковь и разного рода праздники надо поставить на паузу - никому ничего не станется, если молодожёны распишутся на свежем воздухе (выездная церемония ЗАГСа) только в присутствии двух свидетелей и одного работника ЗАГСа и на том всё : никаких венчаний да свадеб на 100-200 человек. Закончится эпидемия - отпразднуете.
Западная Украина - самый центр эпидемии почему ? Потому что все по выходным идут лбы расшибать в церковь. Как-будто без этого прожить нельзя.
а карантинные меры - отдельная тема, надо соблюдать
На поповский бизнес нельзя наезжать. Это тебе не парикмахерские.
Кацапский сатанат как раз этим и занимался.
цирк просто - когда разговаривает то за минуто 20 раз: - эээээ, бееее, ыыыы, ммммм
самого лечить надо
Такого я ще не чув.
во вторых, действительно надо запрещать распространять инфекцию там, где практикуют с одной чаши одной ложечкой и дистанцию не соблюдают
їбануті. їбануті середньовічні істоти.