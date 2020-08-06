УКР
Степанов стверджує, що не закликав закривати церкви через коронавірус

Степанов стверджує, що не закликав закривати церкви через коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ ніколи не звинувачував церкви в поширенні коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу у Львівській області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звинувачення я на адресу церков ніколи не робив, це якась маніпуляція", - заявив Степанов.

За словами міністра, він сам відвідує церкву і спостерігає при цьому, що правила, запроваджені на період карантину, там інколи не виконуються.

Читайте: Рада Церков - Степанову: Не звинувачуйте релігійні громади в поширенні COVID-19, а впроваджуйте ефективні заходи для захисту від вірусу

"Я думаю, що тут треба подумати про здоров’я парафіян. І якщо є проблема в тому чи іншому храмі, просто виправити її... А (щодо) будь-яких заяв... Я навіть не знаю, як це коментувати. Яке закриття церков? Це почали придумувати навіть не з того, що я говорив, а самостійно", - заявив Степанов.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 30 липня під час селекторної наради під головуванням Президента поінформував, що, згідно з результатами епідеміологічних розслідувань, головною причиною зростання кількості хворих на Заході України є богослужіння. Другою основною причиною він назвав громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком.

Степанов утверждает, что не призывал закрывать церкви из-за коронавируса

На поповский бизнес нельзя наезжать. Это тебе не парикмахерские.
06.08.2020 18:46 Відповісти
Эта **** Степанов вместе с Ляшком пусть скажут, зачем вы напялили всем украинцам маски на весну и все лето? Зачем вы штрафовали людей? !!! Если все ученые и эксперты говорят, что маски не защищают от вирусов? Зачем вы ,зеленые твари, штрафовали здоровых людей без масок? Маски нужно носить только больным, чтобы сопли не летели вокруг вместе с вирусами. А здоровые чего задыхаются в этих грязных тряпках полгода? Для чего вы творите эти сатанинские брехливые выкрутасы? На масках ваши олигархи заработали миллиарды. А народ душите просто из своей дури? Также как поливали улицы водой под видом дезинфекции и отмывали бабло себе в карманы. Рептилоиды хреновы.
06.08.2020 19:14 Відповісти
Беги , Максим , беги ! А почему "никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса" ?
06.08.2020 18:44 Відповісти
Беги , Максим , беги ! А почему "никогда не обвинял церкви в распространении коронавируса" ?
06.08.2020 18:44 Відповісти
Эта **** Степанов вместе с Ляшком пусть скажут, зачем вы напялили всем украинцам маски на весну и все лето? Зачем вы штрафовали людей? !!! Если все ученые и эксперты говорят, что маски не защищают от вирусов? Зачем вы ,зеленые твари, штрафовали здоровых людей без масок? Маски нужно носить только больным, чтобы сопли не летели вокруг вместе с вирусами. А здоровые чего задыхаются в этих грязных тряпках полгода? Для чего вы творите эти сатанинские брехливые выкрутасы? На масках ваши олигархи заработали миллиарды. А народ душите просто из своей дури? Также как поливали улицы водой под видом дезинфекции и отмывали бабло себе в карманы. Рептилоиды хреновы.
06.08.2020 19:14 Відповісти
Да весь мир в масках, получается все кроме Вас идиоты? Просто зебильная (телефон исправляет на дебильная, но это синонимы) доводит ситуацию до абсурда. Кафе, театр, басейн нет низззя, а в церковь можно, хотя там как раз пенсы лобызаются. Зебильная власть - дебильные распоряжения
06.08.2020 22:03 Відповісти
Весь мир будет головой об стену биться и ты будешь? Весь мир митингует сейчас против карантина и масок, вся Европа и Америка, миллионные митинги, а тебе пофиг, напялил маску и несешь бред.
06.08.2020 22:42 Відповісти
Какие миллионные митинги, шо ты мелешь. Недосып или воздержание длительное? Для особо одарённых: маска только для транспорта или магазина. Включи мозги и будет тебе счастье
06.08.2020 23:03 Відповісти
Дима, в церковь разрешали ходить по одному. Мы в храме начинали службу в пять утра, чтобы вообще без людей, чтобы полиция на службы не бегала. Люди в масках в храмах в обмороки падают, хоть и все двери и окна открыты. Храмы как раз изо всех сил и ограничивают в деятельности, потому что у власти не христиане.
07.08.2020 07:52 Відповісти
Никогда не обвинял . . .
А зря !!!

Церковь, транспорт, торговые центры, медицинские учреждения + свадьбы / дни рождения - вот основные очаги заражения инфекцией. Но транспорт, торговля и больницы вынужденно необходимы, там закрывать нельзя - просто надо жёстко контролировать количество посетителей и проводить дезинфекционные мероприятия постоянно.

Тогда как церковь и разного рода праздники надо поставить на паузу - никому ничего не станется, если молодожёны распишутся на свежем воздухе (выездная церемония ЗАГСа) только в присутствии двух свидетелей и одного работника ЗАГСа и на том всё : никаких венчаний да свадеб на 100-200 человек. Закончится эпидемия - отпразднуете.

Западная Украина - самый центр эпидемии почему ? Потому что все по выходным идут лбы расшибать в церковь. Как-будто без этого прожить нельзя.
06.08.2020 21:46 Відповісти
насчет прожить, так без Бога действительно нельзя "ибо мы Им живем и движемся и существуем" (Деян.17:28)
а карантинные меры - отдельная тема, надо соблюдать
06.08.2020 23:25 Відповісти
Степанов утверждает, что не призывал закрывать церкви из-за коронавируса

На поповский бизнес нельзя наезжать. Это тебе не парикмахерские.
06.08.2020 18:46 Відповісти
А зря.
Кацапский сатанат как раз этим и занимался.
06.08.2020 18:46 Відповісти
А кто (справедливо) обвинял УПЦ МП в несоблюдении элементарных норм защиты?
06.08.2020 18:47 Відповісти
какой же он доктор если верит в газообразных евреев и поощряет заражение верунов?
цирк просто - когда разговаривает то за минуто 20 раз: - эээээ, бееее, ыыыы, ммммм
самого лечить надо
06.08.2020 19:16 Відповісти
''в газообразных евреев''

Такого я ще не чув.
06.08.2020 19:33 Відповісти
главный вирусный манипулятор Украины , увидел собственными глазами чего наманипулировал...
06.08.2020 19:51 Відповісти
Ти лишень .гнида москальська спробуй на Церкву морду відкрити...на каштанах будете висіти .суки!
06.08.2020 20:42 Відповісти
во первых, дал заявлением повод ищущим повод
во вторых, действительно надо запрещать распространять инфекцию там, где практикуют с одной чаши одной ложечкой и дистанцию не соблюдают
06.08.2020 23:21 Відповісти
стадіони, парки (просто аби створити напругу) вони з ляшко закривають, а церкви (які чи не щодня ********** хворими) - ні?
їбануті. їбануті середньовічні істоти.
06.08.2020 23:28 Відповісти
 
 