На Ривненщине вспышка COVID-19 на предприятии "Дубномолоко", заболели 32 человека
В Ривненской области коронавирус обнаружили у 32 работников молокозавода в Дубно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ривненсокй ОГА.
"На предприятии "Дубномолоко" на вчерашний день подтверждены 24 COVID-пациента, сегодня подтвердились еще 8 пациентов, заболевших коронавирусом. Все контактные работники обследуются методом ИФА-тестов. Также проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью локализации и распространения инфекции" - говорится в сообщении.
При этом в ОГА отметили, что предприятие, которое занимается переработкой молока и производством сыра, продолжает работать в обычном режиме.
