На Ривненщине вспышка COVID-19 на предприятии "Дубномолоко", заболели 32 человека

На Ривненщине вспышка COVID-19 на предприятии "Дубномолоко", заболели 32 человека

В Ривненской области коронавирус обнаружили у 32 работников молокозавода в Дубно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Ривненсокй ОГА.

"На предприятии "Дубномолоко" на вчерашний день подтверждены 24 COVID-пациента, сегодня подтвердились еще 8 пациентов, заболевших коронавирусом. Все контактные работники обследуются методом ИФА-тестов. Также проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия с целью локализации и распространения инфекции" - говорится в сообщении.

При этом в ОГА отметили, что предприятие, которое занимается переработкой молока и производством сыра, продолжает работать в обычном режиме.

На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини - Цензор.НЕТ 7741
06.08.2020 22:45 Ответить
Десь недалеко святкує Степанов і п'є 50 градусну калинку-малинку, бо бубочка не нагородив його орденом "За мужнє сприяння короновірусу".
06.08.2020 22:49 Ответить
Воно ж - нєлох. Воно тіки за лохів інших має.
06.08.2020 23:18 Ответить
Де обіцяна вакцина???
06.08.2020 22:23 Ответить
середина следующего года не раньше. Говорили еще в январе......такие прогнозы и сейчас
06.08.2020 22:37 Ответить
Раніше не можна, бо ви не повірите в її ефективність і безпечність.
06.08.2020 22:59 Ответить
Так и запишем - кипяченое молоко от КОВИД не помогает...
06.08.2020 22:42 Ответить
06.08.2020 22:45 Ответить
Бараны с масками на мордах.
06.08.2020 23:18 Ответить
Воно ж - нєлох. Воно тіки за лохів інших має.
06.08.2020 23:18 Ответить
На Рівненщині спалах COVID-19 на підприємстві "Дубномолоко", захворіли 32 людини - Цензор.НЕТ 8733
06.08.2020 23:34 Ответить
06.08.2020 22:49 Ответить
Ковид отличный девайс мирового правительства ,по управлению людьми с мозгами подобными куриному , которых на планете примерно 75%, так утверждал Бил Гейтц много лет спустя,правда тогда не было короны она была лишь проектом будущего и он не ошибся ,удачи господа и привыкайте к маскам как и к носкам
06.08.2020 22:50 Ответить
Неправильные пчелы,неправильный запах молока....
06.08.2020 22:53 Ответить
И кто из этих "больных" реально не может работать? Почему В Швеции вирус идет в ноль без карантина а у нас на рекорды с карантином? Ответ - на вирусе пилят Степанов и прочие бабло
06.08.2020 23:41 Ответить
Мысленням обладают 15% населення это витрыла В 90% случаев они дают отрицательный результат. И только консервантивный баласт баласт в 85 процентов не дает этому карвблю перевернуться и заставляет испробовать все направления развития а потом только
двигаться в перед. Общество потребления это очередной тупиковый путь на даном этапе.
Народу стало много и сжигают они с ресурсов с каждым днем все больше. А кризиса на пороге и какой он будет никто не знает. Ковид это трусливая попытка заморозить статус- кво плвной деградации. И решить проблему путем типа -когда всем плохо,всегда при этом кому то будет хорошо. Кто эти счастливчики ясно- верхушка секты ковида и их челядь. Менять систему надо кординально,а варианты пусть говорят ученые вне политики.
СМИ а оно все олигархическое и за ковид верить нельзя. Ковид это лакмусовая бумаго для политиков. Социальная Швеция, Трамп эти против ковида и за свой народ
Сюжет только разворачивается.
07.08.2020 03:15 Ответить
 
 